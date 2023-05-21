有線停播｜陳欣欣見證體育台風光到衰落　海盛路留下23年笑與淚

有線電視在千禧年初達到巔峰，既轉播英超，又連續投得3屆世界盃播映權，業務轉虧為盈，客戶人數持續增加，蒸蒸日上，欣欣向榮。不過，這個陪伴港人30年的收費電視台將於今年6月1日停播。

在有線千禧年初的黃金歲月，約滿亞視的藝人陳欣欣加入體育台，由一張白紙成長為一位經驗豐富的體育主持。她同時見證有線體育台的衰落，還有其最後的餘暉。



陳欣欣在有線體育台做了超過20年主持。（顏銘輝攝）

在1999年，27歲的陳欣欣約滿亞視，前途未卜。她拍過劇、主持過《今日睇真D》，曾到內地登台，略有名氣。不過，她準備轉行，投考空姐，可惜被航空公司拒絕。正當她苦惱前程時，時任有線體育台經理陳偉光邀請她加入，以自由身參與2000年歐國盃的節目。

有線直播2000歐國盃決賽法國對意大利。（網上片段截圖）

擔任歐國盃主持 從未接觸體育節目

經過1996年歐國盃的成功，有線在2000年歐國盃再次突破，以睇波派對包裝足球節目。陳欣欣說：「佢哋請咗吳鎮宇嚟做開波前嘅騷，想搵個女主持同佢配搭，我就啱啱做到呢個位置。我唔識體育，我以前講過好多次，冇接觸過體育節目，自小連體育節目都唔睇，屋企人見到體育都轉台。」

2000歐國盃，法國贏得冠軍。（Getty Images）

那時認不認識歐國盃的球員？「完全唔識。」

「經過第一晚，我已經覺得好唔妥當，我完全唔知佢哋講乜嘢。」賽前節目完結後，有嘉賓帶了陳欣欣去酒吧，她說：「睇咗我人生第一場波，記得嗰場波有荷蘭，睇完之後我鍾意咗戴維斯、雲達沙。既然接得呢份工作，雖然人哋話我唔識都冇所謂，但我都想知佢哋講緊乜嘢。」

2000歐國盃的荷蘭中場戴維斯。（Getty Images）

因為有線體育台，一位與體育毫無交集的女生，自此學做一位體育人。

陳欣欣見證了有線體育台資源最豐富的時代。她說：「2000年反應好好，又做得開心，佢哋預計嚟緊會有好多體育節目，同我傾緊嚟2002年世界盃，公司嗰時資源好好，講緊2000年已經準備緊2002年。」2000年，有線的客戶數量突破50萬，並且首次錄得稅前盈利。

有線由2000年起轉虧為盈，持續賺錢到2007年。（羅國輝攝/資料圖片）

2002世界盃嘉年華深入民心

被問到有線與亞視的分別，她說：「以前喺大電視台，啲幕後好多粗口嘅，佢哋食煙，粗口喺你頭頂飛嚟飛去，但我第一次入到嚟有線，啲人好斯文，粗口一定有，但冇咁粗魯，唔會好大聲。」

陳欣欣邊學邊做，兼職主持常規體育節目，又跟攝製隊拍攝不同運動項目，迎接兩年後的日韓世界盃以及釜山亞運。2002年夏天，有線租用九龍灣國際展貿中心，舉行為期一個月的「世界盃嘉年華」，每晚招待數以百計的球迷入場，在2萬呎的大禮堂中，透過巨型螢幕及逾百部電視機收看比賽。這個可能是有線體育台史上最成功又最深入民心的節目。

有線直播2002年世界盃，圖為英格蘭對巴西的賽事。（網上片段截圖）

陳欣欣難忘那時的氣氛：「我哋邀請好多觀眾搞大型嘉年華，入唔到嚟嘅就喺出面睇大電視，晚晚玩到癲，玩完就睇波，睇完波再玩，將睇波變成嘉年華係有線帶頭做。」

馬啓仁（Keyman）在開台前已經加入有線體育台，累積近10年經驗後，他在2002年已經是有線體育台足球評述的台柱。他說：「96歐國盃係球迷同業界開始認識我哋，02年就係全城都知，係人都知有線係咩嚟。」

