足球熱話｜巨型「球王比利」出席開波儀式　褲襠伸出一物嚇親網民

去年12月逝世的球王比利，一直是巴西人心中的英雄。

周日（23日）的巴西伯南布哥省聯賽（Campeonato Pernambucano）決賽，會方安排一隻巨型的比利公仔出場作開波儀式，這本應是向該名國家英雄致敬的一宗美事，不過最後卻引來巨大爭議。



伯南布哥省聯賽是巴西的一個省內聯賽，採用季後賽形式決定冠軍。而在利斯菲體育會（Sport Club do Recife）對列度（Retrô）的這場決賽中，雙方球員及球證在中場圍成圓圈，歡迎這位巨型比利公仔的開波儀式，在場觀眾亦為他獻上熱烈掌聲。

或許現場觀眾遠距離未有意識到，但不少網民在看完影片後，都認為這個比利公仔的臉部做得有點詭異，而且不知為何其褲襠一直「火車未到站」。

巨型比利入場時便已經一直「火車未到站」。（影片截圖）

而最讓人啞口無言的，是他離場時，裏面的人竟從褲襠處伸出大姆指，似乎是感謝在場觀眾的掌聲，但該畫面卻讓那人的手部看起來像是比利的敏感部位，場面相當不堪入目。

離場時，該公仔內部的人從褲襠位置伸出手，讓整個畫面更不堪入目。（影片截圖）

網民對此議論紛紛，「這是我這輩子看過最荒謬的向比利致敬方式，究竟是誰同意的？」、「這就是比利想要的」、「請上帝原諒我，但我真的忍不住笑」、「提出這個想法的人還沒被解僱嗎？」、「這個公仔太可怕了」、「我被嚇到了」。

該公仔被網民批評太過詭異。（影片截圖）

這場決賽實際上為次回合戰，最後利斯菲以2：0擊敗列度，兩回合總計以4：1勝出——不過相比之下，或許沒多少人在意這個賽果。