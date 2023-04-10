足球｜艾納斯悶和對手　C朗完場發脾氣怒斥對手「根本不想踢」

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）領軍的艾納沙面對費哈（Al-Fayha）以0：0悶和收場，完場後這名葡萄牙球星向對手發脾氣，稱有意浪費時間的對方「根本不想踢」。

費哈賽後亦不甘示弱，特意貼出有關C朗死敵美斯的改圖來反擊。



艾納斯今場佔據優勢，雙方射門次數為18比5，但艾納斯僅命中目標3次，而且無法成功攻破對方大門。

艾納斯今場在場面上佔據優勢，但未能將其轉化為入球。（艾納斯Twitter）

在完場後，C朗向憤怒地向對方的Ali Al-Zaqaan說「你根本不想踢」（You don't want to play），暗示對方在比賽末段不斷浪費時間，隨後他怒氣沖沖地獨自走向球員通道。

目前艾納斯排名聯賽第2，賽前只落後同市死敵伊蒂哈德（Al-Ittihad）1分，但今場失分後，由於對方取得勝利，艾納斯與榜首差距擴大至3分，也難怪C朗如此暴躁。

不過賽後這段小插曲似乎引來費哈不滿，他們在官方Twitter上貼出一張改圖，正是卡塔爾世界盃開始前夕，C朗和美斯為LV拍下那張一起下棋的廣告照片，但費哈卻將美斯的角色改成隊長Sami Al Khaibari，並配上文字「將軍」和奸笑的表情符號。

此外，艾納斯今次失分亦引來大批球迷不滿，Twitter上充斥着對C朗或其隊友的批評。

作為焦點人物兼球隊隊長的C朗，今場表現並不突出，評分網站Sofascore給他的評分為6.6，但沒有入球沒有助攻之餘，關鍵傳球、成功傳中、成功過人、地面對抗成功、空中對抗成功及各項防守數據皆為0，而且還有12次失去球權的尷尬表現。

球迷在Twitter上留言批評C朗表現不佳：「泰利斯卡（Talisca）應該會很恨C朗，他傳球給C朗去入球，但他總是回傳或者扭失」、「在C朗加盟之前艾納斯在榜首領先，現在超級盃出局，而且聯賽排在第2。他以毀掉祖雲達斯和曼聯的方式來毀掉艾納斯，但媒體從不會說這些」。

不過亦有球迷力撐這位5奪金球獎的球星，「艾納斯與C朗的配合就像曼聯那些球員一樣，C朗跑出空位但沒有人傳球給他」、「艾納斯就只有C朗和泰利斯卡，其他所有球員都不合格」、「C朗在沙特阿拉伯聯賽10場入11球2助攻，今晚雖然未能取勝，但我們會繼續前進！艾納斯整體都需要進步」。

艾納斯在聯賽還有6輪賽事可以追上死敵，同時仍有沙特國王盃可以爭奪。