英超｜蘭斯達爾閃電送禮失分　加利仔：想起迪基亞和馬古尼

阿仙奴凌晨面對榜尾的修咸頓，完場前才驚險扳平，在主場保住1分，但爭標形勢已現暗湧。

主力門將蘭斯達爾今仗開波不足半分鐘便犯下大錯，短傳失誤讓對手閃電打開紀錄。此情此景，讓曼聯名宿加利尼維利想起日前迪基亞與哈利馬古尼的失誤。



比賽第22秒，修咸頓前場逼搶至阿仙奴禁區附近，蘭斯達爾控球在腳，然後選擇在兩名對手之間短傳予內收至防中位置的辛真高。不過這名門將傳得稍有偏差，直接被對方的莊拿斯艾華利斯截到，迅速起腳射入，修咸頓在30秒內便領先，當時電視直播左上角的計時器，甚至還在列出本場比賽的球證名稱。

蘭斯達爾這次失誤，成為今仗最大話題，過早失球亦影響阿仙奴軍心。曼聯名宿加利尼維利接受《天空體育》訪問時，毫不留情地批評這次犯錯：「嘩，這讓我想起昨晚迪基亞嘗試傳給哈利馬古尼的情景，不過那球傳到馬古尼腳下了，而這球沒有。這實在來得太快，一場比賽居然以這樣的方式開局。」

加利尼維利直言蘭斯達爾的這次失誤，讓他想起迪基亞和哈利馬古尼。（Getty Images）

周五（21日）凌晨，曼聯鬥西維爾的歐霸8強，門將迪基亞與哈利馬古尼也有過一次極其類似的犯錯，前者同樣在對手兩名逼搶的球員中間將皮球傳出，馬古尼在被三人夾擊之下傳失，最終被對手把握機會先開紀錄。該次失誤在網絡上成為球迷熱話。

蘭斯達爾與迪基亞處境幾乎同出一轍：

日前迪基亞與哈利馬古尼的失誤讓二人飽受批評。（Getty Images）

利物浦名宿加歷查則認為蘭斯達爾應該要將這球救下：「他應該要救到，過去數周他的撲救都備受讚賞。艾華利斯這次很出色地截到傳球，獲得一次射門機會，但這記射門不應得分，蘭斯達爾的右手已經碰到皮球，他應該要將其撲出。」

失球後，阿仙奴一眾球員上前安慰蘭斯達爾。（Getty Images）

阿仙奴今仗完場前驚險逼和修咸頓，聯賽已錄得3連和。目前他們在榜首領先曼城5分，但多踢兩場，兩軍將在周三（26日）深夜3時碰頭，上演榜首大戰，隨時決定聯賽冠軍誰屬。