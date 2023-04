英超｜熱刺不足一個月又換領隊　干地前副手離任美臣再接棒

熱刺上輪英超僅21分鐘已連失5球,最終以1:6大敗予紐卡素的腳下,曾經是干地副手的看守領隊史迪連利,賽後表示為大敗負責任。熱刺在英國時間周一(24日)宣布,史迪連利將離任看守領隊一職,並改由賴恩美臣再度領軍。



熱刺作客聖占士公園大敗而回。(路透社)

熱刺上輪聯賽作客紐卡素,留下尷尬一幕,僅21分鐘5度失守,結果大敗收場。看守主帥史迪連利(Cristian Stellini)賽後承擔責任,表示是因為排陣錯誤而導致大敗。

英超|熱刺作客鬥紐卡素潰敗爭前四渺茫 看守領隊為大敗承擔責任

史迪連利賽後承認排錯陣而大敗。(路透社)

利物浦名宿加歷查曾在社交網站發文直言:「(熱刺)找個正常的領隊吧,而非干地的手下」(Get a proper manager in right now, not Conte's mate),似乎熱刺聽到他的說話。

熱刺周一宣布,短短上任29日﹑執教4場聯賽的史迪連利離任,而賴恩美臣(Ryan Mason)再度接過看守領隊一職。聲明中,熱刺班主利維(Daniel Levy)感謝史迪連利的專業態度,即使在困境依然近難而上,但周日對紐卡素的表現完全不能接受,全隊由管理層﹑職員及球員都要負上責任,而最大責任就是利維自己。

利維在聲明中表示,曾與球員委員會(Player Committee)會面,眾將表示全力爭取最佳的聯賽位置,希望以表現挽回球迷們的信心。

2021年,熱刺在聯賽盃決賽前解僱摩連奴,賴恩美臣當年已曾做過看守領隊,領軍7場錄得4勝3負。

【英超】首名90後領隊地標戰旗開得勝 美臣死過翻生全靠一個人

賴恩美臣(右)再度接過熱刺看守領隊一職。(路透社)

熱刺亂局未止,或許令主將哈利卡尼再度有離心。英國《太陽報》指,一直尋找中鋒的曼聯,準備乘虛而入,開出30萬鎊的周薪吸引卡尼過檔,而另一主將拉舒福特續約的周薪將與卡尼看齊,力爭來季衝擊聯賽錦標。

英媒指曼聯以高薪吸引卡尼,有望與拉舒福特在曼聯合作。(Getty Images)

英超今周直播賽程: