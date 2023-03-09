體壇札記｜黑馬車隊崛起正是F1所需　再惹「抄車」指控何去何從？

今季F1上周末已在巴林展開，一如預料，紅牛領放包辦冠亞，最大驚喜來自阿士頓馬田，新戰車AMR23大躍進，在巴林站的圈速進步幅度屬十支車隊中最大，造就艾朗素獲第三名；負傷且沒有參加測試的史杜爾也獲第六。

儘管紅牛車隊處處嘲諷阿士頓「抄車」，而阿士東也的確由紅牛挖來了關鍵人物，但這支綠色車隊的崛起，絕對是現在F1所需。



根據賽車媒體Motorsport Magazine的數據，在巴林站正賽，阿士頓戰車在艾朗素手中，速度落後於紅牛，但較法拉利略快，成為巴林站第二快的戰車。這也毫不令人驚訝，畢竟將今季的巴林站與上季巴林站比較，阿士頓戰車的進步是最大的，排位賽最快圈速已比去年提高了2.441秒，遠遠拋離進步第二大的威廉士（1.203秒）及第三的紅牛（0.973秒），而長途速度也是大大提高。

阿士頓馬田的綠色戰車與平治競爭的畫面，成為沉悶的巴林站中一大亮點。（Getty Images）

戰車如此大躍進，當然會招來話柄——紅牛顧問馬高（Helmut Marko）首先開口揶揄：「看來我們的前工程師記性很好呢。」他所指的是過去兩年間，紅牛兩位戰車設計部門的重要人物——Andrew Alessi及Dan Fallows先後「過檔」阿士頓，碰巧AMR23與紅牛的RB19相似之處不少；而且阿士頓去年也遭嘲笑是「綠牛」，車隊在賽季開始後帶來了一架全新戰車，正正與紅牛的RB18極為相似。

Dan Fallows（左一）曾是紅牛的氣動力部門主管，現任阿士頓的技術總監。（Getty Images）

馬高續道：「當然了，Fallows（紅牛前氣動力部門主管、現任阿士頓技術總監）腦海中的東西是抹不掉的。單單是抄襲一個核心概念並沒有違禁，但若沒有我們戰車的相關文件，真的能抄得如此徹底嗎？」巴林站頒獎台是兩架紅牛和一架阿士頓，馬高也忍不住再說：「頒獎台上的是三架紅牛，但最後的一架用了不同引擎（阿士頓採用平治引擎）。」

阿士東的前身Racing Point車隊也曾捲入抄車指控——2020年Racing Point的戰車，與2019年平治的冠軍戰車W10基本上一模一樣，被稱為「粉紅平治」，惹來對手向國際汽車聯會投訴，最終Racing Point遭裁定整體合符技術規定，惟在後輪剎掣導管的設計上使用了平治提供的設計圖，因此遭罰款及扣除15分車隊積分。

2020年的Racing Point戰車，外貌與2019年平治的冠軍戰車W10極為相似。（Getty Images）

今次阿士頓被指抄襲平治、且對法拉利和平治等龍頭車隊帶來極大威脅，又會否重演當年的投訴風波？然而在巴林站後，阿士頓的股價暴漲15%，市值大增3億美元，《彭博》引述分析指與艾朗素奪得季軍有關；同時間，平治的領隊兼CEO禾夫也持有1%阿士頓股份，相信今次「綠牛」風波的發展未必如「粉紅平治」事件般直接。

而且阿士頓的大躍進，對於F1整體無疑是有利無害，無論對車迷來說、或是對於這項運動的發展而言也一樣。

平治也好、紅牛也罷，相信大多數車迷更想見到激烈的競爭，惟在改例中佔得先機的車隊，往往難被追上。（Getty Images）

巴林站的情況，令人擔心再一次出現長年由一支車隊壟斷的局面，違反了2022年大改例的原意。上季大改例後紅牛佔得先機，最終在遙遙領先下包辦車手及車隊冠軍，當然，他們今季會否再一次領放還是未知之數，始終巴林賽道有其獨特性，紅牛在其他賽道的發揮尚待觀察，法拉利也表明有信心能在部份賽道追上紅牛——惟其戰車可靠性是一大問題。但阿士東正正提醒其他車隊：在現行的「成本上限」政策持續之下，中游車隊重拾一躍變勁旅的可能，同時也令傳統三強意識到，他們的地位並非不可動搖，F1整體的競爭程度也會提高。

2007年F1賽季，該季效力麥拿侖的新秀咸美頓（中）與隊友艾朗素（左），和法拉利的拉高倫（右）爭冠，三人鬥得極為緊湊，最終拉高倫封王。（Getty Images）

不少近車迷都是因Netflix紀錄片《F1：極速求生》而「入坑」，2021年韋斯達賓和咸美頓死鬥到底，更是將F1的注目度推至前所未有的高度，然而現況無疑有點反高潮，加上法拉利屢屢「自爆」，平治也大受流失關鍵人物到紅牛和阿士頓影響，今季的戰車難以寄予厚望，對中立車迷來說，更希望看到多支車隊在實力較接近的情況下相爭。

阿士頓加入前列車隊的戰團，必定能夠增加話題，尤其他們今季羅致了艾朗素這位兩屆冠軍，不僅41歲實力仍在頂尖，亦偶爾有出眾的言行，若阿士頓在賽季期間的研發也能緊追其他前列對手，相信賽事會更具娛樂性，也是車迷的福氣。