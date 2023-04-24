F1專訪｜來自香港的女子攝影師　談最難忘經歷　「香港人也做到」

F1（一級方程式）近年人氣急升，車迷暴增，雖然距離香港好像仍很遙遠，但有不少港人早已將目光放遠，嘗試實現在F1工作的夢想，目前無論是工程師、商業贊助、後勤職員或親臨採訪的媒體，都不乏港人身影。

今次的受訪者——運動攝影師Jenny，正一手一腳實現作為賽道攝影師的夢想。



一頭清爽短髮的Jenny以一身工作時慣穿的服飾現身——風褸、戶外褲和GORTEX波鞋，「（鞋）防水防跣、頂到大雨」，畢竟賽車是戶外為主，尤其巡迴全球的F1，酷熱和雨戰都是家常便飯。

Jenny並非首位拍攝F1賽事的港人，30多年前已有港人攝影師在F1賽事工作，有人是媒體身份、也有人受僱於車廠；但Jenny是現役之中唯一的女子，一向熱愛體育攝影的她，同時也是個賽車迷，在2019年機緣之下展開拍攝F1的旅途。為了應付拍攝F1動輒孭着大量器材、在烈日或大雨下長途跋涉，她除了全心改進攝影技術，也要鍛煉體能。今次Jenny與我們分享了多個拍攝F1的深刻經歷，和她對未來的盼望。

Jenny，來自香港的F1攝影師。（鄭子峰攝）

1. 擦身而過的紅牛 專業不僅體現在作品

在賽道旁或車房外拍攝F1，戰車往往在身邊呼嘯而過，這種速度感無疑刺激，但這些時刻，攝影師的專業就相當重要，作為運動攝影師，專業絕不僅體現在攝影技術、器材質素，更關乎對於該項運動的理解，除了「哪個位置有更大機會拍到好照片」，最重要的是如何不讓自己的存在影響比賽運作，同時又能拍出好作品。

「在賽道時會與戰車很接近，在車房拍攝時，Max的車會在距離我腳邊只有一呎處駛過，我就是身在Pit Crew身後，單膝跪地，希望拍到（戰車離開維修站時）低炒的照片。」Jenny認為，這是在賽場工作的互信，「我信車手的專業不會撞到我，當然我也有我的專業，不會就此被（近距離駛過的戰車）嚇倒，但真的見過有人失足，幸好沒事。規例上攝影師不能雙膝跪地，只能單膝跪、隨時可以移動。」

賽車的速度感，是Jenny認為最吸引之處，圖為她在2020年F1冬季測試拍下的作品。（受訪者提供）

其他大型通訊社多數是團隊式工作，分工清晰，而Jenny多是一人行事，在選擇攝影點時就要取捨，「自己平日要留意比賽，知道哪個位置容易炒車，也會請教前輩，到了比賽周再實地觀察，看看在彎內或是外會比較好；最理想的是一個位置可以影到不同的畫面，就不用移動太多，一切都要事前自己好好計劃。」

2. 從外地攝影師身上學習 每一句也是得着

Jenny表示以她所見，女性攝影師在F1比較少，MotoGP則比較多；而在F1工作的攝影師以英國人為主，其次則是法國，和其他歐洲國家；亞洲而言，則會有日本和中國的媒體，畢竟兩國都有車手在F1。

Jenny指，在F1恆常工作的攝影師多是來自英國和法國，也有其他歐洲國家和亞洲臉孔。（受訪者提供）

她表示與不少攝影師都成為了好朋友，對方即使資歷已高，也樂於指點：「外地的前輩知道我資歷較淺，也樂意提點一下，例如哪一條路線或拍攝點會更好，有些英國攝影師已拍過照過500場賽事，每一句也是袋錢落你袋，從他們身上學到好多，例如如何處理一場比賽，畢竟比賽很多突發事件，炒車、（車手）突然出不了賽、衝線後玩飄移……很考應變能力。」她續指，對方也往往樂於伸出援手，「我相機的充電器壞了，用不到，其中一位前輩立刻與我分享，他們不會自覺高人一等的。」

不過透過拍攝F1，Jenny也認識到這項工作雖然充滿樂趣，同時非常艱鉅，說的不僅是比賽周的體力勞動，全職賽車攝影師也要跟着比賽飛遍整個世界，「他們沒什麼時間能陪伴家人，認識有些攝影師因此向公司申請調回英國，只拍攝本土的賽事；但也有些攝影師非常有熱情，願意一直受僱。」

3. 最深刻的賽站：2020年澳洲站與2022年阿布札比站

Jenny在2020年3月如常來到澳洲墨爾本，準備拍攝全季第一站——澳洲站，然而新冠肺炎逐步漫延全球，當時已傳出麥拿侖車隊有兩人染疫，「我如常在星期三到達，已完全準備好、也拿到了採訪證件，車隊都已到齊了，但當時媒體已在談論：真的要繼續舉行嗎？」周四媒體日舉行了車手記招，最令Jenny難忘的，是咸美頓在記招爆出一句：「Cash is King.（錢最大）」，諷刺賽會為了金錢不顧車隊和觀眾健康，現場一片譁然。