馬啓仁在1993年加入有線，至2007年離開，見證有線的冒起及盛世。（顏銘輝攝）

馬啓仁：02年有線開始變大台

「我哋將無綫、亞視90年代一齊播嘅傳統打破，又喺九展搞嘉年華，然後日韓時間好，係黃金時間，又有中國隊。嗰陣有線開始變大台，行出嚟係有風，啲人會知道你有影響力。業界都低頭，『你攞晒啲嘢啦』，我估喺業界都幾乞人憎。」馬啓仁續道。

2002年的日韓世界盃，由巴西贏得冠軍。（Getty Images）

另一足球評述員李德能也難忘這屆世界盃嘉年華：「呢次係有線體育30年其中一個士氣最高昂嘅活動，台前幕後瞓身，每晚做完節目幾十人坐埋一齊開會傾，今日有咩唔好，聽日可唔可以改咗去。作為其中一份子，唔介意忙啲辛苦啲，反而介意係日日如常。」

李德能講波多年，仍難忘有線的2002世界盃嘉年華。（顏銘輝攝）

有線在2002年的客戶數量超過60萬戶，除稅前盈利超過1億元。只要裝有線，就能盡覽英超、意甲、西甲、德甲及歐聯，可以稱得上歐洲足球盡在有線。

有線的世界盃嘉年華非常成功，體育台經理陳偉光功成身退請辭，同年8月他遇上車禍離世。這個消息震撼有線體育台，包括視陳偉光為伯樂的陳欣欣。陳欣欣說：「世界盃嗰次做得好好，但佢辭工，佢話想搵啲新意，因為呢行就係出現問題、解決問題、之後再有問題嘅循環。佢走嗰陣我好唔捨得，佢話要去另一個範疇，估唔到最後佢好圓滿咁離開呢個世界。」

陳欣欣在2000年開始為有線做節目，到2002年成為全職員工。（顏銘輝攝）

難忘陳偉光提攜 感謝趙應春賞識

「佢做嘢嘅能力啦，佢投入程度……佢幾鍾意飲酒，但無論之前一晚飲到幾點，佢第二朝9點前就會喺公司，佢又好夜都唔走，一直都係咁過。」陳欣欣說：「我本來以為Gilbert（陳偉光）走咗我都要走，因為我剩係同佢熟，究竟我喺有線體育仲站唔站得穩陣腳？」

最後，她得到時任新聞及體育部副總裁趙應春的賞識，在世界盃後成為全職有線員工，主力做體育節目。她說：「多謝佢哋包容我，由唔識學到識，由做得唔夠好到見得下人，唔係我自己畀自己，係好多人去成就呢件事……」講到有線生涯想多謝的人，她不禁在訪問中落淚。

趙應春曾統領有線的新聞部與體育部，他在2019年退休。（江智騫攝/資料圖片）

世界盃後的兩個月，有線播放釜山亞運。陳欣欣說：「係我第一次做亞運，直播時間好長，我哋係由頭跟到尾，記得嗰陣我同Keyman兩個輪班，當時基本上冇時間去唞氣，兩個多禮拜嘅亞運，項目又多，參加者亦多，可能做到10點幾收工，第二朝一張開眼就開工。」

「我記得當時幕後同事有個女仔，佢吃不消，開會時候喊晒，覺得好辛苦。記得我同佢講，『眨下眼就過，都過咗幾日喇，唔好覺得辛苦啦，我哋一齊去做啦』，真係眨下眼就過。」一眨眼，陳欣欣已經當了體育主持超過20年，她做過奧運、亞運、冬奧，還有數之不盡的羽毛球、網球及游泳賽事。

陳欣欣在2003年為有線體育台主持節目。（網上片段截圖）

有線之後繼續製作及直播2006及2010年世界盃決賽周。有線雖然沒有2008年北京奧運的電視版權，但獲得全新的互聯網及流動平台獨家播映權。之後，有線得到2012年倫敦奧運的播映權。

「成為體育人之後，你跟體育嘅日程表去過，你會發現過得好快。世界盃4年一次，以為其實人生未必睇到好多次，當你踩咗隻腳落去，你就會4年又4年，4年又4年，奧運又係4年一次，你係會不經不覺經歷好多次。」

