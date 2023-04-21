意甲｜祖雲達斯造假賬案發還重審暫取回15分　闖歐霸4強雙喜臨門

祖雲達斯今年一月因為造假賬，而被罰扣15分，牽涉名宿尼維特等多名前高層。意大利最高體育法院日前決定，將祖雲達斯的案件發還重審，暫時撤銷15分的罰分，一躍返回第3位。

另外，祖雲達斯在歐霸盃8強次回合，作客與士砵亭打成1：1平手，兩回合以2：1擊敗對手，晉級4強，雙喜臨門。



意大利足總年初調查多間球會的賬目，最後只得祖雲達斯罪成，「祖記」涉嫌誇大過去3年的球會收入，被重罰15分。多名祖雲達斯前高層，包括董事局前主席艾涅利（Andrea Agnelli），副主席尼維特（Pavel Nedved）等，均被罰禁止參與足球活動8個月到兩年不等。

意大利最高體育法院日前決定，將祖雲達斯的案件發還重審，15分的罰分暫時被撤銷。祖雲斯的15分暫時失而復得，令意甲的爭四形勢更緊湊。祖雲達斯以59分升上第3位，縱然與榜首拿玻里相距16分，卻以兩分落後次席的拉素；3分領先羅馬，更把米蘭雙雄推至第5及第6位。

意甲｜祖雲達斯造假賬被罰扣15分 尼維特等前高層被禁涉足球活動

意甲前列形勢：



第1位：拿玻里，75分

第2位：拉素，61分

第3位：祖雲達斯，59分

第4位：羅馬，56分

第5位：AC米蘭，53分

第6位：國際米蘭，51分

第7位：阿特蘭大，49分



祖雲達斯假數案獲重審，暫時取回15分。（路透社）

祖雲達斯雙喜臨門 歐霸闖4強

祖雲達斯得知15分失而復得後，隨即在歐霸盃8強次回合鬥士砵亭，拉比奧特上半場9分鐘先開紀錄，雖然被對手的馬卡斯艾活士（Marcus Edwards）12碼追平，最終兩軍打成1：1平手，祖雲達斯依然以兩回合計2：1晉級，自2016/17球季後，再度打入歐洲賽4強，將與西維爾爭入決賽。

拉比奧特先開紀錄，結果祖雲達斯與士砵亭打成1：1，照樣晉級歐霸4強。（Getty Images）

祖雲達斯雙喜臨門，主帥艾歷尼當然心情大好，但對麾下表現依然未滿意，「今天是個好日子，尤其是順利晉級，雖則我們有不錯的表現，但這樣的發揮在4強是不足夠，幸好在最後關頭有幸運之神眷顧，取得我們想要的成績。」

暫時取回15分，為祖雲達斯注下強心針，眾將亦對此表示高興。古達度（Juan Cuadrado）及丹尼路雷斯直言，無人可以拿走他們的15分，而這些分數也是努力換來的成果。

晉級歐霸4強，積分失而復得，祖雲達斯主帥艾歷尼直言今天是好日子。（路透社）

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