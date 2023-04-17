本地足球｜菁英盃真可培育新星嗎？數據分析球隊取態與小將演化

賽馬會菁英盃周三（19日）展開準決賽，這項賽事自2015/16年度起舉辦，連同去季賽事進行一半後因疫情腰斬，今季已是第八屆。

賽事對球迷來說，吸引力通常不及聯賽；而且過去一直有聲音質疑，這項規定球會起用22歲以下球員的賽事，是否真的如足總所言——透過為年輕球員提供更多上陣機會，幫助他們成長？《01體育》整理了部份數據，嘗試找出答案。



可點擊下圖互動，了解有關應屆菁英盃的數據統計：

在特殊賽制下，球隊是否真的願意放手讓小將上陣，或只為應付要求草草了事？

聯賽正選名單平均年齡最高的傑志（31.76歲），菁英盃正選大軍平均26.98歲，比港會、南區、理文更低，也是兩項數據相差得最多（4.78歲）的球會。

雖然傑志在今季菁英盃上陣得最多的是38歲後備守門員王振鵬（630分鐘），但趙聡悟、張廣然、曾以行、甘智健及袁振謙等「適齡球員」，上陣時間都屬隊內前11位。而曾以行及甘智健更是司職中堅，是少數在賽事有機會上陣的適齡場區防守球員。

傑志在對東方的出線生死戰仍派上17歲的袁振謙（右）及中堅甘智健上陣，終失分出局。（資料圖片／袁志浩攝）

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傑志結果在分組賽高分出局，該組出線的是標準流浪與東方。東方是四強球隊中，聯賽（27.39歲）與菁英盃（25.19歲）正選平均年齡皆最年輕的一隊，一隊名單中亦擁有最多的9位U22球員。

相反，另一組出線準決賽的理文跟南區，大軍名單中的U22球員相對少、只得6位。雖然球隊可能會固定派一至兩名小將出場，但餘下位置仍會願意讓年青球員輪流上陣。例如理文集中派鄭進泓、鄧梓朗、羅焯熙及許可臻上陣；南區則有門將伍瑋謙於菁英盃「全勤」，但值得一提，南區上陣第二及第四多的U22球員陳傲軒與容昊，都是傑志借將，在自家青訓上，或仍有待加強。

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要看菁英盃的成效，其中一些指標，或是年青球員能否憑藉菁英盃的表現，成為球隊常規正選、甚至大港腳。而即使球員已不再是「適齡球員」，他們又能否繼續在隊內站穩陣腳？

傑志中場趙聡悟今年僅18歲，但3季前已開始為「藍鳥」於菁英盃上陣，雖然出場時間越來越多，但在球隊激烈的競爭環境下，在聯賽依然難以獲得機會。

相反，在空間較多的流浪，21歲的余在言在加盟後除連續兩季成為菁英盃主力，聯賽上陣次數更由1次大幅升至11次（上季聯賽因疫情腰斬，只踢了4輪，令升幅更明顯）。然而值得一提，趙與余都在去年夏天首度獲徵召至大港腳，當時兩人在聯賽鮮有亮相，證明菁英盃賽事在現任港足主教練安達臣眼中，仍有一定份量，小將的確能藉此展示自己的能力。

余在言曾憑菁英盃表現入選大港腳，圖為他於3月國際賽期獲補選作客馬來西亞。（資料圖片／袁志浩攝）

另外，去年仍效力理文、在聯賽僅上陣兩次的黃皓雋，今季轉會後即打入東方正選名單；而伍瑋謙的情況相對特殊，他出道首兩年於愉園幾乎沒有出場，加盟南區後卻成為首席門將。兩人今季都在菁英盃及聯賽同時擔任主力，也曾先後以U22球員身份入選大港腳。

最後，理文翼鋒張憙延過去數季主要在菁英盃上陣，今季不再適齡的他，在聯賽也出場12次，雖然至今仍未入圍大港腳決選，但也算是成功從「菁英盃專員」「轉型」。

另外如東方的亞歷斯祖、和富大埔的鄭子森、翁煦濤等，也是經過多年菁英盃歷練後，今季都在聯賽有穩定上陣機會。雖然這些例子有限，但都可證明菁英盃的存在有一定價值，且看今屆四強，能否再有小將跑出，成為下一位港足新秀。

菁英盃四強賽程：

4月19日

冠忠南區 Vs 標準流浪

時間：08：00pm

地點：旺角大球場

票價：$80、＄30（特惠票）



4月20日

東方 Vs 理文

時間：08：00pm

地點：旺角大球場

票價：$80、＄30（特惠票）

