有線停播｜足球評述員行業興盛到低迷　體育台孕育香港一代講波佬

有線電視將於今年6月1日停播，結束30年收費廣播歷史。有線體育台的成立及興起，改變香港體育傳媒的生態以及體育迷的習慣，亦令到足球評述員成為一門職業。有線體育台捧紅了馬啓仁（Keyman），栽培了劉舜文、方柏翹、陳葦如等一代講波佬，曾經是香港體育評述界的搖籃。



前有線體育台高級節目主任顏冠鑫（前排左一）與記者分享一張劉舜文結婚時的大合照。相中還有李德能、崔錦棠、張志德及何柏霖等有線講波佬。（顏銘輝攝）

資深足球評述員李德能在80年代出道，在港台、無綫及亞視都講過波。自有線在1993年開台，他亦為有線兼職講波30年，由最初的荷甲、巴甲，到英超、意甲，國際大賽如世界盃及歐國盃，直至近年講英冠及日職。

由有線開台至今，李德能一直兼職為有線講波。一眨眼，他已經由三十幾歲講到六十歲。（顏銘輝攝）

有線出現 講波佬成為新興行業

李德能表示在有線成立前，香港的足球評述員「兩隻手數得晒」。他說：「免費電視一年到晚播得幾多波？炒炒埋都唔夠一碟，工作量亦唔足以支持成為一份職業，直至專用體育頻道出現，先有足夠嘅工作量可以令人辭埋份工全職講波。喺有線起飛之後，先有足球評述員呢個職業出現。」

打算跟李德能在有線大門前拍照，影完這一張後，已經有保安出來驅趕。（顏銘輝攝）

在有線初期，評述員有李德能及劉棟平等，身為台長的賴汝正要間中落場，後來提拔了幕後的馬啓仁兼講波。李德能續說：「當93年出現體育頻道，令到成行成市，95年開始ESPN都有廣東話，請評述員最初去美國，後尾就去新加坡，黃興桂、何輝、江忠德就係嗰一代ESPN出身。」

當年三十來歲的李德能，為有線主持1996歐國盃節目。（網上片段截圖）

隨有線興起，逐步齊集歐洲四大聯賽，每周直播球賽超過30場，足球評述員的需求愈來愈大。李德能說：「我讀大學時有做舞台劇，93年打後就開始減少做戲，排戲其實好奢侈，通常都係周末，而我喺周末就愈嚟愈多波講。96年後唔止冇再演出，連睇戲都少，閒日夜晚要講返錄播啲波。嗰段時間我其實全職講波都可以，但我冇啦，我從來都冇以幕前講波為全職。」

在1996歐國盃決賽，曾偉忠擔任嘉賓，出席有線的直播節目。（網上片段截圖）

球賽多而評述少，有線對講波佬求才若渴，3次舉辦評述員招募比賽及訓練班，由最初根據寄來的錄音帶選人，到之後將比賽變成電視節目。在首屆，有線發掘到李榮基及余溢明。在第二屆，嶄露頭角的參加者更多，包括劉舜文、陳葦如、何柏霖及方柏翹。在第三屆參加者中，至今仍活躍行內的有陳祉俊。

劉舜文參加2010世界盃嘉年華活動，發揮他的音樂才華。（網上片段截圖）

馬啓仁參與過頭兩屆的評選及訓練，認為這是足球評述行業史無前例的一頁，「呢個行業本身冇乜改朝換代，通常都做到退休，講波佬呢行觀眾聽慣，好難去接受一個新人。其實都對舊人有衝擊，大家可能唔覺嘅，有啲舊人冇得再做。大規模改朝換代難得一見，對公司梗係好，多啲平價勞工，多啲新力軍。」

馬啓仁畢業後加入有線體育台，無意間踏上了講波之路。（顏銘輝攝）

「我嘅志願係做個講波佬」

透過評述員大賽，李德能才發現講波佬成為了一個志願。他說：「原來啲年輕人好鍾意做評述員。我以前去做播音員，你識體育就去講波，你熟街市就去做婦女節目，佢哋唔同喎，佢哋係一心一意想講波，對足球評述員有幻想憧憬。要佢哋拍自我介紹，劉舜文帶埋個結他上嚟，你知佢最擅長啦，其中一句歌詞就係『我嘅志願係做個講波佬』。突然間諗，講波佬幾時變成一種志願？」

在有線體育台擔任節目主任多年的顏冠鑫，分享一張他負責評述大賽招募的照片。（顏銘輝攝）

新一代講波注重平衡資料與分析

他表示這班由有線訓練出身的評述員全部都很勤力，充滿熱情，「我夠膽講，佢哋做功課嘅細緻程度係超越一班前輩，超越咗我同我嘅前輩。」李德能亦由此見到評述員風格的轉變，他解釋：「我嘅前輩係心態係，強項係分析場波，唔係講資料畀你聽，後期到而家呢一代，觀眾嘅認識同閱讀能力都好好，唔好再話教你睇波喇，我哋講啲支持數據你聽。」

