體育熱話｜神秘棋手連挫兩大師　舉動可疑終被揭男扮女裝下場慘了

一位穆斯林女性裝扮的神秘棋手，在四月上旬舉行的2023年肯尼亞國際象棋錦標賽女子組中，先後擊敗肯尼亞全國冠軍Gloria Jumba和女子特級大師（WGM）、烏干達棋手Ampaira Shakira。

經查明身份後，發現是大學生男扮女裝參賽，只為了50萬肯尼亞先令（約2萬9千元港元），被國際棋聯判停賽3年。



四月舉行的2023年肯尼亞國際象棋錦標賽，設有公開組和女子組，分別有353名和92名男、女子棋手參戰。3位女子特級大師中的2位：肯尼亞全國冠軍Gloria Jumba、烏干達頭號棋手Ampaira Shakira，先後敗於同一個「神秘棋手」Millicent Awuor的手下，引起討論。

肯尼亞全國冠軍Gloria Jumba、烏干達頭號棋手Ampaira Shakira，先後敗於同一個「神秘棋手」Millicent Awuor的手下。（國際棋聯）

Millicent Awuor身穿穆斯林女性裝扮，以頭巾、面紗和眼鏡遮蓋容貌，更從不與人交談，每次都會在比賽完結後直接離開。肯尼亞棋協主席Benard Wanjala更表示：「報名時，這位棋手一言不發，只是簡單地寫了自己名字。」

雖然形跡可疑，但工作人員認為只是一位正統的穆斯林女生，未曾干涉。直到比賽時很多棋手和裁判都發現，Millicent Awuor的行路姿勢奇怪，更穿著男裝鞋。直到第四輪賽事完結後，裁判Antony Kionga決定將Millicent Awuor帶到房間，要求她提供身份證明，才發現「她」是一位男大學生，男扮女裝參加女子組，只為了冠軍獎金50萬肯尼亞先令（約2萬9千元港幣）。

雖然形跡可疑，但工作人員認為只是一位正統的穆斯林女生，未曾干涉。（國際棋聯）

這位作弊棋手指是出於經濟需求才會這樣做，對自己所作所為感到抱歉，準備接受後果。雖然國際棋聯未有公布其身份，但取消其比賽資格，亦判罰停賽3年。