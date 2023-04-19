足球｜C朗惡夢一夜　粗野犯規後輸波再遭嘲諷　艾納斯爭標極渺茫

艾納斯（Al Nassr）早前炒掉主帥魯迪加西亞，更有傳是球會高層與隊長C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯，C羅）會面後的決定。

然而這並沒有令戰績即時反彈，艾納斯周三（19日）面對同城死敵希拉爾（Al Hilal）的利雅得打吡戰中，終以0：2落敗，爭標更渺茫，這一戰更令C朗經歷了如惡夢般的一夜。



艾納斯賽前已落後榜首伊蒂哈德（Ittihad）3分，在聯賽只餘7輪之下，今仗本應不容有失，惟他們在上下半場各遭判罰一次十二碼，伊蒂哈德的恩哈路（Odion Ighalo）兩次主射都中鵠，鎖定2：0勝局。不過今仗主角，卻是沒有入球的C朗拿度。

曾效力屈福特的恩哈路憑十二碼梅開二度，但今場比賽主角依然是C朗拿度。（恩哈路Twitter）

57分鐘，這名葡萄牙球星在中場一次爭搶高空波，跳起後竟用雙手鎖住對方球員頸部，落地時也令對手往後倒地。今場比賽會方特意邀請來自英格蘭的名哨奧利華（Michael Oliver）執法，他在旁邊見狀，立即向C朗出示黃牌。

相關片段隨即在網上瘋傳，有媒體和球迷認為，奧利華僅判黃牌似乎過輕，《天空體育》報道的標題為「只是黃牌？！（Only a yellow?!）」，Goal.com也在標題形容相關動作為「受WWE（美國職業摔角）啟發」。

Twitter上更有留言貼出WWE場面，跟C朗拿度犯規的畫面如出一轍。

更諷刺的是，此前曾盛傳是艾納斯炒掉魯迪加西亞「幕後推手」的C朗拿度，今仗表現乏善可陳，他全場合共4次起腳均未能中目標，關鍵數據只有1次搶斷及1次攔截，最接近破門一次，為76分鐘接應隊友長傳後勁射破網，但經過VAR檢查後被判越位。他全場最「搶眼」的，就是那面因粗野犯規而領的黃牌。

90分鐘的賽事好不容易結束，吞下敗仗的C朗離場時，還被主場的希拉爾球迷高呼「美斯（Lionel Messi，又譯，梅西）、美斯」嘲諷。

今場利雅德打吡戰過後，艾納斯依然落後榜首的伊蒂哈德3分，但多踢1場，伊蒂哈德周五對沙巴柏後，有機會將領先差距擴大至6分。C朗拿度今季想要贏得聯賽冠軍，恐怕不容易。