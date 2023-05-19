有線停播｜體育台初創大膽輕狂　詹培忠出獎金估波　長毛講巴甲

有線電視交還收費電視牌照，將於6月1日停播，代表全港首條24小時體育頻道將完成歷史使命。

《01體育》走訪幾位有線體育台的代表人物，從他們的故事，回顧有線體育台三十載起與跌、興與衰。系列一連五集，第一集，一起回憶有線開台頭三年，那是有線體育台的瘋狂時代。



香港首間收費電視台有線電視停播在即。（資料圖片）

1993年暑假，剛於樹仁學院社會系畢業的馬啓仁（Keyman），來到尖沙咀海港城見工。他鍾情新聞工作，大學期間做過報紙及雜誌的兼職，包括《華僑日報》體育版記者。

馬啓仁在1993年加入有線。（網上片段截圖）

93年馬啓仁獲賴汝正招攬入有線

馬啓仁在《華僑日報》認識了前輩賴汝正，後者在1993年協助有線電視開台，由零開始建立體育台。賴汝正招兵買馬，與盼望投身傳媒的馬啓仁一拍即合。

「我之前喺華僑日報負責體育版，Keyman讀緊大學，有時間就嚟幫下手，佢個人幾精靈，睇嘢報道嘅角度唔錯，順利成章叫佢讀完大學後嚟有線幫手。上頭都有少少負面，唔係好接受，我話『得喇，冇問題，呢個好嘢嚟』，之後佢一路發展，好成功呀，成為一個成功嘅體育工作者。」賴汝正說。

賴汝正向記者展示一個有線電視開台元勳紀念水晶座。（顏銘輝攝）

開台元勳紀念水晶座上有「致賴汝正」的字眼，上面有時任有線主席吳天海的簽名。（顏銘輝攝）

對收費電視一無所知

馬啓仁談到當年見工的趣事：「搵我入去個經理（賴汝正）講，一陣你入去見高層，你話佢知你有電視台經驗，如果唔係就出唔到人工畀你，我話好啦。去到嗰個人問我有冇電視台經驗，我話冇呀，唔知點解又講返真話，結果又請咗我，好美妙咁請咗我。」

1992年7月，政府邀請各界申請收費電視牌照，九龍倉集團有意加入這個新興市場，籌辦有線電視，向政府遞交標書。1993年6月，有線電視獲發12年收費電視牌照。同年10月31日，有線電視啟播，提供8條頻道，成為香港首間收費電視台。

「對我嚟講，真係零，一我唔知電視台做咩，二唔知收費電視做咩。」馬啓仁說。

不只是初出茅廬的馬啟仁，在體育傳媒界打滾多年的賴汝正，即使是開台功臣，對收費電視也沒有清晰實在的概念。「收費電視喺香港冇前科，究竟要點搞？都係傷腦筋，四周取經，參考外國、歐美係點樣，將佢哋嘅模式融入香港。」

賴汝正分享幾張有線時代的舊照，包括邀請前體操名將李寧做節目。（顏銘輝攝）

賴汝正分享90年代出席有線宣傳活動的硬照。（顏銘輝攝）

有線體育台最初以播放美國頻道ESPN的節目為主，配上粵語旁述。本地體壇方面，有線會播學界比賽甚至校運會。這些節目會定時重複播放，方便不同作息時間的觀眾。賴汝正表示此安排乃受戲院的啟發，分為早、午、晚場。

在有線試播時，李德能已經幫手講波。（顏銘輝攝）

那時在香港做體育旁述的人不多，兩隻手數得完，包括為電台及免費電視台有多年評述球賽經驗的李德能。他在1993年7月有線試播期間開始幫手，「真係拍心口，佢哋話有啲節目想試做但唔出街」，那時草創階段，電視台人手緊絀，「冇服裝又冇化妝，乜都冇嘅，總之佢哋話今個星期有場荷甲，我就一手一腳上去搞掂佢」。

李德能直言，「當時嘅原始程度係而家好難想像。嗰時好攞命，牌照未准有線落廣告，成場波抽過嚟，一百零幾分鐘，就係你一條友講，都幾辛苦」。荷甲以外，他當時亦評述過較為冷門的墨超及巴甲。

