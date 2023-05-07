台灣樂天女孩濕身演出　球迷包圍髮香區　球員：氣氛一流︱港超聯

港超煞科日（7日）其中一個焦點，落在賽果對聯賽榜毫無影響的晉峰對香港U23，前者已篤定以第8名「衝線」，後者則肯定包尾。

不過，晉峰邀得台灣啦啦隊「樂天女孩」（Rakuten Girls）來港擔任比賽表演嘉賓，令青衣運動場自2021年後再高掛紅旗，氣氛高漲。



樂天女孩冒雨濕身演出。（袁志浩攝）

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雖然比賽前約1小時紅色暴雨警告仍然生效，但比賽最終如期上演，8名「樂天女孩」籃籃、菲菲、苡萱、琳妲、卉妮、岱縈、Yuri及孟潔結果要冒雨作開場表演，其中男主持人一度上前幫忙「擔遮」，獲部份「樂天女孩」挨近，現場球迷即發出噓聲。

「樂天女孩」濕身演出之後稍作休息，在上半場尾段轉至觀眾席「髮香區」，與球迷近距離互動。女孩們半場在觀眾席最前排跳應援舞，該區被現場1421名球迷緊緊包圍，球迷紛紛舉起手機拍攝，場面墟冚。她們完場後再在場內表演，也跟晉峰職球員大合照，並在一片歡呼聲中離場，為這場煞科戰劃上圓滿句號。

樂天女孩表演吸引多名球迷圍觀。（袁志浩攝）

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晉峰球員：氣氛一流

晉峰後衛葉卓文認為這場比賽氣氛一流，並透露自己在比賽前兩小時抵達球場，看台已坐了一半人，「平時根本無可能」。他又稱，比賽時在場內感受到球迷不斷歡呼，雖然對像未必是自己而是樂天女孩，但仍讓球員踢得更有動力。「大家都當她們是晉峰的一部份，樂天有一定叫座力，相信無一隊下游球隊煞科，就算不影響排名仍有這麼多人支持。香港人不是不喜歡香港足球，只是沒有事推動他們，今次很簡單的事，已得到關注。」

葉卓文認為樂天女孩的叫座力對本地波有一定作用。（袁志浩攝）

晉峰今場派季後退役的艾拔簡勞與守門員何國泉擔正，其中46歲的何國泉對上一次在頂級賽事中披甲，已要數到2017/18年球季煞科戰對冠忠南區，他更打破前天水圍飛馬守將法比奧兩年前創下，在港超上陣的最高齡紀錄（舊紀錄為44歲）。最終何國泉成功力保不失，晉峰憑陳肇鈞入球小勝1：0，賽後何國泉更當選今場最佳球員，與艾拔簡勞一同接受隊友祝賀，告別綠茵場。

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香港U23來季拒聘外援

另外，以最後一名完成港超的香港U23，全季聯賽1和17負，但菁英盃對晉峰曾取1勝1和，班主霍啟山對成績感到滿意，「表現比上季好，始終我們的初心是建立平台，讓年青球員展示真正價值、愈踢愈好，已經達到目標。」

提到下季組軍方向，霍啟山一口否定球隊會增聘外援之說，「不會，香港U23是青訓計劃，幫香港隊，一定是全華班。」他指會尊重郭嘉明等董事，及教練團對組軍的意見，並透露部份球員即將「超齡」，很大機會離隊，「希望他們也可加入其他港超球隊。」