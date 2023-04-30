足球熱話｜旁證受傷被擔架抬走　觀眾臨危受命入替　表現贏盡讚賞

德國丙組聯賽出現一宗奇聞，一場韋恩威斯巴登（Wehen Wiesbaden）對梅彭（Meppen）的賽事中，旁證突然受傷，令賽事被逼暫停。峰迴路轉下，最終竟由現場一位球迷挺身而出，成為拯救賽事的奇兵。



韋恩威斯巴登對梅彭的賽事踢到20分鐘，旁證Marius Schlüwe不慎踩到突起的灑水器，因而拗柴，最終更要由擔架抬走。由於德丙下季開始才會起用第四球證，今季若任何一名球證受傷，便不會有替補，令賽事被逼暫停，球員也回到了更衣室。

旁證不幸受傷。（MAGNETA SPORT截圖）

當地傳媒報道，由於另一區內的國際足協球證未能在限時內趕到球場，賽事面臨腰斬，播報員終要「開咪」詢問現場有無持合適球證牌照的人士——未料竟然讓他們找到了，那便是21歲的查舒克（Jannis Jäschke）。

他立刻離開看台、來到球場，然後跟隨執法該場賽事的球證團隊進入更衣室，換上黃色的球證衣服、戴上通訊設備及拿起旗幟，在他臨危受命之下，賽事終在暫停25分鐘後重新開始，最終梅彭作客之下以2：1獲勝。期間，查舒克曾作出一次正確的越位判斷。

查舒克本身主要在第五級別（Oberliga）及第六級別聯賽（Verbandsliga）執法，由於第四級聯賽或之下都是業餘賽事，意味今次是查舒克的「職業地標戰」，意義重大。不僅如此，他的表現更受盡各方讚賞，liga3-online.de報道，梅彭前鋒馬高斯艾華利斯說道：「要給這位年輕人（指查舒克）大大的讚賞，我覺得他應該要留意到的情況，他都做到了。而且他本身只想來球場，度過一個美好的下午、喝杯啤酒，卻突然要工作，真的要向他致敬。」

梅彭的主帥美登杜普坦言他一開始不太接受由一名觀眾去做旁證，「但球證團隊很清晰地告訴我一切都會沒問題，而事情最終也沒問題，他的表現就跟其他（德丙）旁證一樣。」

德國媒體Offenbacher Post報道，查舒克由12歲起已開始受訓成為球證，15歲已取得在地區聯賽執法的資格，到18歲開始正式在德國聯賽執法，到今次偶然之下竟然能執法德丙賽事，或會對他的球證生涯起到極大幫助。