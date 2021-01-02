陳漢威專訪｜16年有線體記生涯終結　難忘追訪劉翔受傷快過中央台

陳漢威在有線新聞的體育組工作16年，去過多個大型運動會採訪，見證了有線新聞的巔峰及下滑。他記得2008年北京奧運，5名體育記者北上採訪，全台派了50人上去；他講起2012年倫敦奧運，追訪受傷退賽的劉翔，報道比中央電視台還要快……還有齊集歐洲4大聯賽的《足球戰報》。憶過去之輝煌，惜今日之破落，在去年12月被裁的陳漢威感嘆：「唏噓！長嘆一聲！唉！」

【專訪陳漢威、林普斯】有線大裁員當日見聞 冷冰的解僱與溫暖的同事

【去年12月初，被解僱有線員工收拾物品離開】

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【有線中國組當日總辭】

有線新聞去年12月初大裁員，被解僱的包括陳漢威及林普斯兩名資深體育記者。被問到在有線工作了多少年時，陳漢威首先長嘆一聲「唉」，他說：「我做咗16年，我喺2004年11月24號第一日入職，點解我咁深印象？因為識嘅第一個同事，就係我老婆，所以呢一日同時係我哋嘅相識紀念日，所以呢日對我意義非常重大，當然我好多謝呢間公司帶咗個老婆畀我。」陳漢威的太太是前有線體育及港聞記者林月晶。

陳漢威在有線新聞工作16年，去年12月在大裁員中被解僱。（黃寶瑩攝）

陳漢威絕非對有線忠心耿耿，笑言：「16年期間，其實瘋狂地去諗過離開，我應該係話要走最多嗰個。但點解都留喺度？因為呢度畀咗好多機會我，可能隔一年就會有個奧運會、亞運會或者世界盃，一晚同一時間要等4場波，令到你個人不斷進步，你真係唔捨得走。北京奧運2008年，如果我冇得去的話，我真係好想走。」

2008年是有線體育新聞的巔峰，當時有9名體育記者，包括陳漢威在內，5名記者上到北京採訪，就連當時主管新聞部的趙應春也坐鎮北京。他形容那時的資源相當豐富，「我哋喺北京有自己辦公室，有50人上咗去，都知道最頂峰係呢個位，之後一定唔會有，全盛到有兩個剪片上去幫我哋。」

陳漢威（右）及林普斯在被有線解僱後接受訪問。（黃寶瑩攝）

陳漢威很記得北京奧運的開幕禮，他們為了將最新片段盡快傳回香港，不同崗位的同事都做了跑腿。他說：「嗰時啲傳送技術冇依家咁發達，某啲位置仲收得好差，同時有幾萬人用緊訊號，你係冇可能有訊號feed（傳送）到片，我哋就用人肉走帶嘅形式。由北京鳥巢到我哋大本營（傳媒中心）都幾遠，條路又多人，跑都要10分鐘。嗰陣無論係camman（攝影）、eng（工程）定剪片都走出嚟，幫手走帶，嗰日仲要落住雨。真係好深刻！」

在全盛期，新聞有線可說是各個電視台之首。無論在意外現場，或在醫院，又抑或在立法會，記者等不等下去，是走還是留，聽得最多就是「睇有線頭」。陳漢威說：「大家都會跟我哋，跟到點樣呢？我有少少經驗，我嗰次喺廣州採訪李慧詩，做咗個扒，另一個台冇派體育記者，搵咗個駐廣州記者嚟，佢竟然喺我同一位置，個扒講番同一樣嘅嘢。其實唔係一次半次，係常見情況。」

陳漢威表示2008年是有線新聞體育組的高峰。（黃寶瑩攝）

2004年加入有線，到2006年採訪德國世界盃，陳漢威還是個做直播時會手忙腳亂的新人，但經過2008年奧運及2010年亞運的磨練，他逐步成長，有力擔大旗。2012年，陳漢威與林普斯到倫敦採訪奧運，直擊劉翔受傷，採訪過程十分難忘。

