有線停播｜英超播映權愈搶愈貴　前體育台長分享投標競價細節

有線電視提早交還收費電視牌照，即將於2023年6月1日停播。作為香港首條24小時體育頻道，有線體育台亦將壽終正寢。說到有線體育台的盛衰，不能不回顧香港收費電視對英超轉播權的爭奪。



有線電視在1993年啟播，將於今年6月1日停播。（資料圖片）

1996年：有線100萬美元投得英超

有線電視初期透過ESPN每周播放一場周中英超賽事，直至1996年，有線直接投得香港地區的英超轉播權，據《足球周刊》紀錄，有線以100萬美元（約785萬港元）投得1996至1999年球季的英超轉播權。有線接着續投得1999到2001年的轉播權，但之後在2001到2004年失落英超的轉播權。

賴汝正是有線的開台功臣，負責體育台節目。（顏銘輝攝）

在90年代主管有線體育台的賴汝正透露競投英超的過程：「嗰時好緊張，大家唔瞓覺，因為時差。首先你要出個價先，同時間幾間一齊落標，佢唔會話你知對方幾多，佢會同你講『如果你想要，個價錢要再調高』，兩輪、三輪咁去，通常搞三輪。第二輪加幾錢，第三輪加幾多錢，大家要諗要度。」

賴汝正表示早期爭英超轉播權的最大對手是無綫。他續說：「攞咗返嚟，你可以賣幾多錢？每個家庭、每個用戶願意用幾錢去睇？加埋廣告收入，呢條數人家都會計，我哋又點計？目標係高佢少少就好嘞。」

在90年代末，李德能及馬啓仁合作為有線評述英超比賽。（網上片段截圖）

提高酒吧月費開源

他透露當年其中一招開源方法就是提高酒吧等商業客戶的月費，他說：「搵到新收入來源，再將其中一個百分比拎去買版權。人家諗唔到條水而你諗到，咁咪贏到。初期酒吧梗係唔認同，住戶咁多但點解我要更多。我同佢哋講大家都係做生意，我買個版權嚟做生意，你又係拎嚟做生意，分返少少啲畀我都合理呀。」

英超直播以外，當年有線還會製作其他英超節目，例如開波kick off及紅魔鬼派對。（網上片段截圖）

2004年，時任有線體育台經理曾君鳳向《蘋果日報》透露2001年失落英超播映權的原因，「由於英超聯直播權轉換規則，以區域劃分代替以往沿用的國家地區劃分，香港球迷要看英超，唯有收看獲得亞洲區直播權的ESPN頻道。」

2001年：每年8000萬買非獨家版權

2001年2月，傳媒大亨梅鐸的財團以1.78億鎊投得2001至2004年的英超全球播映權，其中亞洲區播映權落在ESPN STAR SPORTS手上。有線沒有實力鯨吞區域性播映權，故此與ESPN合作，洽購對方頻道的版權。

2001到2004年的3季，有線客戶可以透過ESPN及衛視體育台觀看英超比賽。ESPN在01/02球季直播165場英超比賽。《經濟一周》當年報道稱，有線當時持有的ESPN及英超聯非獨家播映權，每年版權費8000萬港元。

在千禧年初，有線失去英超獨家轉播權，無綫曾播放英超精華。（網上片段截圖）

2004年：有線重奪獨家播映權

在2004年，有線以不多於7.8億港元得到，《成報》當年報道的消息稱，有線出價7.59億元投得2004到2007年的3季英超播映權。由於有線重新投得英超播映權，故與ESPN終止合作，在原有足球台及體育台之上，增設英超台及球彩台，針對英超球迷以及賭波客。

有線當年宣稱播足全季370場英超賽事，其中260場為直播，較03/04球季透過ESPN直播170場多出約53%。同年，競爭對手NowTV得到ESPN及《衛視體育台》兩條頻道的播映權。

顏冠鑫在有線體育台工作20年。（顏銘輝攝）

顏冠鑫在2000年加入有線體育台，由助理節目主任做起，到2020年離職時為高級節目主任，負責體育節目的幕後工作20年。他認為千禧年初仍是有線的擴張期，「2004年攞番英超係一個高峰。SARS後撞正經濟低迷，有線反而大刀闊斧請咗好多人，因為人工低。一拎咗英超就請好多人，6000蚊人工，大學生、好多人都爭住做。一星期播超過5場，加埋錄播都有8、9場」。

「人手最鼎盛係2004至2007，雖然大家好多嘢做好忙，但人手相對足夠。逢星期五最少嘢做，我哋一起打完波先返工都得，我哋上司冇乜所謂。」顏冠鑫續說。

2007年：NowTV崛起2億美元搶英超

2006年是收費電視市場翻天覆地的一年，電訊盈科旗下的NowTV傳以2億美元（約15.6億港元）投得2007至2010年共3季的英超轉播權，擊敗出價1億美元的有線。由於NowTV首輪出手太高，遠超有線，英超取消了次輪投標，直接將播映權交給NowTV。同年，NowTV以近4億港元投得2008年歐國盃轉播權。

賴汝正曾經在多間電視台負責體育節目及頻道。（顏銘輝攝）

後來轉到NowTV主管體育頻道的賴汝正說：「英超佢哋有個慣例，當佢哋覺得你出嘅價錢已經好滿足，就直接畀你哋。Now嗰時出第一輪已經接受咗，有線嗰陣好反感，有冇搞錯，機會都唔畀，你點知我出唔到呢個價錢！但冇計都已經定案。」

NowTV不但搶去英超，還從有線撬人。顏冠鑫說：「2007年係一次人手萎縮，唔只流失咗好多講波佬，幕後都走咗好多人，之後都有請番少少人。舉個例，例如40人走咗20人，之後再請返幾個，類似咁啦。」

NowTV在2007年首度播英超，破天荒直播全部比賽。賴汝正解釋：「以前啲人鬧得最多係，點解成日播曼聯、利物浦？點樣都唔能夠滿足球迷，播晒就最好。當有線再接手播嘅時候（2010年），有前科要播晒，所以播晒對佢哋有壓力，好辛苦。」

有線電視將於今年6月1日終止收費電視服務（資料圖片）

2010年：有線從NowTV搶回英超

有線重奪2010至2013年的英超轉播權，當年《蘋果日報》引述消息人士指有線的出價超過2億美元，而據《信報》在2012年的報道透露，有線的開價高達2.3億美元（約18.1億港元），亦有指只是10億港元。當年電訊盈科集團董事總經理艾維朗表示，不斷推高英超價格不合乎經濟原則，所以放棄英超播映權。

兩台相爭，英超得利，香港區的轉播費飆升至上十億計。賴汝正說：「不斷去搶當然唔健康，新加坡都有爭到頭崩額裂，但新加坡政府出嚟控制住，大家協調，唔好搶高個價；香港就冇呢樣嘢，兩個商業機構點協調。雖然之後都諗過類似嘅嘢，不如一齊分咗佢，但點分呢？邊個播最重要嘅一場比賽，基本上冇得傾。冇政府介入，呢件事冇辦法啦。」

顏冠鑫說：「以前啲人咪話好難cut（終止服務）有線，反映到顧客服務嘅問題，呢啲係有因有果，你搞到個形象唔好，啲客離開咗就好難再返嚟。我聽上面啲人講，就算攞番英超，上客量增幅都唔夠以前，有少少兩敗俱傷。」

英超以外，有線電視曾投得2002、2006、2010世界盃的轉播權。（資料圖片）

2013年：有線不再強求播英超

之後，2013至2016年的英超轉播權回到NowTV手上，據報中標價約2億美元。市場消息稱，有線因為播英超未能帶來巨額利潤而感到失望，造就NowTV可以稍低價錢中標。當年有傳媒指，NowTV的中標價格為17.2億港元。有線在2012年的年報中提及不再強求英超轉播權，「英超轉播權價格已超逾可持續承受的水平，我們決定對續約一事不予強求，從而將資源更有效地投放在其他節目內容。」

