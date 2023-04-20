歐聯｜烏柏美卡奴黑氣纏身連環不幸　拜仁主場輸波又與他有關

拜仁慕尼黑中堅烏柏美卡奴在歐聯8強首回合送禮，連主帥杜慈也指這犯錯是勝負關鍵。杜慈繼續對這名法國中堅投下信心一票，可惜再度「中伏」，今仗的失球又與烏柏美卡奴有關。



拜仁慕尼黑首回合作客曼城，在落後一球時，拜仁一度表現有好轉，可惜中堅烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）後場犯錯再輸一球，主帥杜慈賽後直言這個失誤扭轉形勢，並指「這種失誤不應該在這個水平發生」。

歐聯｜杜慈狠批一人犯錯導致拜仁慘負曼城 「這種失誤不應出現」

烏柏美卡奴上回合失誤，成為輸波罪人。（路透社）

縱然烏柏美卡奴上仗犯下大錯，但杜慈在賽前記者會時表示，對這名法國國腳充滿信心，並指他面對夏蘭特不是大問題，而是他的判斷太冒險。拜仁次回合返回主場再鬥曼城，烏柏美卡奴與馬菲斯迪歷特扼守中路。

拜仁的利萊辛尼上半場錯過單刀機會後，防線即遇危機，夏蘭特接應迪布尼的直線，作為門將以外最後一名防守球員的烏柏美卡奴，回防時落腳踢跌對手，球證毫不猶疑出示紅牌，幸好半自動越位科技指夏蘭特越位在先，同時推翻烏柏美卡奴的紅牌，逃過一劫。

烏柏美卡奴回防時踢跌夏蘭特，球證出示紅牌，幸好對方越位在先。（路透社）

霉運似乎瞄準烏柏美卡奴，曼城隊長根度簡上半場中後段禁區頂起腳，烏柏美卡奴衝前嘗試封位，左手剛好伸出觸球，球證吹罰12碼，這名拜仁中堅更領黃。曼城由夏蘭特處理12碼，竟然一飛衝天，連入16球12碼的走勢斷纜，烏柏美卡奴再度逃過一劫，兩軍半場互無紀錄。

烏柏美卡奴禁區犯手球，輸12碼再領黃。（Getty Images）

夏蘭特12碼宴客，烏柏美卡奴再度逃過一劫。（Getty Images）

是禍躲不過，夏蘭特再度接應迪布尼的傳送，烏柏美卡奴單對單防守，竟然跣腳倒地，夏蘭特輕易避過，再在禁區內建功，57分鐘終開紀錄，即使甘美治末段扳回一城，拜仁慕尼黑兩回合仍然以1：4不敵曼城，無緣4強。

險領紅被逐﹑輸12碼﹑跣腳，烏柏美卡奴今仗黑氣纏身，彷彿正在回應杜慈的言論，這名法國中堅面對夏蘭特不是問題，被命運捉弄之外，連評述員都參一腳。網上瘋傳一段片段，一個以阿拉伯語旁述的評述員，在比賽末段說出「烏柏馬古尼」，不知道是口誤還是有意。

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