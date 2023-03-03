學界D1田徑｜李紫桃白凱文許下破紀錄諾言　同破學界紀錄卻留遺憾

在亞洲少年田徑錦標賽一起代表香港出賽的三個女生，李紫桃、白凱文和賈慧妍曾訂下要一起打破香港U18青年紀錄。周五（3日）的學界港九D1田徑最後一日賽事中，李和白兩人分別跑出刷新學界紀錄及香港U18紀錄的時間。

可惜，李紫桃的「一鎗」，最後因超風速，未能被列入U18及U20女子港績，飲恨成三人中唯一未完成目標的人。



聖瑪加利男女英文中小學的賈慧妍，於16個月內4度刷新跳遠U18港績，而與她一同許下「破紀錄」約定的李紫桃（港大同學會書院）和白凱文（拔萃女書院）各自在主項跑出亮眼成績，李紫桃在200米跑出24.31秒封后，白凱文在100米欄決賽以13.76秒奪冠，兩人亦雙雙刷新學界A Grade紀錄，造出的時間也較香港U18紀錄的時間更快。

超風速未能破青年紀錄 李紫桃：順其自然

衝線後，李紫桃雖然感到意外，但表示暫未知場地風速，所以沒有特別開心，卻提起和亞少夥伴的約定：「初賽後，我有開玩笑地跟賈慧妍和白凱文說要一起破U18紀錄，好像只差我一個人未做到。」

但她仍笑得露出虎牙，說自己在200米初賽已經跑得好好，「沒有想太多，平常心。沒有想過可以跑到24.31秒，完全反應不到。」可惜，最後大會公布這一鎗超風速，只能成為學界女子A Grade 200米新紀錄，未能完成U18青年紀錄的約定：「差自己未做到，但我沒有想和她們比，因為她們真的很優秀，跑好自己，順其自然。」

（張倩儀攝）

白凱文與對手互相扶持

白凱文則順利刷新香港U18紀錄，她笑言自己也很意外，「初賽只差0.01秒， 跑完覺得自己有能力做到的。」說起女生之間的約定，白凱文分享三人在亞少期間聊了很多，因而有這樣互相推動大家的約定：「聊了很多關於運動員心理和目標的事，她們發揮好對我來說是很很大的鼓勵。」

雖然與李紫桃亦敵亦友，彼此卻不會有比較的心，「100（米）不是我主項，有李紫桃一起跑，希望可以迫我快一點，沒有定一個（目標）時間，但希望可以PB。」

學界D1田徑｜女拔白凱文破100欄紀錄 兩屆眼淚背後意義大不同

白凱文（張倩儀攝）

上午賽事創5項紀錄

周五的D1田徑煞科日，上午賽事有5個新紀錄誕生，其中協恩中學小將、女子C Grade 100米紀錄保持者許晴，於女子C Grade200米決賽中跑出25.77秒，打破2012年由德望學校潘幸慧的寫下的學界紀錄（25.85秒）封后。

男子組則有拔萃男書院、初賽以0.23秒之差與男子A Grade 800米紀錄刷身而過的朱洛言，於男子A Grade 800米決賽中以1分54.89秒打破學界紀錄。下午會進行男、女子400米和100米決賽，以及重頭戲4X400米和4X100米決賽，並決出總冠軍。

學界D1田徑｜朱洛言與紀錄擦身而過 次日上午僅一項新紀錄