在2015年，互聯網電視樂視體育崛起，以31億港元的天價，投得2016至2019年3個球季的英超轉播權。之後，樂視買入2018年世界盃的轉播權，聲勢浩大，雄霸香港足球轉播市場。不過，樂視在2018年因財困停播。NowTV接手英超，投得18/19球季的轉播權，並播放世界盃。自此，NowTV播放英超至今。

當年樂視進軍香港，樂視體育香港的嘉賓及評述員，由署理執行官賴汝正（中）帶領下祝酒慶祝開台。（樂視提供/資料圖片）

賴汝正為樂視結業感可惜

賴汝正曾經擔任樂視體育香港首席執行官，他說：「樂視嗰時好大手筆，一輪就攞到（英超播映權）。嗰次真係太高，市場係承受唔到，但樂視係國內媒體機構，打包式香港加埋國內咁，本身勢頭唔錯，攞晒大型比賽，可惜資金鏈斷咗。」

賴汝正對樂視結業仍感可惜，他解釋：「其實資金鏈斷咗係重要但唔係關鍵，其實都做到，但當時啲老闆意興闌珊唔想再搞。我同佢講香港市場雖然細但成熟嘅，市民接受得到嘅，雖然版權費好貴，但仍然可以戰養戰，逐步償還貸款。佢哋就話唔係剩睇香港，仲要睇埋大陸，咁大陸嗰邊我就孭唔起，我又唔熟上面市場。」

大家記得當年樂視旗下LeSports HK嗎？（區慶威攝/資料圖片）

6月1日，有線體育台停播，賴汝正將會見到另一個由他一手湊大的電視台壽終正寢。他說：「由不被大眾接受嘅台，都被認定肯定，都幾得意，有啲滿足感。忽然而家交番個牌返去，就算保留都應該只會放番少量喺免費台播，節目量一定少過以前好多，我哋呢啲體育人就覺得好惋惜。」

在體育傳媒打滾大半生，賴汝正希望政府可以多加支持這個行業。他說：「唔單止支持運動員發展，同時間支持體育媒體發展，咁先至係全面發展。如果你剩係得運動員，但運動媒體生存唔到，咁樣係脫節，你應該支持返香港體育媒體發展，先至相得益彰。」

李德能認為有線頭20年朝氣勃勃，但近年受大環境影響，收費電視市場萎縮。（顏銘輝攝）

李德能在80年代入行擔任足球評述員，兼職為有線體育講波30年。他說：「由兩個免費台靜止狀態，俾收費電視刺激，收費電視之間嘅競爭將佢推到高峰，市場飽和後跌返嚟，打回原形。」

「30年入面，有線前20年仲係好有朝氣。我哋條件係不如人，連樓底都矮過你，冇無綫、亞視咁大嘅廠去做大製作，我哋可以好靈活，限米煮限飯，有時望落都會心微笑，乜原來咁都得。第3個十年，冇辦法，真係大勢所趨。」

有線電視三十載而終，李德能認為這個不是一間公司衰落的問題，是大環境改變了收費電視行業。他解釋：「串流平台嘅打擊好大，仲有互聯網電視。唔係一個台衰落，而係大環境唔同以前。收費電視陸續淡出，得兩條路，一係努力改善服務維持競爭力，一係唔玩。選擇唔玩嘅多，嚟緊得番一個台。」

在90年代到千禧年初，李德能及馬啓仁不時拍檔講波主持節目。（網上片段截圖）

「曾幾何時講過，收費電視會令免費電視冇得玩，結果免費未死而收費就死咗先。當有線結束，好多人話一個時代嘅終結，其實未終結，仲有NowTV喺度。收費電視時代盛世一定過咗，決定唔再大灑金錢死跟嘅營運商咪冚牌囉。我覺得係一件咁嘅事多於一個台盛極而衰。」