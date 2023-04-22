英超｜拿高士文退出車路士領隊爭奪戰　普捷天奴高柏尼成大熱

車路士自解僱主帥樸達（Graham Potter）、改聘林柏特（Frank Lampard）為看守領隊後，球隊已錄各項賽事4連敗。

林柏特任期只到季尾，藍軍高層至今仍未落實正式領隊人選，近期傳出拿高士文（Julian Nagelsmann）已退出這場帥位爭奪戰，而車路士亦將高柏尼（Vincent Kompany）視為下一個洽談目標。



據英國廣播公司（BBC）及《天空體育》報道，拿高士文已退出競爭，車路士繼續與普捷天奴談判之餘，亦有意聘請今季成功帶領般尼以統治級表現升班的高柏尼。

據稱高柏尼因帶領般尼的出色表現，得到車路士高層青睞。（Getty Images）

《天空體育》指出，目前車路士的名單已縮減至3人，分別是普捷天奴、高柏尼及另一名尚未透露名字的教頭。報道指普捷天奴與車路士已作第二次會面，且讓他們留下深刻印象。

而前拜仁領隊拿高士文則認為，車路士的領隊名單風格不一，反映出他們未有明確的方向，「對教練來說有一點很重要，就是你感受到球會信任你和你的領軍方法，我們應該要在一個結構清晰的地方工作，而不是有20個各持不同意見的人來左右你的行動。」

《天空體育》指，拿高士文不滿車路士沒有明確方向。（Getty Images）

BBC引述英國《每日電訊報》消息指出，此前曾盛傳得到高層注意的安歷基（Luis Enrique），現已被排除在名單之外。他們還透露以目前得到的消息，車路士未有一個特別合意的人選。

加利尼維利（Gary Neville）認為普捷天奴是接掌藍軍帥印的合適人選：「按照托德波里（Todd Boehly）的說法，車路士已收購他們未來三年所需要買的球員——除簽下一名中鋒以外，如果他們要聘請施丹（Zinedine Zidane）、安歷基或施蒙尼（Diego Simeone），他們會再要求3億鎊，因為他們不會喜歡之前所收購的球員。」

這名《天空體育》評論員表示，藍軍應該聘請一名能夠繼承且喜歡現有陣容的教頭，「我認為這個人就是普捷天奴。」

「加利仔」認為普捷天奴是接任車路士最佳人選。（Getty Images）

今年51歲的普捷天奴曾執教過愛斯賓奴、修咸頓、熱刺及巴黎聖日耳門，自去年7月被PSG解僱後一直賦閒至今，幾乎每逢有球會易帥時便會出現他的名字。

高柏尼2019年在母會安德列治短暫兼任球員及教練，但隨後決定專心球員工作。翌季掛靴後正式擔任主帥，至2022年8月轉教般尼，並在今季提前7輪確定升上英超。

目前車路士已在各項賽事連續7場不勝，以39分排在英超第11位。