他續說：「賽事分析同數據資料個比重、幾時講、要點講，就講呢一代評述員最重要嘅技巧，是旦側埋一邊就會話你憑空講白話，如果太多資料就話你講返多啲場波啦。」

顏冠鑫1997年加入有線，2000年轉到體育台負責幕後工作，至2020年離職。（顏銘輝攝）

在有線體育台幕後工作20年的顏冠鑫，由助理節目主任做到高級節目主任，與多位評述員合作過。

他大讚蔡文堅英文「超堅」，「英超會有埋喺混合採訪區嘅訪問片段，搵佢聽一聽，佢就可以即刻講返出嚟。」他盛讚李能德是一本體育字典；陳葦如「把聲超得」，「有線有啲宣傳片都搵佢錄」；他表示李健和是個很斯文的人，跟他在球場上的風格截然不同。顏冠鑫還讚丘建威適應得快，「唔使一季已經講得好順好舒服」。

顏冠鑫在訪問中分享他與丘建威的合照。（顏銘輝攝）

有線電視在千禧年初攀上巔峰，NowTV在2003年成立，加入收費電視市場競爭。兩個電視台爭奪體育賽事播映權外，還有搶人才，足球評述員身價水漲船高。李德能說：「新開台嘅營運者都想搵啲相對有號召力嘅評述員，曾經令我哋收入高咗一啲，平均嚟講呢10年（2000至2010年）好啲。」

2006年世界盃決賽，有線由李榮基（左起）、李德能、馬啓仁及潘源良評述。（網上片段截圖）

全港高峰期每年直播近1700場球賽

2007年，英超轉播權由有線轉到NowTV手上，引發大批有線評述員跳槽。李德能說：「我幫大台做過運動會、世界盃，有啲小生花旦上嚟。佢哋都講笑話，我哋呢啲評述員仲值錢過佢哋呢啲一線小生。」

收費電視競爭加劇，足球轉播成為重要戰場，各台以量鬥法，主流聯賽外，俄超、荷甲、法甲、葡超等都有直播。李德能統計過，香港電視市場最高峰的一年直播近1700場足球比賽，「一場波大概兩個鐘，一年3400個鐘。假設你係個全職球迷，當睇波係返工，年終無休冇大假，日日坐喺度睇波，每日可以睇4場半波。」在那段時期，他估計行內有70名評述員。

李德能認為有線停播與時代改變有關。（顏銘輝攝）

足球評述員不斷流失 「最多得返一半」

隨有線衰落，即將在6月1日停播，收費電視市場盛世已去，只餘NowTV一間仍在支撐。李德能說：「一定有個短痛，以前行內擴展，膨脹得好緊要，從業員喺入面搵到生活，有過唔錯嘅收入，市場萎縮難免有一段痛楚嘅階段，汰弱留強，有人可能要淡出，縮減係必然。」

曾經擔任香港足球評述員協會主席的李德能說：「過程其實開始咗好幾年，冇再聽到邊個嗰個講波，有啲離開咗香港，有啲轉咗工。我諗同高峰期比，行內冇咗一半人，由70人到如今足球評述員可能得廿幾人，最多得返一半。」

李德能與馬啓仁的英超評述組合，令球迷難忘。（網上片段截圖）

馬啓仁在1993年畢業加入有線體育台，由1994年開始接觸足球旁述，成為有線一代台柱講波佬。他在2007年離開有線，歷經多個傳媒機構，涉獵更多不同類型節目主持、演藝及活動策劃工作。他認為現今足球評述員的影響力大不如前，「因為互聯網，多元化好多，同大家全部人一齊睇一兩場波唔同。」

馬啓仁沒有後悔在2007年離開有線，只是想不到之後一直未有機會回去。（顏銘輝攝）

他續說：「嗰時客觀環境造就（觀眾視評述員為專家）。無論係免費電視定有線，以前我哋星期六集體睇一場波，而唔係有7場波畀你揀，所以評述員嘅影響力咪大、印象咪深。如今同時間唔只英超，有西甲、法甲、網球、F1，可能社交媒體上仲有其他嘢睇，所有嘢都分散晒。我哋嘅角色仲存在，但影響力低咗好多。」

【編按】「有線體育人」系列，5月23日刊出的第五集，也是最後一集，說的是英超轉播權在香港由免費電視到收費電視的變化，曾經的吸客上台最強武器，最後被搶成難以負擔的天價成本。

