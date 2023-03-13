西甲｜加維球味濃奮不顧身贏球迷歡心　巴塞小勝畢爾包續居榜首

落場一定搏盡，巴塞隆拿中場加維以自身說明要有多盡，這名巴塞新星今仗兩度冒被踢頭的風險，奮不顧身爭持，結果巴塞隆拿憑拉芬夏的入球一箭定江山，在西甲榜首維持9分優勢。



西甲榜首巴塞隆拿作客對畢爾包，上半場補時階段由拉芬夏禁區內勁射破網，加上門將達史特根屢救險球，而畢爾包完場前伊拿基威廉斯（Inaki Williams）「食詐糊」，巴塞幸好力保不失，結果以一球小球畢爾包。

巴塞隆拿以65分續居西甲榜首，以9分之差領先次席的皇家馬德里，亦是今季第9次贏1：0。

拉芬夏上半場補時一箭定江山，助巴塞一球小勝畢爾包。（路透社）

加維兩度奮不顧身

巴塞隆拿末段一度被畢爾包射破，加維跪在地上，用頭撼草地，全因他覺得自己防守不力，間接被球隊失守，幸好隨後是虛驚一場。

加維的投入舉動不止於此，這名18歲的巴塞新星用行動表現自己的「球味」。上半場中段，加維在中圈與丹尼加西亞（Dani Garcia）爭奪球權，失去平衡的加維絕不錫身，衝前以插水式頭槌試圖頂走皮球，加西亞的右腳已經殺到。從慢鏡中看見，加維落地時，頭部更撞了草地一下。

「拼命三郎」加維在下半場再度上線，加維嘗試挑起皮球避過對手，他再一次失平衡，今次是中腰波，他又用頭頂，魯爾加西亞（Raul Garcia）又是先到一步，加維又硬接一招。

加維兩度奮不顧身，可見他的球味，相信不少球迷也會被他這種賣命而感動，不過有巴塞球迷專頁則表示，希望沙維好好調教加維，不要再有這種危險的舉動，「沙維需要教教加維，不要再有這種行動，他（加維）需要停止，因為他是未來10年的主力，他需要健健康康。」