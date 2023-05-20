有線停播｜體育台輝煌歲月始於歐國盃　德能Keyman黃金拍檔講英超

有線電視在1993年開台，將於今年6月1日停播，結束30年收費電視業務。回望有線三十載，1996年是有線體育台以至整個電視台的關鍵一年。他們直播歐洲國家盃決賽周，打響名堂，再播英超，乘勝追擊，確立市場地位。

這一年，馬啓仁（Keyman）面對一次人生交叉點，在幕前與幕後之間，他選擇全心全意擔任足球評述員，與李德能組成一對令球迷津津樂道的講波組合。



1996歐國盃令有線打出名堂。（Getty Images）

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有線電視開台初期，投資如倒水落海，收入未如理想，不斷虧損。高層要求各頻道獻計，怎樣可以增加上客量？當年主管體育台的賴汝正建議，購入外國高水平足球賽事版權，包括1996年歐洲國家盃。

這屆在英格蘭舉行的歐國盃，改變了體育台以至整個電視台的命運。

相約賴汝正到有線大樓對出的荃灣西海濱訪問。（顏銘輝攝）

96年有線直播歐國盃

「大眾市民覺得有無綫、亞視免費，節目都多到睇唔晒啦，使乜再畀錢去睇。頭3年對收費電視幾抗拒，唔願意畀錢，所以虧蝕都幾嚴重。公司話咁蝕落去唔得喎，咁有咩辦法？各自獻計啦。」賴汝正說。

「我哋嗰段時間有歐洲足協盃、歐聯，觀眾反應積極，公司見得喎，就買埋歐洲國家盃，從此定性體育節目嘅存在價值，幫到全間公司由虧轉盈。」

有線體育台在1996年直播歐國盃決賽。（網上片段截圖）

球迷鬧住裝有線 客戶倍增

賴汝正記得有線投得歐國盃播映權後，市場哄動，罵聲四起。「市場有好大迴響，『唔係呀嘛，不嬲免費電視台播，呢個節目唔應該畀錢睇』，所以有啲人發起話要拎返出嚟畀大眾睇。」

賴汝正續說：「雖然把口話唔鍾意，要我哋攞返出嚟，但啲人嘅實際行動係積極上台。每日要求我哋快啲同佢裝，所以工程人員都好辛苦，尤其是接近比賽開始，個個都好緊張，話要快啲裝。」訂戶數量直線上升，工程部要加班才應付到新用戶需求。

1996歐國盃決賽，德國擊敗捷克捧盃。（Getty Images）

根據有線寬頻的年報透露，有線電視在1995年只有15.6萬客戶，但在1996年急增近一倍至30.8萬。歐國盃以外，那一年有線齊集英超、英格蘭足總盃、英格蘭聯賽盃及意甲的直播權。

在1996歐國盃的直播節目中，李德能主持大局，與蔡文堅及馬啓仁講波。（網上片段截圖）

播歐國盃後有線始受重視

資深體育評述員李德能認為，直播1996年歐國盃是有線的里程碑，確立有線成為香港電視市場具競爭力的一份子。李德能在80年代起入行，為電台及電視台評述體育比賽。由1993年開台，他一直為有線兼職講波至今。

李德能說：「96年之前，兩個免費電視台甚至唔放你在眼內，唔當你係競爭對手。我喺ATV（亞視）出身，91到96年喺TVB（無綫）做緊節目，93到96年佢哋都同時准我喺有線做節目，同時幫兩個本地電視台做。96年後開始TVB就話唔得，我揀咗有線。」

李德能在一個周六下午接受訪問，剛好晚上要去有線評述英冠賽事。（顏銘輝攝）

有線播波改變球迷生活習慣

1996年前，有線體育台透過ESPN每周直播一場周中的英超比賽，但由96/97球季起，有線投得英超播映權，不再倚靠ESPN，自家製作英超節目，每周大約直播2至4場比賽，包括周末黃金時段的比賽。

李德能說：「播完歐國盃就緊接到英超，未至於全部波播晒，但個個星期六日都有波播，都係香港前所未有，形成新生活模式，啲人星期六日會趕返屋企睇波，冇有線就約埋出街一齊睇，出去酒吧睇波都係96/97球季開始形成。」

