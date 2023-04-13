足球熱話｜球王之爭再惹熱議　阿古路化身「迷美黨」踩爆C朗

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）與美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）誰更優勝，近10年喋喋不休，雙方亦各有支持者。

美斯的親密戰友兼好友阿古路（Sergio Agüero），日前也參與其中，在最近一次Twitch直播中，化身「迷美黨」，直指C朗拿度的入球「全都靠運氣」，並指「他完全比不上美斯」，又再引起新一波的輿論戰。



美斯周日（9日）對尼斯一仗有進賬，攻入歐洲賽場的第702個入球，剛好超越C朗拿度的紀錄。

阿古路日前在Twitch直播中，網絡紅人Ibai Llanos一起在Youtube觀看C朗和美斯各自的精彩入球，當他看C朗的入球時，表現得相當不屑，言論同時引起不少爭議。

阿古路在看C朗的精彩入球時表現得相當不屑。（Youtube截圖）

「看看他（C朗）在什麼地方入球，全都是罰球和運氣。美斯則是在所有不同的角度，而且匪夷所思。C朗呢？靠門將的失誤。」據Medio Tiempo報道，阿古路在直播中說道。「我認為魯爾（Raul Gonzalez）的入球比他更出色，賓施馬（Karim Benzema）也是。」然後他再補充一句「C朗不能跟美斯相比」。

網友當然對此反響不小，有人反擊稱他連C朗的左腳都比不上，認為他只是妒忌C朗；有人則搬出阿古路跟C朗之間的數據，表示兩者在歐聯的總入球數字相差甚大。

也有球迷為C朗抱不平：「阿古路說他的罰球全都是運氣和靠門將失誤，C朗可是入了60球罰球！為什麼每個門將對着C朗時都失誤？」、「C朗在艾納斯入的罰球已比阿古路整個生涯多」。

當然，阿古路跟美斯是眾所皆知的好友，多年來在國家隊並肩作戰，二人更是室友，二人關係不言而喻，這番言論顯然帶有偏見，也是有意貶低C朗。