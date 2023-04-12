足球｜傳C朗密會艾納斯高層表不滿　西媒：更衣室衝突後已炒主帥

現時效力沙特阿拉伯球隊艾納斯的C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅），早前在球隊失分後，直接指責對手球員浪費時間、又怒氣沖沖地離場，惹球迷熱議。

而近日再傳出C朗不滿主帥魯迪加西亞（Rudi Garcia）的表現，與球隊高層秘密會面後，有傳獲球會支持。



艾納斯重金禮聘C朗加盟，自然以聯賽冠軍及亞冠盃資格為目標。C朗加盟、並在1月22日的聯賽首次上陣時，艾納斯仍身處榜首，他加盟後的首6場賽事球隊戰績仍不俗，獲得5勝1和，但卻在3月9日對爭標對手伊蒂哈德的關鍵戰中落敗，上一輪聯賽又悶和艾費哈，目前排在聯賽榜第二位，落後榜首的伊蒂哈德3分，而聯賽尚餘7輪，形勢不容樂觀。

據傳C朗拿度對主帥魯迪加西亞非常不滿。（C朗拿度Twitter）

即使C朗個人在10場賽事中射入11球，爭標形勢仍岌岌可危，西班牙《阿斯報》引述沙特阿拉伯媒體消息，C朗拿度對教練魯迪加西亞的領軍手法相當不滿，同時認為球隊的水平不足，他認為以球隊的潛能，應該能踢得更好並奪得聯賽冠軍。

沙特媒體指，C朗向球會管理層表達了自己的不滿，西班牙《馬卡報》更稱加西亞曾在更衣室與球員衝突，並已遭球會解僱，惟暫未獲證實。59歲的魯迪加西亞來自法國，曾執教過里爾、羅馬、馬賽和里昂等球會，並在去年2月成為艾納斯主帥。

魯迪加西亞曾表示，相信優秀的球員最易管理。（Getty Images）

早在1月C朗剛落實加盟艾納斯時，魯迪加西亞便被問到該名球星近年跟不少教練鬧出不和，當時他回答：「我一直相信，優秀的球員都是最易管理的，因為他們非常聰明。」

不過1月底艾納斯在超級盃中不敵現時聯賽榜首伊蒂哈德時，加西亞在賽後毫不掩飾地向傳媒表示：「改變比賽形勢的其中一件事情，是C朗拿度在上半場錯失一次機會。」不知道這句話會不會成為將帥不和的伏線之一。