有線的2006年世界盃節目，曾邀請任達華為嘉賓。（網上片段截圖）

如果陳欣欣的人生是百科全書，有線體育台肯定是暫時最厚的一冊。

「人生唔係咁易有一份工你做咗23年，同埋做咗23年都冇厭。感情好深，好簡單直接咁講，我同屋企人嘅感情，我廿歲前已經唔同屋企人住，同有線嘅感情仲耐過同屋企人。」

被問到最喜歡哪位網球球星，陳欣欣表示「當然係費達拿」。（Getty Images）

她在這裏喜歡上網球，欣賞軒寧，迷上費達拿。

她跟前球手陳淑媛拍檔講乒乓球，有次誤稱對方為「陳淑蘭」，每次說起這件事也捧腹大笑。

她多謝游泳教練孔志超，無論她評述時說得對還是錯，對方一定會接一句「欣欣你真係講得好啱」。

她記得有次世界游泳錦標賽，幕後同事準備了吹氣梳化給嘉賓坐，但梳化漏氣，一路做節目一路聽到「滋滋」聲，嘉賓也跌坐在地上，最後導演要趁廣告時間馬上用口為梳化吹氣。

陳欣欣與崔錦棠合作主持節目。（網上片段截圖）

在有線體育台，滿載陳欣欣笑與淚的回憶。

她一步步成長為稱職的體育主持。「我只係個好專業嘅觀眾，我好好彩可以同佢哋（運動員）有少少連結咁。我好投入我眼中見到嘅嘢，所以我被佢哋感動到，感同身受，佢跌倒痛，我個心都痛。」

陳欣欣已經做了超過20年體育主持。（顏銘輝攝）

分享體育主持心得 「千祈唔好唔識扮識」

陳欣欣不是運動員或教練出身，她自稱只是一位非常投入的觀眾。她續說：「只要你投入，觀眾係睇到，你唔使扮勁扮專業，識就識，唔識就唔識，千祈唔好扮，你一扮嘢，識睇嘅人見到你就好核突，唔好輕視輕佻。」這一點也是她給予所有體育傳媒後輩的小忠告。

千禧年初是有線的盛世，收費電視客戶到2008年增加至91.7萬，到2009年更達到100萬戶。由2000到2007年，有線一直錄得除稅前盈利，其中2004年的除稅前盈利接近3億元。直至2008年由盈轉虧，自此有線再未試過賺錢，一直年年虧損。

2012年後開始樣樣慳錢

陳欣欣認為2012年倫敦奧運是有線的分水嶺。她說：「由我初初入嚟起緊，大嘅足球賽事、運動會全部都有，倫敦奧運之後都開始跌，連比較細嘅一啲羽毛球、乒乓球嘅巡迴賽都開始冇晒。到後期為咗慳錢，廠都唔要，齋要聲，唔再見到樣，你睇到嘅變化係慳錢。」

顏冠鑫在有線體育台工作20年，幕後製作經驗豐富。（顏銘輝攝）

遲來的免費電視牌照 或令高層心灰意冷

顏冠鑫在1997年加入有線電視，到2000年轉到體育台，由助理節目主任做起，到2020年1月離職時為高級節目主任，負責體育節目的幕後工作20年。他亦認同倫敦奧運是有線體育台以至整間電視台的轉捩點，「（倫敦奧運）係一個因素或者導火線，令有線或者九倉管理層對繼續發展電視呢行有啲心灰意冷。」

顏冠鑫續說：「佢哋諗住嗰一年申請到（免費電視台牌照）就用奧運會去做主打，大家都知佢哋未攞到，最後要被逼分畀免費電視台，政府出面你冇得唔肯。完晒成個奧運會，當時主席係吳天海，佢喺慶功宴上講咗一番說話，我係感到佢有啲唔開心。」

他說：「呢次之後，你會見到有線已經冇再去搶一啲大型運動會、足球比賽，2013年冇英超、跟住又冇西甲，2016年奧運唔搶或者搶輸啦，但比起以前冇咁大決心囉。」

香港首間收費電視台有線電視停播在即。（資料圖片）

收費電視客戶方面，有線在2011年見頂達到110.6萬，之後逐年下跌，至2022年有66.2萬戶，回到千禧年初的水平。在2022年，有線的除稅前虧損高達6.98億元。

