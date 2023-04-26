球迷札記｜阿仙奴對曼城前　球迷剖白今季心路：做阿迷最忌有自信

英超的爭標生死戰——曼城對阿仙奴周四凌晨（27日）便會上演，這一場很大機會定奪爭標走向：近期頻頻失分的阿仙奴若未能贏波，便會失去主導權；相反，若「兵工廠」擊敗曼城，不僅能保住主導權，更必定大大提升士氣。

今個球季對阿仙奴球迷來說有如坐過山車，大部份時間都安坐榜首，卻在季尾突然連環失分。生死戰前，到底「阿迷」有什麼想法？我們邀來兩位槍迷「阿門」和「迷雲黨員」，分享今季的心路歷程。

（阿門=門、迷雲黨員=迷）



阿仙奴連續3場聯賽和波，領先優勢一下子所剩無幾，球迷難免失望。（Getty Images）

Ｑ1：以你所見，目前普遍阿仙奴球迷的心情是怎樣的？你自己的心情又是怎樣的？

門：我諗大部份都好矛盾，恨鐵不成鋼，會批評球員犯錯、教練排陣，但都仲相信隊波可以做到。依家心情就係慢慢接受返現實，始終知實力同狀態差了一截，少少打定輸數，唔好希望愈大失望愈大。

迷：阿仙奴球迷目前可以分成兩派，消極派在連續失分後已經開始「恭喜曼城」，積極派的就認為「覺得輸硬咁係咪波都唔洗踢直接頒獎」。要我預測目前爭冠機會的話，應該大約只有20%左右？心情沒有太大波動，會選擇默默支持到最後。

阿仙奴上一次在英超封王，已要追溯至2003/04的「不敗封王」球季，至今仍是英超紀錄，惟此後就未曾再登頂。（Getty Images）

Ｑ2：愛隊成為爭標球隊，是什麼感受？

門：當然係開心，上一次已經唔知係幾時，同埋意想唔到呢一班相對年輕的球員，咁快就有呢個化學作用，有一吐近年烏氣的感覺。好耐無覺得隊波一定會入波，落後都唔會輸嘅感覺，今季的確更加投入去睇波同留意球隊。

迷：難免有點坐過山車的感覺。由亨利柏金年代「入坑」，經歷過不敗封王，也經歷過歐聯功虧一簣，逐步倒退到賣隊長、爭前四、失落歐洲賽資格……阿仙奴不像皇馬巴塞是捧盃常客，其實早已經習慣失望，自行「睇淡」是資深阿迷保護自己的最佳方法。

今季即使領先了大半季，仍然不停對自己說「過咗聖誕快車先講」、「過咗二月先講」、「過咗曼城先講」，亦見到阿迪達一直避談爭標，去到擁有頗大優勢時才首次開口承認，只是沒想到兩三星期又可以改變一切。最新也是最初的感受是，「真係捧咗盃先講啦」。

近年在英超有能力爭標的球隊來來去去不過兩三隊，阿仙奴能加入這行列已很難得。（Getty Images）

Ｑ3：阿仙奴目前仍然在榜首領先，但有阿迷認為球隊已陷入劣勢、或是「已發完夢」，你又有什麼想法？

門：真係睇對曼城呢場結果係點，如果輸，的確係劣勢，只能等對方失分，但贏波其實仲係有優勢，當然要贏好難，但唔係無可能嘅，所以一半半啦，但最重要都係隊波做好自己先。

迷：首先，我不會認同「已發完夢」，會這樣說的阿迷應該都是一時意氣，或者因一度有希望而感到特別失望吧。我個人同意現時情況是陷於劣勢的，因為即使是阿仙奴球迷都應該普遍同意，曼城的戰力的確秤先，因而較早前阿仙奴開始失分時，即使數字上仍有優勢，卻有不同傳媒潛意識下寫出「已失主動權」，原因大概如此。現時無論如何，最重要的還是要作客打敗曼城（或最少保持不敗）。

阿仙奴近期雖然失分頻頻，但此前也有過絕殺對手的精彩時刻。（Getty Images）

Ｑ4：請說說你在以下幾個階段的心情：1. 季前的期望？／2. 季初五連勝、然後輸給曼聯之後？／3. 季中表現穩定、維持在榜首領先之時？／4. 最近連環失分之後？

門：

1. 雖然熱身賽成績好，又有「耶穌」和辛真高加盟，但都預計熱身賽唔作準，一開季就會現形，都係預拎返前四已經好好。

2. 五連勝係出乎意料，贏當時仲係好難踢嘅富咸好重要，會覺得呢隊波今年好似真係唔一樣。輸畀曼聯又覺得無咩嘢，當然場波如果唔係果球VAR，係有機會贏，但覺得輸一場唔代表咩。

