英超｜熱刺作客鬥紐卡素潰敗爭前四渺茫　看守領隊為大敗承擔責任

熱刺周日（23日）作客紐卡素的一仗，相信不少熱刺球迷也不願再記起。開賽21分鐘連輸5球，哈利卡尼換邊初段破蛋，最終以1：6潰敗於紐卡素腳下，與前四席位愈行愈遠。

熱刺遭遇慘敗後，看守領隊史迪連利承擔責任，直言大敗是因為他的排陣不當。半場被換出的隊長洛里斯表示，需要向到場的球迷們致歉。



紐卡素對熱刺，以為是勢均力敵一仗，但開賽短短21分鐘，這場球賽已經可以放進雪櫃。積及梅菲僅61秒即開紀錄，其後熱刺防線走甩祖連頓，接應長傳再推過門將，加上積及梅菲遠射破網，9分鐘連入3球。

紐卡素未有留手，伊沙克2分鐘梅開二度，「喜鵲」只是21分鐘已領先5球。熱刺換邊後由哈利卡尼破蛋，紐卡素後備入替的哥林威爾遜67分鐘錦上添花，結果熱刺潰敗1：6，以53分續居第5位，落後第4位的曼聯6分兼踢多兩場，兩軍在周中交鋒，若果熱刺再輸的話，來季歐聯資格基本上無望。

9分鐘3球，21分鐘5球，特意遠赴聖占士公園支持熱刺的球迷，與其繼續看着愛隊任人魚肉，倒不如提早離場，眼不見為淨，熱刺球迷區早已出現不少空位。

熱刺早段已經遠遠落後，部分球迷早已離場。（Getty Images）

洛里斯半場被換惹遐想

提早離場的，還有隊長洛里斯，這名熱刺門將上半場吞5蛋後，下半場被換出，由費沙科士打入替把關，不禁令人聯想，究竟是領隊認為他的表現太差，還是他不願繼續上場。洛里斯賽後親自解畫，「似乎情況不太樂觀，我都不太清楚，應該是肌肉問題，當我長傳時我感覺到臀部附近有不舒服。」

對於球隊的災難性慘敗，洛里斯坦言是非常丟臉，球隊稱不上在戰鬥，「這是十分丟臉，我們應該向在場的熱刺球迷道歉。我們今仗完全跟不上紐卡素，在所有方面也慢過他們，開局初段完全不在狀態，已不關戰術的問題，而是球隊根本無法戰鬥。」

洛里斯半場被換出，賽後表示與失球無關。（路透社）

史迪連利：是我的犯錯

自從干地被解僱後，史迪連利（Cristian Stellini）接過看守領隊一職，他在賽後承認責任，沒有怪罪麾下，「我今仗改踢4後衛，以為可以為球隊加添活力，原來是個錯誤的決定，今仗頭25分鐘是我見過最差的表現，這是我的責任﹑我的犯錯，我需要向所有人道歉。」