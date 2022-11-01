體育熱話｜英國傳奇單車手遭小偷光顧　被盜物品匪夷所思

生涯共為英國贏得7面奧運金牌的競輪名將堅尼（Jason Kenny），近日在社交媒體上分享自己遭偷去一件物品，小偷動機耐人尋味。



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堅尼是英國史上贏得最多奧運金牌的運動員。（Getty Images）

現年34歲的堅尼與太太蘿拉堅尼（Laura Kenny）可說是英國體壇的金童玉女，擅長短途項目的堅尼去年代表英國出戰東京奧運，並在男子競輪賽決賽以「一騎絕塵」的驚異演出，奪得個人出戰4屆奧運以來的第7面金牌，令他成為英國史上獲得最多奧運金牌的運動員，他在2022年封爵並宣布退役，轉任英國單車隊的教練。至於擅戰長途場地賽的太太蘿拉，則在3屆奧運間豪取5金，今年與丈夫一同獲封爵。

堅尼在Twitter上分享自己單車上的坐位被盜。（Twitter）

然而，一件怪事降臨在堅尼身上——英國時間10月30日，他在Twitter上載一張相片，相中是一架失去了座位的電動單車，原來是有人偷去了座位，他無奈地寫道：「在康格爾頓鎮（Congleton）生活的居民，如果你們的小孩剛剛從Tesco（大型連鎖超市）帶了一個單車座位回來，希望你能還給我。」到底偷走單車座位有什麼用？似乎只有小偷本人才會明白。

蘿拉堅尼去年受訪時，指自己已愛上在當地生活，並表示附近居民非常友善，不知今次降臨在丈夫身上的怪事，會否令她有不同感受。