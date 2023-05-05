劍擊｜港隊分途戰3站搶奧運積分　張家朗江旻憓再挑戰世一位置

踏入4月，劍擊奧運積分周期正式展開，爭奪巴黎奧運資格。港隊花劍及重劍分途出擊搶分，今個周末出戰3個不同分站，而張家朗及江旻憓同時力爭重登「世一」的位置。



重劍大獎賽哥倫比亞站：5月5及6日（資格賽）﹑5月7日（正賽）

男子花劍世界盃墨西哥站：5月5及6日（個人賽）﹑5月7日（團體賽）

女子花劍世界盃普羅夫迪夫站：5月5及6日（個人賽）﹑5月7日（團體賽）



男花征墨西哥 王嘉爾為大師兄打氣

港隊男子花劍隊遠赴墨西哥的港口城市阿卡普高（Acapulco），出戰世界盃分站，即使長征中美洲，港隊照樣派出10人角逐錦標。

早前蟬聯傑運星中之星的張家朗，對上一站在釜山大獎賽打入決賽，即使屈居亞軍，世界排名升上第4位，與「一哥」美國劍手陳海翔（Alexander Massialas）只差9分，今站有望爭逐「世一」的位置。

花劍釜山大獎賽｜張家朗決賽不敵意大利名將 獲銀牌平生涯最佳

張家朗早前在釜山站大獎賽殺入決賽，並摘下銀牌。（FIE圖片）

張小倫今站亦有份參賽，這名花劍「大師兄」在社交網站上發文，上載自己與教練練習的片段，並寫上「每次訓練都要盡100%嘅努力，無論第一次還是最後一次。記得上年嘅五月係（喺）比賽中斷咗條腳筋，以為再打唔返劍，好幸運地一年後還可以參與咁高強度訓練同世界比賽。接下來嘅奧運積分賽大家要加油。」前港隊劍擊代表﹑歌手王嘉爾亦有留言為大師兄打氣。

原定在德國舉行的女子花劍世界盃，因為抗議國際劍聯（FIE）容許俄羅斯及白羅斯劍手回歸，故此取消分站，其後改由保加利亞的普羅夫迪夫舉辦分站，港隊今站亦有5名女將出賽。

王嘉爾在張小倫的發文留言打氣。（Instagram截圖）

佘繕妡歸隊戰哥倫比亞

港隊重劍同樣需要大長征，5男5女劍手赴哥倫比亞的卡利（Cali）出戰大獎賽分站。世界排名第2位的江旻憓繼續領銜，Vivian與世界第一﹑韓國劍手宋世羅（Song Sera）差7分，今站有望挑戰「一姐」之位。早前獲得最佳運動組合的港隊女重，今站5人終於合體，美國留學的佘繕妡歸隊，與4名隊友爭逐錦標。

重劍大獎賽直播連結

女子重劍隊。（張倩儀攝）

大獎賽VS世界盃的分別：

世界盃每項劍種一季有5站，設個人賽及團體賽，排名積分系數為1；大獎賽每項劍種一季有3站，只設個人賽，一季有5站，排名積分系數為1.5，與洲際錦標賽同級，意味可獲更高排名分數。

港隊參賽名單：

男子重劍：周澤軒﹑方凱申﹑何瑋桁﹑吳浩天﹑汪承毅

女子重劍：陳渭泠﹑朱嘉望﹑佘繕妡﹑江旻憓﹑連翊希

男子花劍：陳建雄﹑張家朗﹑蔣翱駿﹑張小倫﹑蔡俊彥﹑崔浩然﹑李逸朗﹑梁千雨﹑吳諾弘﹑楊子加

女子花劍：陳諾思﹑鄭曉為﹑張楚瑩﹑關渝澄﹑符妤名

