英超觀察｜阿仙奴突然「不懂贏波」？解讀爭標關鍵期與曼城差異

英超爭標最後直路，曼城繼續連勝、阿仙奴卻連續兩場在領先兩球下失分，令形勢變得更加緊湊。

阿仙奴連續兩場踢得亦步亦趨，最終失分收場；曼城需同時應付本地及歐聯多條戰線，卻顯得游刃有餘。到底兩軍在場上的發揮有什麼差距？



阿仙奴近兩輪聯賽的表現異曲同工——上半場很短時間內已輕鬆領先兩球（對利物浦28分鐘、對韋斯咸10分鐘），然而，「兵工廠」在這兩場賽事都是在2：0領先之下，形勢突然逆轉，由控制大局變成被追和2：2，失分收場。

由未能再拉開比數、被對手追回一球、到布卡約沙卡射失十二碼，阿仙奴對韋斯咸一戰，壓力層層遞進。（Getty Images）

「兩球領先是最危險的比數」？

常言道「兩球領先就是最危險的時間」，但英國天空體育早在2017年已破解這個迷思：他們當時引用數據，證明英超由1992成立到2017年的25年之間，曾出現2766次一支球隊有兩球領先的優勢，最終有90%都成功贏波，7.4%和波、2.6%輸波，意味領先兩球不能說是非常安全，但通常最後也能贏；相對之下，一球領先危險得多，5721個一球領先旳情況下，只得2987次能獲勝（約52.2%）。

這就意味阿仙奴的情況其實不太常見，事實上，連續兩場在兩球領先下失分，僅是他們在英超史上的第一次，也是英超自1992年成立以來，第五次出現這情況。

連續兩場失分，阿仙奴球迷無疑失望，但更重要的是：到底發生了什麼事？（Getty Images）

遭韋斯咸逼和後，阿迪達已明言阿仙奴這兩場的弊病：「我們犯了一個很大的錯——（在領先兩球後）心態改變了，不再去尋求第三和第四個入球，而以為自己能輕鬆地控制戰局。那一刻，我們不了解要怎樣去贏波，在那些時刻，我們需要更加無情地去『殺死』對手，當比賽還未塵埃落定，我們就要去完成任務，但今天我們做不到。」

阿仙奴今季其實大部分時間發揮都十分穩定。（Getty Images）

阿仙奴近況真的是「崩潰」嗎？

事實上，攤分整季來看，阿仙奴和曼城在上、下半場的表現相若，不會有明顯在比賽末段「崩潰」的傾向——阿仙奴今季只得3次在領先之下失分，除了最近兩場，就是去年10月作客修咸頓，上半場領先一球、下半場被逼和1：1。

而上半場領先兩球的情況也不少，季初主場對李斯特城、作客般尼茅夫、作客賓福特、作客白禮頓、作客熱刺、主場對愛華頓、作客富咸、以至上月主場對水晶宮，阿仙奴在上半場都領先至少兩球，且最終鎖定勝局，近兩仗的表現的確不像是「兵工廠」今季的作風。

以兵源來說，曼城無疑比阿仙奴強得多，即使換走夏蘭特，也還有艾華利斯這樣的世界盃冠軍球員可以候命。（Getty Images）

曼城穩定始終如一 季尾兩大優勢更明顯

相對之下，曼城也有兩次在半場領先之下失分，主場對愛華頓和作客諾定咸森林也是在半場領先1球之下被逼和1：1，但「藍月亮」今季就未曾在半場領先兩球或以上時失分。而且隨着與阿仙奴的分差收窄，曼城這種走勢也沒有太大變動，最近5輪賽事除了以1：0擊敗水晶宮一場，若在半場領先，最後必定能在下半場再入球，全取3分。

比起阿仙奴，尤其在季尾的關鍵時刻，曼城無疑有兩大優勢——更加穩定、而且「懂得贏波」。

這除了關乎兩隊的經驗（阿仙奴近年未嘗像今季般爭標，相反曼城已多次經歷這種處境），也要考慮到兩軍板凳深度不同，曼城的後備球員同樣擁有頂尖質素，才令哥迪奧拿有空間在應付多條戰線下仍能輪換，這也是他們過去三次與利物浦相爭，也能笑到最後的關鍵。

曼城今季心思或許主要放在歐聯身上，但在講求「長途戰」的聯賽，主帥哥迪奧運和一眾主將的經驗，無疑比阿仙奴優勝許多。（Getty Images）

是否能以最近兩場的表現，就此斷定阿仙奴開始「崩潰」？也未必，畢竟阿仙奴在2月也有過一段小低潮，連續3場失分（作客輸給愛華頓、主場賽和賓福特、主場輸給曼城），但也能及時回穩，之後便在聯賽連贏7場。阿仙奴目前最大的考驗，是賽程比起當時更難應付、更已經沒有任何失分空間，是否能像之前的小低潮般及時回勇？下一仗對般尼茅夫的表現，相信能反映一二。