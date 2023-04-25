英超｜熱刺不足一個月又換領隊　干地前副手離任美臣再接棒

熱刺上輪英超僅21分鐘已連失5球，最終以1：6大敗予紐卡素的腳下，曾經是干地副手的看守領隊史迪連利，賽後表示為大敗負責任。熱刺在英國時間周一（24日）宣布，史迪連利將離任看守領隊一職，並改由賴恩美臣再度領軍。



熱刺作客聖占士公園大敗而回。（路透社）

熱刺上輪聯賽作客紐卡素，留下尷尬一幕，僅21分鐘5度失守，結果大敗收場。看守主帥史迪連利（Cristian Stellini）賽後承擔責任，表示是因為排陣錯誤而導致大敗。

英超｜熱刺作客鬥紐卡素潰敗爭前四渺茫 看守領隊為大敗承擔責任

史迪連利賽後承認排錯陣而大敗。（路透社）

利物浦名宿加歷查曾在社交網站發文直言：「（熱刺）找個正常的領隊吧，而非干地的手下」（Get a proper manager in right now, not Conte's mate），似乎熱刺聽到他的說話。

熱刺周一宣布，短短上任29日﹑執教4場聯賽的史迪連利離任，而賴恩美臣（Ryan Mason）再度接過看守領隊一職。聲明中，熱刺班主利維（Daniel Levy）感謝史迪連利的專業態度，即使在困境依然近難而上，但周日對紐卡素的表現完全不能接受，全隊由管理層﹑職員及球員都要負上責任，而最大責任就是利維自己。

利維在聲明中表示，曾與球員委員會（Player Committee）會面，眾將表示全力爭取最佳的聯賽位置，希望以表現挽回球迷們的信心。

2021年，熱刺在聯賽盃決賽前解僱摩連奴，賴恩美臣當年已曾做過看守領隊，領軍7場錄得4勝3負。

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賴恩美臣（右）再度接過熱刺看守領隊一職。（路透社）

熱刺亂局未止，或許令主將哈利卡尼再度有離心。英國《太陽報》指，一直尋找中鋒的曼聯，準備乘虛而入，開出30萬鎊的周薪吸引卡尼過檔，而另一主將拉舒福特續約的周薪將與卡尼看齊，力爭來季衝擊聯賽錦標。

英媒指曼聯以高薪吸引卡尼，有望與拉舒福特在曼聯合作。（Getty Images）

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