馬啓仁在1996年起專注講波。（網上片段截圖）

1996年，馬啓仁（Keyman）面對一次人生交叉點。

他用魔幻及翻天覆地去形容這一年。

他在1993年從樹仁畢業，即加入有線體育台，協助開台，初為幕後工作人員，負責資料搜集及撰稿。在1994年，機緣巧合下，他在工餘時客串講波，兼顧台前幕後。1996年，有線要求他取捨，或是全職幕後，或是專注講波。

那時廿多歲的馬啓仁參與1996歐國盃的節目，在德國贏冠軍後開香檳。（網上片段截圖）

「諗咗半日，咁就講波啦，原因簡單，齋講波份人工同我返正職一樣咁多。其實唔使諗啦，自己時間又多咗。」馬啓仁說。

由96/97球季的英超起，馬啓仁成為一位全職足球評述員。

馬啓仁在1993年畢業入行，先由幕後做起，兼職幕前。（顏銘輝攝）

有線直播英超，剛好遇上曼聯球星「萬人迷」碧咸崛起。

1996年8月17日，曼聯對溫布頓的聯賽，時年21歲的碧咸半場笠射得手，開啟了球壇巨星之路。

有線播英超遇上「萬人迷」碧咸崛起。（Getty Images）

蔡文堅評述碧咸世紀笠射

馬啓仁說：「我正式坐廠，同堅哥（蔡文堅）、德能一齊講英超，記得頭幾輪就係碧咸笠射，嗰場我同堅哥講，就係溫布頓。碧咸嗰下好記得，係堅哥講緊，印象太深刻。」

曼聯與碧咸，英超直播與收費電視，互相成就對方。賴汝正亦說：「嗰時真係食到正。碧咸靚仔，『七旋斬』又勁，深入民心。」

李德能與馬啓仁的英超評述組合，令球迷難忘。（網上片段截圖）

李德能拍馬啓仁的英超評述組合開始穩定地出現，贏得球迷口碑。馬啓仁說：「有好多人都話我同德能夾得幾好，呢個我以前唔知，離開咗有線之後啲人先講返我知，後尾諗返可能大家相識程度高，都知對方會講啲咩。」

「德能本身係個好識就人嘅拍檔，我嗰陣只係一個𡃁仔，佢梗係知點就我。佢對我未來都有啲影響，佢係個team player（注重團隊精神的人），佢令我知道講波係點，唔係要一個人好搶、搶晒。」李德能比馬啓仁早約10年入行，稱得上前輩。

在90年代到千禧年初，李德能及馬啓仁不時拍檔講波主持節目。（網上片段截圖）

講波黃金組合：德能 x Keyman

「德能有句口頭禪係『好似呀拍檔話齋』，成日都講呢句，當佢講嗰陣，你會覺得好舒服，原來佢有聽我講嘢。佢係個可以喺佢身上學嘢嘅拍檔。」馬啓仁表示雖然兩人已經有一段長時間沒有合作講英超，但兩人在其他公事上亦時常見面，咪前咪後關係友好。

另一邊廂，李德能對馬啓仁的評價更高，大讚他有創意及才華。他說：「我唔係嗰啲嬉笑怒罵又得、談笑風生又可以嘅人，我冇咁多能力，我知道自己能力一般，但因緣際會，有機會做到呢份工作。直至Keyman出現，呢個人就係我諗到嘅嗰種人，喺主持節目上揮灑自如，亦莊亦諧，如果話早兩三年我係領導節目嘅角色，其實當Keyman熟手咗之後，我係非常咁樂意將呢個領導角色交畀佢。」

李德能以打橋牌比喻他跟馬啓仁之間的默契。（顏銘輝攝）

被問到兩人之間的默契，李德能說：「（我哋）都有一個共同價值觀，都係覺得一齊講得波，唔會有一個叻過另一個。我哋都相信，兩個人合拍得好，觀眾先會覺得呢兩個人講波好聽。喺意識上同實際上都互相包抄住大家，形成呢個效果。好似打橋牌咁，你幫拍檔製造機會出牌，佢又會製造機會畀你，呢個橋牌術語叫『上手落枱』，你識幾時落枱畀拍檔上手。」

李德能說：「我記得有個默契，星期六晚英超就係我同Keyman夾兩場多，星期日晚就Keyman做英超，我去做意甲。你話我拍Keyman令人深刻啲，相信係得利於英超，英超受歡迎啲。」

