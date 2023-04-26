人物誌︱加比爾捷西斯「入廠」重獲自由　助阿仙奴火速踏上爭冠路

阿仙奴上季尾一度在大好形勢下失落前四，沒有人想到他們可以在一個暑假後脫胎換骨，忽然從爭四升格變爭標。領隊阿迪達早前說過，他為球隊設下五個階段復興大計，目前僅處於第三階段。

他承認球隊進度超過預期，在這個ESPN訪問沒有談及原因，從球隊無比順暢的開季，阿仙奴「忽然爭冠」很大程度跟一個球員有關——加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）。



加比爾捷西斯在阿仙奴一拍即合，成就球隊改革進度計劃提早，今季已有力爭冠。（Getty Images）

英超 曼城對阿仙奴

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意想不到的主角

阿仙奴對上一次贏得英超冠軍，已經要數到不敗封王的2003/04球季。19年過去，今季之前無論是一手創立槍手英超王朝的雲格，以至「盃賽王」艾馬利和阿迪達，只有藥石無靈之感。前四多少有機會，聯賽冠軍免問。2019年底阿迪達接手半季，阿仙奴得第八；次季整季領軍，也是第八；上季歷盡起跌，季尾手執前四主動權之際，先後敗予熱刺和紐卡素，歐聯席位拱手讓予北倫敦宿敵。趕走奧斯爾和奧巴美揚，阿仙奴重現青春活力，表現卻不穩定，怎樣看，也不似是一支爭標球隊。

夏季轉會窗三大主要收購，兩個來自曼城，前鋒加比爾捷西斯，左閘辛真高。兩人都是好球員，在星光熠熠的曼城從不是主角。連同從波圖收購的年輕中場法比奧韋拉（Fabio Vieira），無疑是個好的轉會窗，肯定不是驚天動地，開季前一眾名家估算大多是爭四之流。意想不到的是，加比爾捷西斯的大爆發。

加比爾捷西斯不甘在曼城角色受限，決意出走。（Getty Images）

不甘留在曼城當哥帥棋子

曼城2017年已從巴甲球隊彭美拉斯引入「耶蘇仔」，藍月亮球探近年鮮有失手，當年20歲的捷西斯贏過奧運亦已是巴西大國腳，又領軍奪得巴甲冠軍，履歷亮麗。在偉大的哥迪奧拿藍圖之中，他始終印象模糊——前線有阿古路，中場有迪布尼，加上史達寧、辛尼、大衛施華、貝拿度施華以及隊長高柏尼，捷西斯在曼城的5年一直只是隻不起眼的棋子。他在陣中絕大多數時間，負責在白界線前將皮球送入網窩，加盟後攻入的頭14個英超入球，只有一球在8碼以外——那是一球12碼。

之後幾季他的比賽參與程度逐漸提升，每季約一半入球都是小禁區內。曼城薪高糧準年年有獎盃捧，簡直是球員夢寐以求的筍工，球會願意留他，捷西斯不甘於此，「哥迪奧拿對足球的理解和他想要的，一切視乎你是否接受……我接受過好一陣子，但到某個時刻當我說：『我想要另外一些』，我感謝他，他理解，然後我們各自上路。」

他向ESPN巴西說：「控球時，前鋒無份，因為中場會放近些。」曼城坐擁迪布尼、大衛施華（2020年已離隊）、貝拿度施華、根度簡組成的黃金中場線，哥帥進攻體系以中場為重心無可厚非，「OK無問題，所以我決定改變」。

加比爾捷西斯加盟阿仙奴後，成為球隊前場重要進攻發電機。（Getty Images）

在阿仙奴大解放

25歲正值盛年，「耶穌仔」選新球會最關心的是隊中角色。阿迪達在曼城當哥帥副手時已對他知之甚深，也是他選擇阿仙奴重要原因，加盟前他跟阿迪達多次談論球隊踢法，關鍵是他在球場上可「重獲自由」，「我在球場上得到自由，可以笑着踢足球，任何時間都可以嘗試做最擅長的事。」

他用行動證明這點，阿仙奴開季5連勝，加比爾捷西斯與隊友一拍即合，成為隊中進攻重心，貢獻遠超入球和助攻數字。他常常回後協助隊友迫搶，截得皮球策動攻勢，不再是面目模糊的禁區殺手，而是經驗豐富、可靠且獨當一面的領袖。阿迪達讚揚：「他改變了我們的動力，改變了我們的信念，將球隊提升到一個不同的地位。」

阿迪達在阿仙奴營造出「家」的感覺，加比爾捷西斯和一眾新兵極速融入。（Getty Images）

心態決定境界

正因他為阿仙奴帶來重大改變，季中他在世界盃期間重創，須養傷至少3個月，全世界槍手球迷立即極度悲觀，認定爭標夢已完。想不到球隊的摩打啟動後，沒有因失去「耶穌仔」慢下來，隊形已成狀態正盛，捱到3月中他復出，阿仙奴依然身處榜首。

阿仙奴今季正選球員平均年齡為24.237歲，為英超20支球隊中最年輕一隊，質素毋庸置疑，總有發揮不穩的時候。2月曾敗予榜尾的愛華頓，也曾在修咸頓失分，當面對硬淨凶悍的對手，往往落入下風。捷西斯歸隊後立即顯示身價，最明顯例子莫過於4月初迎戰急於搶分護級的列斯聯，頭30多分鐘被對手迫搶得透不過氣，一路落入下風，球隊無計可施之際，「耶穌仔」聰明地在禁區博得12碼並操刀射入，獨力改變比賽走向。

正如阿迪達所言，加比爾捷西斯來到阿仙奴的角色是領袖，他在曼城已贏盡獎盃，他和辛真高將勝利者思維注入球隊。阿仙奴今季佳績背後，還有另一關鍵——隊長奧迪加特曾說過，舊東家皇家馬德里的更衣室冷冰冰，來到阿仙奴終於有「家」的感覺。「耶穌仔」和應，「當你跟隊友關係良好，場上一切都會運作暢順，這是我們在榜首的原因。我們踢出好的足球，彼此了解，一家人的感覺真好。」

「耶穌仔」認為在阿仙奴有家的感覺，是球隊今季表現出色的原因，圖為他一家三口。（Instagram）

爭標大戰對曼城決戰哥帥

來到英超爭標最後直路，阿仙奴似乎終於感受重壓，連續三輪與利物浦、韋斯咸及修咸頓賽和，痛失6分，榜首優勢一下子大減。4月27日阿仙奴作客曼城，被視為爭標路上最關鍵一戰，這場不止是哥迪奧拿與阿迪達的師徒對決，同時是加比爾捷西斯向舊東家證明身價的最佳舞台。

1月尾足總盃第4圈阿仙奴作客0：1負曼城、2月中英超首循環阿仙奴主場1：3再負藍月亮，「耶穌仔」皆在養傷，今次是他出走後，首度重返伊蒂哈德球場。傷癒復出後，他3場正選攻入4球，到阿仙奴升格當最佳男主角，全世界已看到他真正實力，甚至有傳言指曼城決定「不再出售一隊球星予阿仙奴」。對曼城一戰阿仙奴如落敗便會失去爭標主動權，「耶穌仔」能否再次挺身而出，拯救阿仙奴的冠軍夢？

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