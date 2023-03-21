田徑｜程小雅「冧莊」田總年度最佳　改練35公里望用耐力爭入奧運

香港田徑總會（下稱田總）周二（21日）舉辦第72屆執委就職暨週年頒獎典禮，席間頒發了2020-22年度最佳運動員。

女子公開組方面，有競步運動員程小雅連續三屆獲得傑出運動員，更連續兩屆「冧莊」最佳運動員，小雅笑言自覺今次得獎原因是出戰奧運，計劃接下來會由20公里轉戰更長途的35公里。



田總今晚假尖沙咀舉行週年頒獎典禮，主席關祺在致辭時宣布渣打馬拉松將會改期於明年舉行，「明年我地會繼續舉辦渣馬，會幫大家揀最好的時間比賽，一定是最涼快、可以跑出最好的時間。」

香港田徑總會頒發了2020-22年度最佳運動員。（張倩儀攝）

晚宴的重頭戲自然是頒發2020-22年度傑出和最佳運動員，公開組分別有現身處法國訓練的跳遠運動員陳銘泰和競步運動員程小雅獲得。第三次成為傑出運動員，連續兩屆「冧莊」最佳運動員，36歲的小雅表示自己今次之所以可以得獎，出戰奧運是主要原因：「在疫情下達到標再去到奧運，拿到這個獎是錦上添花，畢竟是第一個女子競步運動員去到奧運。」笑言如果不是出戰奧運，面對這麼多紀錄保持者對手，自己應該會失落獎項：「現在已經好想下年都可以再拿一次！」

最佳運動員公開組分別有程小雅和陳銘泰，青年組則由張紹衡和白凱文得獎。（張倩儀攝）

程小雅重點練35公里賽

昨晚才從日本返港的小雅，透露現時自己已經將訓練重心由20公里改為35公里，雖然現時亞運尚未確定有否35公里組別，但無礙訓練進行，每星期訓練距離達140公里，7天無休。

程小雅自覺得獎全因出戰奧運。（張倩儀攝）

小雅去年12月於墨爾本參加了人生首次35公里競步，以3小時2分鐘20秒完成，比世界錦標賽達標時間仍差10分：「World Champ標是2小時51分30秒，但（墨爾本）那次太熱了，30幾度所以需要天時地利人和。」小雅表示下月中旬將會到日本輪島參加日本錦標賽，目標取得排名爭取走入匈牙利世界田徑錦標賽。

程小雅表示訓練重心由20公里改為35公里。（張倩儀攝）

長距離優勢更大

小雅提到參加35公里組自己優勢更大，「因為我的耐力好，意志力更勁，所以我對這個距離很有信心。訓練時做過：測乳酸、心率，我可以維持到那個配速。2小時51分30秒，就是每公里4分54秒，我做這個配速沒有問題，連續35km也沒有問題，當然前提是天氣要好，突然30幾度就不行啦。」因此，小雅除了期望亞運會有35公里組別外，也期待明天公布的巴黎奧運達標時間，目標用時間再走入奧運。

青年組由跨欄運動員包辦

青年組方面，則由男、女子跨欄運動員張紹衡和白凱文包辦，兩位小將均提到感謝家人在疫情間的支持，雖然沒有預計會得獎，但仍覺得這是對自己一大肯定。今年中五，首次獲提名便得獎的白凱文笑言自覺被提名已經「贏咗」：「和亞少隊友一齊得獎是好大動力，會繼續互相鼓勵。」表示接下來會繼續專注跨欄和學業。

青年組由跨欄運動員包辦。（張倩儀攝）

張紹衡則被問起大專賽「炒欄」，表示傷勢已無大礙：「這是我第一次未能完賽，不過都是好經驗，因為跨欄要跨過障礙，今次仆低就是要再改善技術。」提到接下來將會出戰田徑系列賽三和香港田徑錦標賽，7月更會有世界大學生運動會，現時與王珞僖已經達標，希望出賽再汲取經驗有更大突破：「我想衝擊香港紀錄，希望跑到13.7秒。」

香港田徑總會2020至2022週年頒獎典禮得獎名單

女子青年組



最佳運動員：白凱文

傑出運動員：

賈慧妍

李紫桃

馬穎雯

盛楚殷

黃卓寧



男子青年組



最佳運動員：張紹衡

傑出運動員：

陳志強

陳一樂

朱洛言

林銘夫

葉景維

姚柏羽



女子成年組



最佳運動員：程小雅

傑出運動員：

陳彥霖

呂麗瑤

鍾慧欣

姚潔貞

俞雅欣



男子成年組



最佳運動員：陳銘泰

傑出運動員：

張培賢

高澔

李康傑

石錦程

黃尹雋