談起往事，陳漢威仍然說得肉緊，他說：「我哋唔知佢住邊間醫院，但我哋不斷收窄範圍，搵過晒所有官方醫院，好似做緊偵查報道、狗仔隊、外電，你唔係單純一個體育記者，最尾仲追車去機場。」起初陳漢威沒有什麼頭緒，請車長向中央電視台的車長打探一下消息，想不到兩位車長原來十分老友，中央電視台的車長披露了他們翌日的行程，令到陳漢威估到劉翔入住的醫院。

【劉翔在2012年倫敦奧運因傷退賽】

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陳漢威在16年有線記者生涯中，去過很多大賽，例如奧運及世界盃。（黃寶瑩攝）

陳漢威說：「我哋有個獨家嘅扑咪，我哋喺門口等到佢出院，跟到佢去機場之餘，仲要入到去候機室。最後仲快過中央台出街，係全世界最快，我哋係可以做得到呢個水平！」

陳漢威還分享了一件趣事，當時有位中國隊的領隊想跟他交換一個奧運的扣章，「佢話會交換啲嘢畀我睇，跟住佢揭咗劉翔本護照畀我睇，我好驚訝同印象深刻。其實呢樣嘢冇新聞作用，我又唔係劉翔fans（支持者），唔會想影低佢，就算影咗都唔出得街啦。」最好笑的是，陳漢威最後沒有將扣章送給那領隊。

除了外訪報道，陳漢威還做了很多獨特的本地體壇報道，例如破解都市傳說，看看有沒有非洲外援足球員會在深水埗托布，「有個非洲球員本身是經營成衣生意，他就是羅倫士，原來好多呢啲黑人球員嚟香港。」他還研究過足球員在比賽中期間常常吐口水的原因。

【陳漢威的非洲外援報道】

2012年，是陳漢威提得最多的一年，這是他個人，也是有線新聞的分水嶺。他說：「在有線的頭8年，我好似個球員咁，不斷追求自己，追求自己體能、精神、技術同經驗上嘅進步。尾8年，就覺得呢度啲人好有心，亦好有能力，應該放手畀佢哋試多啲，變咗球員兼教練嘅角色。」

然而，有線這間「球會」這年開始衰落。陳漢威說：「衰落最快嘅一點係2012年，大家都知我哋投咗倫敦奧運嘅獨家轉播權，以為個免費電視牌一定掂，點知最後話批唔到個免費牌畀我哋，而奧運轉播權一定要免費台播。結果，投資者一定蝕咗好多錢，令到投資者信心大減，資源一路減。大家都知，一定係咁跌落去。」

林普斯及陳漢威對有線的情況都感到唏噓。（黃寶瑩攝）

自此，體育組的人手不斷被削減，每周一次的節目《齊齊體育狂熱》亦被取消，而且有了倫敦奧運的經驗，有線亦不打算去爭奪2016年里約奧運的轉播權。陳漢威說：「大老闆睇到隔籬啲台，3、4個（體育記者）都得，其實人手少啲，你做少啲都得喎，（人手）就咁慢慢跌落去。」除了記者，體育組可用的攝影及採訪車資源都愈來愈少。

有線新聞的足球報道也是一時賣點，報道賽果的節目《足球戰報》更曾有冠名贊助。陳漢威說：「當年有4大聯賽，英、意、西、德，球星競爭平台，你可以朝頭早一起身，睇晒噚晚所有精華，我諗都係開創到香港先河。」一同接受訪問的林普斯補充：「作為觀眾，你可以10分鐘之內，睇番噚晚所有精華，加埋少少數據，等人知道發生咩事，成個包裝希望令人睇得嚟舒服，但呢樣嘢已經冇咗。」

林普斯專訪｜報道風格深受伍晃榮影響 為有線放棄高薪公務員職位

林普斯續說：「冇咗英超（轉播權），但有意甲，有法甲，仲有歐聯，係咪做唔到戰報？唔係啦，你話人手足夠，一樣可以做，只係唔夠人，所以就係令人心傷嘅一件事。」陳漢威接着說：「唏噓！」

林普斯也應一句：「真係唏噓！」

「長嘆一聲！唉！」陳漢威最後說。

【去年12月，有線港聞組多名採主及記者在大裁員當日請辭】

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