足球熱話｜阿仙奴窩心影片變公關災難　名嘴網民齊轟兵工廠無情

阿仙奴一條公關片，卻為自己製造一場「公關災難」！

周日（16日）作客韋斯咸賽前，兵工廠在Twitter放出一條影片，內容為各球員為一名女球童手上的球衣簽名，原意非常窩心，但一眾球星卻因為簽完名就離開進入更衣室，完全無視該名小女孩，因而遭到網民口誅筆伐。



據英國《每日郵報》報道，這名8歲的小女孩Olivia Murray是阿仙奴忠實球迷，最喜歡的球星為奧迪加特（Martin Ødegaard）。

從影片中可見，一開始領隊阿迪達（Mikel Arteta）上前在她和職員手執的球衣上簽名，隨後各球員亦配合地幫助這名小女孩「集郵」。不過有不少球員都戴着耳機，而且簽完名後直接扭頭進入更衣室，過程中完全沒有與Olivia Murray有眼神交流或對話——包括她最喜歡的奧迪加特。

相關影片隨即引來熱議，不少網民認為這名小女孩被球員忽視實在太可憐，「至少也對她打個招呼或是微笑」、「麻煩找個人跟這名可憐的小女孩打聲招呼」、「這太慘了，看看她有多喜歡奧迪加特——一個招呼或是微笑都能讓她開心一年！」。

曾為C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）進行「爆炸性」訪問的著名主持人摩根（Piers Morgan），也在Twitter上轉發這條影片，「拜託你們，至少也應該跟她打聲招呼吧？！」

不過Olivia Murray的父親以一張女兒開心地與奧迪加特牽着手入場的照片，回覆多名批評阿仙奴的人，當然也包括摩根在內，「我的女兒作為阿仙奴球童度過了開心的時刻，雖然過程只有短短時間，但她非常樂在其中。奧迪加特是她最喜歡的球員，所以能牽着她的手入場是一件非常特別的事情。」

摩根在看到回覆後留言：「很高興聽到你這麼說……不過這條影片實在讓球員的形象看起來不太好，他們不願花一秒鐘打個招呼。」另一名英國電視節目主持人Nick Knowles也表示「很高興她度過了美好的一天」，但認為球會這條影片「剪輯得非常奇怪和歪曲事實」。

事實上從影片中可以見到，雖然確實有不少球員都沒有跟Olivia Murray作任何交流，但也有球員例如馬天尼利（Gabriel Martinelli），似乎在將要跟她對話時，影片便跳到下一個簽名的球員處；而加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）在她面前簽完名後，影片亦馬上停止，沒有交代他是否有跟Olivia Murray談話或打招呼。

眼見此事在網絡上的迴響愈來愈大，Olivia Murray的父親也在Twitter感謝各人關心。「我們已嘗試向女兒解釋為何今次事件會引發這麼大的爭議。在記者找上門前一切都很好，希望這件事不會毀掉她對阿仙奴的鍾愛。」

有點可惜的是，該場比賽阿仙奴雖然先入兩球領先，但稍後卻被韋斯咸連入兩球追和。失分後在榜首領先曼城4分，但多踢1場。