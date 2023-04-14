傳C朗拿度密會高層後　艾納斯領隊即落鑊　兩大名帥或做接任人

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）必定是艾納斯的頭號球星，而他在這支沙特阿拉伯球會亦十分有份量，早前傳出他不滿主帥魯迪加西亞後，即與球隊高層密會，球會周四（13日）公布這名西班牙主帥下台，現在更盛傳兩大名帥有望成為下任主帥。



C朗拿度效力的艾納斯（Al Nassr），上仗悶和艾費哈（Al-Fayha）0：0失分，落後榜首的伊蒂哈德3分，爭冠形勢被動。西班牙《阿斯報》早前引述沙特媒體消息，指C朗對主帥魯迪加西亞（Rudi Garcia）有意見，並認為球隊應該有更佳的戰績，更稱C朗的意見「直上天庭」，已直接向球隊高層表達不滿。

足球｜傳C朗密會艾納斯高層表不滿 西媒：更衣室衝突後已炒主帥

早前傳出C朗不滿主帥魯迪加西亞，更密會高層「篤背脊」。（Getty Images）

C朗拿度開到聲，西班牙《馬卡報》指加西亞在艾納斯的日子已進入倒數。在香港時間周四晚上，艾納斯透過社交網站宣布，與魯迪加西亞達成共識，雙方結束8個月的合作關係，艾納斯亦感謝加西亞這段時間的付出，並宣布由U19教練謝積（Dinko Jelicic）暫時擔任主教練。

足球｜艾納斯悶和對手 C朗完場發脾氣怒斥對手「根本不想踢」

艾納斯宣布，與主教練魯迪加西亞分道揚鑣。（Twitter截圖）

當艾納斯宣布換教練後，疑似逼宮成功的C朗拿度，亦透過社交網站發限時動態，向加西亞道謝，「有幸與你（加西亞）共事，祝你未來一帆風順」。

C朗仍然向加西亞致謝。（Instagram截圖）

艾納斯瞄準兩大名帥做接任人

有C朗坐鎮，艾納斯當然希望有接近級數的教練執教，《CBS體育》引述消息人士指，艾納斯已瞄準兩大教頭，成為下任主帥。

據報道指，艾納斯早前已接觸施丹（Zinedine Zidane），並以口頭方式邀請他到沙特執教，而C朗亦有份參與談判，但施丹沒有承諾來投。另外，摩連奴也是目標之一，這名羅馬主帥最近多次與其他球會扯上關係，就如巴黎聖日耳門及車路士。不論施丹與摩連奴，也曾經在皇馬與C朗共事過，相信合作也不成問題，但兩大教頭會否有興趣轉戰中東，才是更大的問題。

英超今周直播賽程：