3. 開始覺得今季有機會拎冠軍，可能係今季暫時最開心一段時間。

4. 失落一定有，兩場都係自己領先兩球下被追，仲有唔少犯錯，會覺得唔抵唔應該係咁輸，寧願係畀人技術性擊倒，但都係安慰自己仲係榜首，睇埋對曼城先。

迷：依序——重返歐聯當贏／這就是阿仙奴囉／唔通真係有機會？／做阿迷最忌有自信。

Ｑ5：由上半季表現出色，到近期接連失分，就你觀察，球隊出現了什麼變化？

門：無柏迪、「耶穌」（加比爾捷西斯），阿仙奴都捱得過，但近期無咗沙列巴就咁，我諗係真係有影響，一嚟Holding（洛賀丁）防守上真係冇咁大統治力，亦都令加比爾馬加希斯的缺點現形。其實戰術體系上無變化，今季阿仙奴好講中場如何運球上前，只係執行嘅人唔同咗，就執行唔到，好似最近一場無咗格列沙卡，好明顯無人取代到佢分波、前插的角色。

迷：首先是傷兵問題吧，雖然「耶穌」復出，但關鍵時期又失去沙列巴，連格列沙加缺陣一場都難以即時填上空缺，可見陣容深度仍相當不足。之後是球隊心態出現變化，應該是有壓力了，可以看得出球員「諗多咗」，這是源於爭冠經驗不足。

對利物浦及韋斯咸都是先領先兩球，球隊沒有繼續積極控制搶攻，反過來變成不擅長的捱打防守最終失分。對修咸頓則是長時間落後，到最後連入兩球，這表示球員還未放棄，希望可以將這種心態維持到最後。

沙列巴（右）缺陣之下，更感受到他的重要性。（Getty Images）

Ｑ6：對曼城這場比賽，你是以什麼心態看待的？

門：會係決定今季冠軍最重要一場波，輸就無咗個勢，贏咗有信心可以反彈捱到尾。

迷：好緊張！這肯定是場「生死戰」，相信球員以至球迷的壓力都會很大，如果輸波基本上就很難再反超前了。就算如願擊敗曼城，又有誰能保證之後5場都能保持全勝？所以要做的事其實沒有改變，每一場都要當決賽來踢。

Ｑ7：你認為阿仙奴對曼城有什麼優勢和劣勢？

門：優勢當然係進攻上的活力，馬天尼斯同沙卡兩翼進攻係最煞食；劣勢就係防守，唔集中、派膠，總會無啦啦失波，加上對方有夏蘭特，根本守唔住，同埋後備力量同戰術變化唔大，今季太依重「勝利十一人」，相比曼城兵源，完全係劣勢。

迷：優勢是年輕、速度、活力、專心英超無其他戰線；劣勢是把握力（特指夏蘭特）、後備兵源、經驗、節奏控制。

夏蘭特目前對曼城的對手來說，仍是一個「無解」的存在。（Getty Images）

Ｑ8：如果阿仙奴在這場聯賽擊敗曼城，你會做什麼？

門：買機票，買黃牛飛，你都係想我咁答啫。😬

迷：應該會嘴角向上揚半日，瘋狂遊走各個討論區群組，感受喜氣洋洋的氣氛。😃

Ｑ9：你又會如何評價阿迪達這位主帥？

門：係一位好識推動球員，知道咩時候需要講咩的教練，要鬧就鬧，要自己攬責任上身就攬，好講求紀律性，賞罰分明，先會成就今日呢隊踢到體系嘅阿仙奴，而球員都會肯為佢賣命。球員買賣下都見到佢有原則，太貴寧願唔買，佢值得長遠做落去。

迷：由一開始選擇阿迪達，可以看到阿仙奴的計劃是長遠的，培育年輕球員逐步換血，今季能有這樣的成績算是意外驚喜。最近連續失分，有很多球迷可能會批評他的戰術、換人，我自認不懂去評論這些專業，還是簡單地以成績去看吧，阿迪達目前交出的成績表絕對是相當出色了。

無論最後阿仙奴能否封王，相信球迷都會滿意阿迪達的表現。（Getty Images）

Ｑ10：今季到依家你最深刻的場面是？（正面或負面也可）

門：Ｎelson（雷斯尼爾遜）絕殺般尼茅夫；佐真奴絕殺阿士東維拉，喺街手機睇直播叫X咗出嚟；另外是聯賽雙殺熱刺，主場贏利物浦和曼聯，因為之前N次都贏唔到。

迷：

1. 1月23日，主場3：2勝曼聯，尼基迪亞絕殺2.2月18日，作客4：2勝阿士東維拉，佐真奴遠射中柱再省中馬天尼斯彈入，馬天利尼完場前反擊射入空門提早舉手慶祝3.3月4日，主場3：2勝般尼茅夫，尼爾遜補時轟生涯最重要入球4.4月22日，主場3：3和修咸頓，奧迪加特88分鐘遠射重燃希望，沙卡補時追成平手

以上可見，今季實在太多經典場面了，正常來說已是冠軍球隊應有的特質，只能說對手不愧是曼城！😅

Ｑ11：這一刻，你會如何評價這個球季？

門：已經超出預期，贏冠軍當然最好，但贏唔到都起碼係一個阿迷好耐無經歷過咁有希望的球季。👍

迷：無論最後是否奪冠，能夠重返歐聯，球員陣容穩步發展，肯定都是一個成功的球季，可以對未來充滿希望。🙏