C朗拿度連番失機半場發脾氣　緣盡國王盃　來季戰亞冠只得一方法

艾納斯又輸一場。

有C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）坐鎮的艾納斯，在沙特國王盃4強鬥艾華達（Al-Wehda），即使對手下半場十人應戰，艾納斯依然未能把握機會，最終一球不敵對手出局，C朗來季隨時連亞冠都無緣出戰。



艾納斯與艾華達爭奪沙特國王盃決賽席位，兩軍對上一次在聯賽碰頭，當時艾納斯大勝4：0，而C朗包辦全部入球，似乎C朗有望在今仗打破兩場的入球荒，並領軍晉級。

開賽11分鐘，C朗接應隊友左路的傳中，近門撞射卻射中對方門將的身體彈出，錯失黃金機會。艾納斯未能開紀錄，在23分鐘更失守，艾華達的Jean-David Beauguel半倒掛妙射建功。

艾納斯半場落後一球，一向對自己要求甚高的C朗當然不滿意，半場步離球場時已經擰擰頭，並念念有詞。當C朗接近場邊時，隨即向教練交流，從他的身體語言看到，似乎是對教練安排有所微言。

艾納斯換邊後隨即反撲，C朗早段力壓對手以頭槌攻門，可惜再被艾華達門將神奇化解；第53分鐘，C朗在蛾眉月附近被鏟跌，對方的Abdullah Al-Hafith兩黃一紅被罰出場，艾納斯在危險區域獲得一次罰球機會，但C朗主射的罰球高出。

即使艾納斯有人數優勢，也未能攻破對方大門，C朗82分鐘再有黃金機會，小禁區前左腳凌空抽射，惟射中門楣彈出，C朗亦難掩失落之情，遞出雙手仰天慨嘆。最終艾納斯未能平反敗局，以一球不敵艾華達，無緣決賽，各大賽事3場不勝。

艾納斯國王盃出局，除了失落兩項本土盃賽外，緣盡國王盃更可能後患無窮。沙特聯賽及國王盃冠軍，皆可取得來季亞冠的資格，艾納斯如今無緣決賽，來季要出戰亞冠盃，就只可在聯賽贏得冠軍，才有望來季出戰亞冠。

艾納斯在沙特聯賽暫列次席，落後榜首的伊蒂哈德3分，並多踢1場，就算餘下賽事全勝，也要寄望伊蒂哈德失分，爭標形勢被動，換言之C朗來季可能連亞冠都無得踢。

C朗加盟艾納斯時說：「說沙特聯賽差的人只是從未看過沙特聯賽」，C朗當日的預言也似乎應驗了。