前立法會議員梁國雄原來曾經在有線客串講巴甲。（張浩維攝／資料圖片）

李德能難忘有次高層邀請了「長毛」梁國雄來一起講巴甲。他說：「（梁國雄）節奏完全唔跟波，你知佢有套理論，齋聽佢講理論係好聽，但將套嘢放入場波度係唔得嘅。佢會講巴西反抗運動、50年代、導致佢哋出現咩文化……嘩！到咁上下就要截住佢，跟返場波講。」

李德能在90年代為有線體育台主持足球節目。（網上片段截圖）

94年馬啓仁初試講波

馬啓仁最初加盟有線體育台，主要負責資料搜集及撰稿，他亦記得開台初期人手少，自由度很大。他說：「包括埋正哥（賴汝正）都係得幾個人。我可以做好多嘢，寫稿、出去跟訪問、編排時間表、寫宣傳稿，任你點試，如果傳統電視台就冇呢個機會。」

1994年某日早上，賴汝正跟體育台同事開會，表示負責當晚球賽的評述員「甩底」，詢問有沒有同事願意頂上。馬啓仁說：「佢望住我、導演加埋幾個人，個個低頭，我諗咗一陣就舉手。我一向對電台同講嘢嘅工作有興趣，但冇諗過講波。不過，自己公司有呢個機會，又冇人講，咪試下囉。」

馬啓仁在1996年出鏡主持歐國盃節目。（網上片段截圖）

這次舉手改變了馬啓仁的一生，也象徵有線一代評述員台柱的誕生。

他忘記了第一次評述的是什麼比賽，印象中可能是荷甲，但他肯定自己講得很差，不堪入耳，慶幸那時有線觀眾不多，否則肯定被很多人投訴。有線在1994年有10.9萬用戶，到1995年增加至15.6萬。

「好開心逃過咗一段應該會被人鬧嘅日子。如果我出道嘅係TVB（無綫）、ATV（亞視），一開始已經有好多人睇緊嘅台，應該好快就會被人foul（淘汰）咗。」那時馬啓仁除了評述足球比賽，還夥拍香港一代籃球名將吳柱業講NBA。

「其實我係講得幾差，我有錄起嚟自己聽到。既然機會嚟，不如講好啲啦。」

回望以前初學講波的歲月，馬啓仁笑個不停。（顏銘輝攝）

馬啓仁初期模仿林尚義

學習的第一步是模仿。馬啓仁錄起免費電視台的球賽，坐在床上，望住床尾內置錄影機的電視機，細心聆聽評述，將有用的句子及用語抄下來。他說：「講抄嘢、語氣呀、術語呀，一定係『阿叔』林尚義，佢畀你睇到評述嘅功架。我自己本身鍾意潘宗明，佢把聲比較斯文，文質彬彬啲，我都鍾意聽佢。」

大概一年半載後，馬啓仁略有小成，但發現模仿的問題。他說：「我成日聽住自己講成點，由一開始一塌糊塗，但有日聽聽下覺得咁似一個阿叔嘅，其實嗰個係我嚟，啲語氣用字全部扮晒一個阿叔。嗰陣都得廿幾歲，唔得喎，警戒自己唔可以一味學人，諗下有冇可以似返少少自己。」

有線體育台初期播放ESPN的節目時，粵語旁述皆不用出鏡，但突然有日時間編排出現空檔，旁述需要出鏡15分鐘。那是馬啓仁首次在鏡頭前亮相，但他記得是一場痛苦的回憶。

在90年代到千禧年初，李德能及馬啓仁不時拍檔講波主持節目。（網上片段截圖）

馬啓仁：出鏡比死更難受

「係歐聯嚟，唔記得拜仁定咩，我係拍正哥。」他說：「之前嗰晚瞓唔着，我諗住講波都係講下，冇諗過見樣，同埋嗰陣我講嘢都未掂何況係見樣，結果戰戰兢兢咁出咗鏡。」

沒有人指點教導，馬啓仁連望鏡頭都不懂，只懂望住地下的電視。他難忘那時的感受：「出鏡經驗比死更難受，直頭唔想再做。」而且下半場訊號出問題，他要在沒有畫面下不斷評述，極具挑戰性。他續說：「講到上氣唔接下氣就嚟斷氣，唔知點講，又唔知點發揮，嗰陣先出道一兩年，冇幾多知識可以講。」