李德能在90年代為有線體育台主持足球節目。（網上片段截圖）

陪球迷見證曼聯三冠王誕生

那段時間，英超由曼聯及阿仙奴雙雄爭霸，費格遜與雲格智計百出，碧咸與伯金大鬥球技，你有「黑白雙煞」，他有「後防四大長老」。到1999年曼聯贏得三冠王，風頭一時無兩。當年有線直播英超及足總盃，另外旗下頻道ESPN及《衛視體育台》播放歐聯，令香港球迷可以見證歷史性的三冠王誕生。

在1998年，有線的EBITDA（未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）首次錄得正數。在1999年，有線的客戶人數上升至45.3萬，同年有線上市，並宣布取得2002年日韓世界盃的播映權。之後，有線還得到2006及2010年的世界盃播映權。

有線曾拍攝一段以「有球必應」為主題的廣告片，推廣有線包攬歐洲主流聯賽的播映權。

那時的有線如旭日高升，大展拳腳，積極爭取不同體育賽事的播映權，同時客戶數量持續攀升。李德能記得1996年阿特蘭大奧運，雖然無綫及亞視取得本地轉播權，但有線都想盡辦法，找到新西蘭電視台合作，轉播對方的節目，在頗多條件限制下播放奧運，可見有線的努力及雄心。

有線電視在1993年啟播，成為香港史上首間收費電視台，即將在今年6月1日停播。（資料圖片）

隨同有線急速發展，馬啓仁由英超講到世界盃，又試過飛到現場評述歐國盃決賽，他的名氣愈來愈大，廣為人識。他說：「嗰時唔係好覺出咗名，我好忙，呢行好多兼職，可能要趕去講電台波，又要寫下稿，又做過自己雜誌。最容易感覺到係的士司機，嗰陣搭的士多，一上車就認得你，同啲行家講『我車住李德能呀』，掉轉咗我哋兩個。」

千禧年初是有線最強盛的時代，2000年首次錄得除稅前盈利，之後每年年賺過億，但到2008年轉盈為虧，之後再未試過賺錢。

馬啓仁主持2006世界盃抽籤的節目。（網上片段截圖）

馬啓仁回憶14年有線歲月 「人生第二個青春期」

2007年，有線失落英超轉播權，多名講波佬及幕後製作人員過檔NowTV，馬啓仁希望到大型免費電視台見識，參與2008年北京奧運的節目，就選擇轉投無綫。他說：「幾時覺得自己多人識？就係離開咗有線，真係幾好笑。去咗TVB幾年，啲人會問我係咪有線嗰個，到今時今日仲有人咁講，好誇張，好似個烙印咁，我都轉過好多台都仲係咁記得。曾經有一兩下咁覺得，有少少對唔住有線，有線原來幫咗我咁多。」

回望由1993到2007年的有線歲月，馬啓仁充滿感觸。「14年係我人生嘅成長期，我太太都喺有線度識。由我初初畢業一個𡃁仔，轉做評述，兼職到正職，到我結婚生仔，可以話係我人生第二個青春期。所有經歷都係成長嘅回憶，我自己同新頻道、新產業一齊成長。」

馬啟仁評述2006年世界盃決賽意大利對法國。（網上片段截圖）

雖然有線在2010年重奪英超轉播權，又在2012年直播倫敦奧運，但在競爭對手以及市場環境改變下風光不再，漸走下坡。有線近年經歷過擁有權易手及大裁員，將於今年6月1日停播，結束30年收費廣播業務。

馬啓仁沒有後悔在2007年離開有線，只是想不到之後一直未有機會回去。（顏銘輝攝）

馬啓仁說：「佢（有線）嘅後半段，我就離開咗，我都唔能夠太濫情。我係記住咗佢嘅黃金期，由冇到有嗰十幾年係我好深刻嘅回憶。」他也想不到自2007年離開後，真的連一次回歸有線的機會也沒有，他希望在有線停播前可以回到昔日的工作環境，探望可能所餘無幾的舊同事，重溫這段美好的舊記憶。

【編按】「有線體育人」系列，5月21日刊出的第三集，陳欣欣憶述當年離開亞運後，於千禧年代加入有線，由一個對體育完全零認知的人，成長為一代體育主持。

