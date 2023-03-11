西甲｜巴塞收買球證案正式遭起訴　前會長及多名官員被告

西甲巴塞隆拿涉嫌收買球證一事，周五（10日）被當地檢察官正式起訴，矛頭直指該球會，前會長和一眾官員，以及曾擔任西班牙足總球證委員會（CTA）副主席的尼加利亞（Jose Maria Enriquez Negreira）。



據英國廣播公司（BBC）報道，2月時有消息指巴塞隆拿在2001年至2018年間，向尼加利亞及其公司支付總計840萬歐元（約7017萬港元）。

而根據CNN收到的巴塞隆拿檢察官書面申訴，各被告遭指控犯有「持續虛假行政管理罪和持續偽造商業文件罪」。而被控告的則為巴塞隆拿球會、前巴塞會長巴圖美奧（Josep Maria Bartomeu，2014-2020年在任）以及尼加利亞。

前巴塞會長巴圖美奧面臨起訴。（Getty Images）

據加泰羅尼亞爵士廣播電台報道，巴塞隆拿在2016年至2018年間向尼加利亞旗下的Dasnil 95公司支付總計 140 萬歐元（約1170萬港元）的款項，並在2001年至2018年期間再支付約 700 萬歐元（5847萬港元），隨後尼加利亞於該年離任。

巴塞隆拿此前已承認有支付相關費用，並稱為「球證顧問費用」，用途是向球員講解在場上要如何與球證溝通，並讓對方按球證身份，建議他們應做及不應做的事，「目的是補充教練團隊所需的資訊」，不過有關費用及該公司的財務狀況等仍存有重重疑點。

根據檢察官辦公室的說法，被告之一巴圖美奧在球會擔任要職，並且知道從2011年1月至2018年6月期間，每年向在1993年至2018年擔任CTA副主席的尼加利亞旗下兩家公司支付款項，「他代表巴塞隆拿並為球會直接牟利。」

此外，巴塞另一名前會長羅素（Sandro Rosell）、前CEO加奧（Oscar Grau）、前球會體育總監艾拔蘇拿（Albert Soler）亦被列入被告名單之內。巴塞隆拿球會則被控通過兩名前主席，與尼加利亞達成「嚴格且保密的口頭協議」，目的是「以球證決定的形式採取傾向於巴塞隆拿的行動」。

巴塞另一名前會長羅素亦為被告之一。（Getty Images）

有關指控已提交給巴塞隆拿第一地方法院，《CNN》引述一名巴塞球會消息人士指，會方仍沒有正式聲明，並預計到會受到指控，但該報告是「絕對初步的假設」，球會將盡可能配合調查，該消息人士還強烈否認巴塞隆拿曾在任何時候賄賂球證或試圖影響球證的決定。

巴塞隆拿現任主帥沙維（Xavi Hernandez）曾在1998至2015年間為球隊效力，並隨隊贏得過8次西甲冠軍。關於這宗傳聞，他早前表示自己並不知道這筆費用，也不認為自己的球隊在判決中得到任何偏幫。

「我總是希望贏波，但很公平地說，如果我覺得球隊在作弊的話，我會直接回家。」在上個月歐霸附加賽首回合以2：2戰平曼聯後，沙維接受訪問時如此說道。