F1｜法拉利主將上季爭冠今季陷困境　不敢想爭標只得一卑微願望

今季F1（一級方程式）已完成三站賽事，紅牛車隊的韋斯達賓（Max Verstappen）一如所料的領先積分榜，而法拉利的陸克萊（Charles Leclerc），則由上季同期爭標，變成只排第10位，他目前只得一個卑微的訴求。



法拉利上季季初氣勢強勁，尤其主將陸克萊在首三站勇奪兩冠一亞，當時位居積分榜榜首；然而一年過後卻完全「走樣」——法拉利戰車實力不僅未能追近紅牛，陸克萊更惡運連連，第一站巴林站因戰車引擎故障，令本來跑在第三位的他被逼退賽；第二站因更換部件超過上限而要罰退10格起步，最終獲第7名，但這也是他三站中唯一一場得分的賽事，因為在第三站澳站起步不久，他又因為與史杜爾擦撞而退賽。

陸克萊在澳洲站因為與史杜爾擦撞而退賽。（Getty Images）

三站過後，陸克萊只得6分在手，對比去年同期的68分，可說是超級大倒退。

陸克萊在澳洲站後受訪，向RacingNews365坦言自己暫時不會去想長遠目標，「比起設下長遠目標，我覺得還是先集中一件事：在戰車沒有任何問題或處罰下完成一場比賽吧。」

法拉利另一車手辛斯，認為若要與紅牛競爭，就要先改變戰車的設計意念，但陸克萊坦言自己「沒有辛斯那麼進取」，道：「很明顯地我們要改善戰車，我會先靜觀其變。上一站我們改變了很多戰車設定，對比賽速度是有幫助的。」

陸克萊在上季巴林站奪冠，但此情此景今季不知道能否再現。（Getty Images）