「周五上午，觀眾已在等候進場，並在閘外鼓噪，等了很久，賽會才宣布取消，叫大家收拾東西離開，車隊已立刻開始拆卸（臨時建築），當時我們還在談論是否還要去（下一站的）巴林，應該要如何坐飛機？」往後的發展大家都知道的——直至7月初，賽季才以防疫氣泡的形式在奧地利展開，一共舉行了17站賽事。

2022年阿布札比站，華迪爾在退役前舉行了一次跑步活動，廣邀在F1工作的人士參加，當中包括媒體，更為大家送上特製Tee。（受訪者提供）

另一場最令Jenny深刻的，是2022年的阿布札比站——她的偶像車手華迪爾的最後一戰，排位賽後，這位德國車手組織了一次特別活動，「他組織了一個跑步活動，邀請了在F1工作的人參加，也邀請了記者參加，並派發了這件特別設計的Tee。」Jenny當然也參加、並獲得了這件非常具紀念價值的Tee，成為她的珍藏。華迪爾在活動後也作簡短發言，感謝在F1工作的每一個人。

Jenny拍下了偶像華迪爾完成F1生涯最後一場賽事一刻。（受訪者提供）

4. 最推介賽道：性價比高 Vs 傳統之選

Jenny曾到訪多個賽站，對於賽道也有自己的偏好，她認為有兩個傳統賽站，是車迷到訪必定不會後悔的——就是意大利的蒙札（Monza）及比利時的斯帕（Spa），「像Ｍonza和Spa，這些賽站賽車底蘊很強、賽道設計本身也吸引，車迷來到一定不會後悔的，更可以感受一下當地人是如何看待賽車。」

造訪這些賽站，使她對賽車文化有更深體會，例如法拉利車隊近年戰績雖然麻麻、比賽期間各種問題也常淪為笑柄，但在意大利，這支車隊獲奉若宗教：「一直聽聞法拉利是意大利人的信仰，去到會見到當地人的家門前除了意大利國旗，也會多插一支法拉利的旗，去觀賽也一定會穿法拉利的衣服去打氣。就像不能將菠蘿放上薄餅，他們有他們的堅忠、很為國家有這樣一個知名的品牌而驕傲。」

法拉利的表現時好時壞，但就Jenny所見，意大利車迷對車隊的支持極為忠誠，圖為2019年阿布札比站拍下、陸克萊駕駛的法拉利。（受訪者提供）

不過歐洲途程遠、賽道交通也往往不方便，若要考慮性價比，Jenny認為對香港車迷來說，新加坡站是理想選擇：「沒有時差，星期五才到達也可以，而且賽道在市中心，地鐵搭幾個站已到，門票種類也特別多，有很多組合，可以每日坐不同位置、或是步行，機票也便宜一點。」

F1賽事常有雨戰，圖為2022年新加坡站所拍，該站排位賽和正賽前都下着滂沱大雨，但車尾卷起的水花卻極為絢麗。（受訪者提供）

5. 賽車攝影之路不易走 「做到沒有機會為止」

在香港以運動攝影做全職工作並不普及，而以賽車攝影做全職則難上加難，Jenny目前也要兼顧全職工作，拍得的作品會在合作平台刊登，但她最大的心願是香港的賽車媒體能更普及，「在疫情時多了很多不同的賽車媒體，包括YouTuber和網站，我覺得（香港發展賽車媒體）不是沒希望的，只要大家互助、有共同目標，一定不會不行。」

運動攝影工作必定不會輕鬆，但Jenny認為只要有心嘗試，總會做到。（受訪者提供）

她回想在F1賽站拍攝時，會被外地攝影師問起為何前來，「他們對我不會抱着特別的眼光，只是他們會覺得為何香港沒有（F1）賽車手，你也會來？我會告訴他們，因為香港賽車運動不流行，才缺乏本地賽車傳媒，希望香港他日會有一個本地的賽車傳媒，向這個方向走。若香港有車迷有錢投資，做一個全香港班底的賽車媒體就好！」

目前F1有不少香港人全職工作，車隊的市場部職員、工程師等，都有香港人身影，Jenny認為大家的故事都很有鼓勵性，「就算香港賽車運動不發達，不代表我們不能從事這個行業、或是不能勝任，喜歡就不要放棄吧，做到一天沒有機會為止。」

就做到不能再做為止吧。（鄭子峰攝）

她坦言雖然作為女性，在講求體格的攝影工作、或是要「搶位」拍照時，或許有點「輸蝕」，但最重要的還是心態：「女性喜歡攝影，就不要放棄，F1也在強調多元性，不會戴有色眼鏡去睇。要有這個心或目光，就算最後未必做到目標，但也有經歷過或感受過的事，某程度上也賺了。」