2016年，陳欣欣被炒，有線體育台的節目之後由外判公司承接，那間外判公司都是由一班舊有線員工營運。她說：「2016年話我可以走喇，但又唔係唔用我，只係唔養我。」她仍間中以自由身為有線主持體育節目，包括2021年的東京奧運。香港政府拿到東京奧運的電視播映權後，分配予本地5間免費及收費電視台。

陳欣欣在手機翻看主持東京奧運節目的照片。（顏銘輝攝）

準備老花眼鏡迎接東京奧運

20年體育主持經驗，陳欣欣一入到廠做東京奧運，感覺就回來了。

她說：「我以為自己好緊張，但冇喎，一坐低就自動波。呢份工我做咗廿幾年，一坐低睇到份參賽者名單，我已經識咗呢啲運動員好耐，係佢哋唔識我啫，我識咗佢哋廿幾年，我已經一路一路講。去到廣告，資料搜集嘅同事WhatsApp我，話我點解好似有晒稿咁。睇返自己累積落嚟嘅經驗同知識，原來係好豐富，我唔覺但到用嘅時候就發覺。」

回望在有線體育台的成長，她說：「啱啱入嚟嗰陣頭腦都快啲，年輕，但今次東京奧運已經要戴老花眼鏡，我都有諗鏡頭前戴唔戴住眼鏡，於是乎我為咗東京奧運配咗一副新嘅眼鏡。我第一日戴咗眼鏡，有朋友同我講話唔得，個樣好老，我第二日開始總之見樣嗰陣就除咗佢，睇嘢做嘢就戴返啦。」

她感嘆：「真係由一個細路女乜都唔識，變成一個資深嘅體育主持。」

陳欣欣接受訪問，帶同多張以前採訪留下來的記者證。（顏銘輝攝）

陳欣欣展示以前採訪七欖的記者證。（顏銘輝攝）

兩年前的東京奧運，香港迎來張家朗的金牌，還有何詩蓓的兩面銀牌，運動員創下歷史佳績，有線的奧運節目亦廣受好評。李麗珊與張家朗的兩代金牌連線對話令人激動，何詩蓓歷任教練一字排開坐廠的畫面令人震撼，還有李麗珊跟陳晞文的通話都叫人觸動。

東京奧運｜香港三大電視台鬥法 開電視贏評述ViuTV兩方面遭劣評

張家朗奪金後，接受李麗珊的訪問。香港兩代金牌得主對談，可說是歷史性的訪問。（香港開電視Facebook）

在東京奧運，李麗珊的賽後訪問相當高質素，包括這段訪問滑浪風帆師妹陳晞文的片段。（香港開電視Facebook）

陳欣欣說：「有線本身喺體育建立起一個認受性，啲嘉賓都好樂意去幫助，例如珊珊（李麗珊）同森哥（黃德森）、孔sir（孔志超）同一眾教練，大家都好幫手，件事好感動。」她在直播中也曾為香港運動員落淚，「有次我喊到嘢都講唔到，即刻吞啖口水，雖然聲都變晒，我都繼續講嘢」。

有線電視將於6月1日起停播。2021年的東京奧運，成為有線體育台最後播放的大型運動會。有線本身擁有9月杭州亞運的轉播權，但收費電視已停播，比賽會由同集團的免費電視台HOY電視播放。

望住記者證上自己以前的樣子，陳欣欣說起從前的故事。（顏銘輝攝）

陳欣欣寄望還有機會參與體育大賽的節目，她說：「由2000年行到入嚟，到有線收費台2023年唔做，我已經喺體育呢個範疇做咗23年，加埋我喺亞視做咗6年主持，我喺行業做咗29年。」

「如今再有衝擊，其實我呢兩年開工都少咗，我主要講雜項（足、籃以外的體育項目），但啲雜項都去晒另一個台。今次有線結束，對我影響唔算大。雖然冇咗收費台，但免費台都開多咗一個頻道（HOY 資訊台），希望到時仲有機會參與。」

【編按】「有線體育人」系列，5月22日刊出的第四集，談及有線體育的誕生，如何改變香港體育傳媒的生態，以及香港體育迷的生活習慣。李德能說，是有線令他知道，原來「講波佬」都可以是新一代的志願。

