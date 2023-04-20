F1熱話｜米高舒密加滑雪意外十年之後　首度「受訪」勢釀官司

F1「車神」米高舒密加自2013年遇上滑雪意外後，十年過後，他的身體狀況仍然是外界焦點。

德國八卦雜誌《Die Aktuelle》日前以舒密加作封面，標上「首次訪問」及「世界轟動」的字眼，難道車神已經病癒？內容刊出後，舒密加一家隨即向雜誌提告。



2013年12月，米高舒密加（Michael Schumacher）滑雪發生意外，頭部重創。外媒指舒密加現時在瑞士日內瓦的大宅中休養，妻子Corinna在紀錄片中透露，舒密加以另一種方式活着，強調不會放棄為丈夫提供最好的治療方法，並重申私隱的重要性，所以舒密加的情況，至今仍是問號。

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米高舒密加自從2013年底的滑雪意外後，身體狀況一直成疑。（資料圖片／Getty Images）

舒密加首度受訪？

德國雜誌《Die Aktuelle》最新一期的封面是米高舒密加，並以德語寫上「首次訪問」﹑「世界轟動」，下方亦有「聽似很真實」及「我的生活完全改變」。

再看內文，聲稱有不少來自舒密加的回應，「發生意外後，妻子﹑孩子及整個家庭也經歷一段糟透的日子」，「當我受傷後，我人工昏迷約一個月，這是一個痛苦的時期，幸好醫療團隊把我帶回來」。

在這篇沒有署名的文章中，末段指這是一個線上的訪問，更表明受訪者並非舒密加本人，而是近期大熱的人工智能（AI），換言之這篇訪問由始至於也是「標題黨」，內容全部是AI生成。

德國雜誌以舒密加首度受訪作最新一期的封面。（網上圖片）

舒密加的身體狀況一直保密，已非首次被傳媒炒作，如今舒密加一家在完全不知情下再度變封面，舒密加的發言人接受《路透社》﹑《ESPN》等傳媒查詢時，表示將向這家德國傳媒提告。

舒密加妻子再三強調，要保護舒密加的私隱，如今將向該德國雜誌提告。（資料圖片／Getty Images）

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