2006年世界盃決賽，有線由李榮基（左起）、李德能、馬啓仁及潘源良評述。那時馬啓仁已經是香港一線的講波佬，出鏡駕輕就熟。（網上片段截圖）

新電視台、新團隊、新營運模式……在一切全新之下，加上觀眾不多，有線體育台沒有傳統電視台的包袱，不斷創新突破。1995年夏天，有線直播美洲國家盃，邀請當時幾位立法局議員做嘉賓，包括李華明、程介南、詹培忠及黃宏發。詹培忠期間一時興起，更開出5000元獎金，邀請觀眾競猜整項賽事的總入球。當時擔任主持評述的李德能記得節目氣氛好玩，幾位議員都熟悉足球。

詹培忠在1995年曾到有線做嘉賓講波，還開出獎金邀請觀眾估波。（李慧娜攝/資料圖片）

李德能即場翻譯兼講波 「真係標汗，好冒險」

有沒有想像過粵語旁述會出現英語？有線體育台在95/96球季首次播英格蘭足總盃，他們邀請過外籍嘉賓講波，但就辛苦了旁述李德能，他時而用粵語講波，時而用英語問嘉賓，跟住再「轉台」用粵語翻譯嘉賓的說話。在雷丁對基寧咸的第3圈，嘉賓是曾經在基寧咸踢過一季的譚拔士（Dale Tempest）。譚拔士當年是香港甲組聯賽的外援，效力東方。

之後熱刺的一場足總盃，有線更大膽地邀請前熱刺的阿根廷中場阿迪尼斯（Osvaldo Ardiles）做嘉賓。李德能說：「佢嗰陣咁啱喺香港，做教練帶清水心跳喺體院做季前集訓，咁不如搵佢上嚟做嘉賓，佢又肯喎。」

前熱刺球員阿迪尼斯竟然曾經在香港與李德能一起講過波。（Getty Images）

「佢同譚拔士唔同，本身係講西班牙文，啲英文係去英國踢波之後先學，佢啲西班牙口音聽到我想死，第二佢談論嘅話題好闊，講下英國波，又講下個人經歷，又講下佢拍電影《勝利大逃亡》。」李德能記得半場休息時，更呼籲球迷打電話來問阿迪尼斯問題。他說：「問乜都得，大佬呀，真係標汗，好冒險！嗰場直播，係我做過其中一次最辛苦。」

「有線又真係夠膽咁做同試，換轉喺免費電視台，肯定唔會咁樣做。我嗰時都叫年輕，唔識死，你夠膽畀我試我咪試，回頭看，呢啲嘢真係一世人一次，但我至少一世兩次喎，又譚拔士又阿迪尼斯。」年過六十的李德能回望那時三十出頭的自己。

「呢啲係金錢回報以外嘅滿足感，你諗下以後仲會唔會可能有？真係好渺茫，呢種咁夠膽試新嘢嘅空間。」李德能說。

馬啓仁主持2006世界盃抽籤的節目。（網上片段截圖）

馬啓仁亦感謝賴汝正、孫郁標等時任高層給予機會：「佢哋畀我嘅幫助係，唔係話每日幫我啲咩，而係開咗好多綠燈畀我。對我呢啲乜都唔識但乜都肯試嘅人嚟講就好難得。」

由1993年開台到1995年，有線體育台就像一個初生嬰孩，還未在市場上站穩陣腳，甚至很多市民都未知有線為何物。不過，這個階段的有線體育台充滿活力，不斷嘗試，探索充滿未知的可能性。

直到1996年。

賴汝正、李德能及馬啓仁都認為，這是翻天覆地的一年。

【編按】「有線體育人」系列，下周刊出的第二集，「黃金組合」Keyman和德能帶我們從1996年開始，回到最輝煌的有線歲月

