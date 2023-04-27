英超｜車路士又輸！不敵賓福特5連敗　林柏特坦承球隊缺乏自信

車路士兩度換帥後頹勢未止，香港時間周四凌晨英超迎戰賓福特以0：2落敗，林柏特（Frank Lampard）上任後5戰全敗。

球隊近況不濟，這位在月初接掌球隊的看守領隊坦言球隊出現信心問題。若狀況持續，藍軍則可能再創一項尷尬紀錄。



由堤亞高施華領導的車路士防線，今場又失兩球。（Getty Images）

今場車路士在場面和數據上都全面佔優，全場錄得73%控球率，射門次數也為15比7，對方全場更只有1次射門命中，但戰果卻不如人意。

賓福特在史丹福橋奏凱。（Getty Images）

比賽第37分鐘，車路士後衛艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）在一次防守角球中，不慎將皮球撞入自家龍門。賓福特前鋒麥比奧莫（Bryan Mbeumo）在78分鐘憑反擊從右路闖入禁區起腳，改變方向後入網，助球隊擴大優勢至2：0，最終順利從史丹福橋球場帶走3分。

艾斯派古達在第37分鐘擺烏龍。（路透社）

林柏特：車路士球迷習慣成功

不濟戰績讓車路士在比賽中被球迷大喝倒采，看守領隊林柏特在賽後表示球迷完全有這樣做的權利，「球迷肯定會感到擔憂，如果你是一名車路士球迷，你已經習慣了20年的成功，那你便會希望得到更多。我對球迷喝倒采沒有意見，我坐在這裏並不是要與球迷對抗，讓他們不要向球員喝倒采。」

他又為球員辯護：「這些年輕人只是想要做得更好。球員的信心出現問題嗎？是的。陣容的平衡出現問題嗎？也許是。」

領隊林柏特賽後直言球隊信心出現問題。（路透社）

「當球隊在這個時刻缺乏自信，要贏下一場比賽便會變得困難。我不是在為球員開脫責任，絕不是這樣。我只是在支持他們，他們也很失望，因為他們想要贏下比賽。球員的表現也能體現出這一點。」林柏特續說道。

林柏特上任後5戰全敗僅入1球

林柏特自上任後，先後在聯賽不敵狼隊和白禮頓，歐聯兩場比賽都被皇家馬德里以2：0擊敗，今次主場落敗後，各項賽事已錄5戰全敗，共失9球而僅入1球——車路士上一次5連敗已經是1993年的事情。

此外，藍軍今季32場聯賽只攻入30球，以同期數據計算，是自1923/24賽季以後最少一次。不過有趣的是，今季這30個入球分別來自14名不同的球員，這表示車路士確實缺乏一名穩定入球的射手。

車路士近兩個轉會窗均大肆增兵，但未能解決球隊進攻問題。（Getty Images）

而由於車路士在整個4月只有面對白禮頓時，由干拿加歷查（Conor Gallagher）取得過「士哥」，因此將會成為唯一候選的男子隊入球，與女子隊的入波爭奪藍軍本月最佳入球。

林柏特執教戰績雖然如此不堪入目，不過作為看守領隊，而且球季快將結束，預計帥位應該不會換畫。另外，前熱刺及巴黎聖日耳門主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）「上車」傳聞甚囂塵上，但遲遲未落實，傳他堅持要到夏天才接手球隊事務。

有傳普捷天奴最快下星期便會正式「上車」。（Getty Images）

目前車路士以39分繼續排在「下半版榜首」，與第10位有6分距離，如他們無法在球季完結前重回上半版，則會是自1995/96賽季後，首次以下半版成績結束——不過當季他們也能拿到50分。