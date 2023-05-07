樂天女孩獻技望「駐港」　最想與ERROR一成員合作｜港超聯

港超球隊晉峰邀得台灣中華職業棒球大聯盟球隊樂天桃猿的官方啦啦隊「樂天女孩」（Rakuten Girls）來港，擔任比賽表演嘉賓，比賽門票在上月25日開售，翌日已全數售罄，而球會同時讓部份球迷於比賽日早上入場，觀看樂天女孩綵排。



約50名球迷在比賽展開前4小時已抵達青衣運動場守候，樂天女孩綵排時只得6名成員，包括隊長籃籃、副隊長菲菲、成員苡萱、卉妮、岱縈及孟潔，花近半小時練習了3首舞曲，其餘兩名成員琳妲、Yuri因工作今早才抵埗，即時趕到球場會合，參與跟球迷們合照的環節。

約50名球迷排隊等待與樂天女孩合照。（袁志浩攝）

首次來港的籃籃受訪時表示心情相當興奮，透露團員特意重新編排舞步，也一改平日棒球比賽時的表演模式，「足球跟棒球不太一樣，我們有討論怎樣更能帶動氣氛。平時跳應援曲都在舞台上跳，今次直接在觀眾面前，也會下去互動，希望香港球迷看得開心。」她指希望在「髮香區」的球迷能感受到女孩們的熱情，但笑稱：「香港天氣比較悶熱一點，擔心未必是髮香。」

樂天女孩上午於青衣運動場綵排。（袁志浩攝）

樂天女孩昨日曾到九龍仔公園球場「探班」，為晉峰球員打氣，她們亦有嘗試落場踢波，但因行程緊密，感覺還不「夠喉」。籃籃表示，「昨天玩一下感覺很好，大家都想練習守門，也有叫球員教我們怎樣踢、S型過人，但踢起上來不是那麼一回事，還要多練習。」

大學就讀體育系的另一隊員卉妮，足球是必修項目之一，但她拒認是隊內「足球擔當」；反而曾參與《全明星運動會》拍攝的Yuri，就曾投入實戰，「練過一陣子，守門最難，壓力真的太大，而且反應要非常靈敏。我們少用腳的運動，所以腳比較不靈活，踢不準也是滿合理，所以足球員真的很厲害。」

樂天女孩隊長籃籃。（袁志浩攝）

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樂天女孩或分小隊長駐香港 最想跟ERROR肥仔合作

晉峰總教練何信賢早前透露，會方今次花五位數字邀請樂天女孩，籃籃希望雙方可長期合作，「我們有33名成員，討論過可以分小隊長駐香港，變成足球專屬啦啦隊。台灣足球沒有香港那麼盛行，希望我們來可帶動香港足球一些不同的火花和反應。」苡萱則補充：「這樣每次來（香港）都有不同成員，球迷也感覺新鮮，有機會『收集』全部女孩。」

最後，被問到想跟香港哪些藝人合作，籃籃指是MIRROR跟ERROR，苡萱特別點名Error隊長肥仔（梁業），「他特別有才藝，會作詞、作曲、跳舞、唱歌。」她們又指受邀到對方開設的餐廳吃飯，並透露也有跟另一成員193（郭嘉駿）聯絡，「他說想來台灣拍MV，可以一起合作。」

球迷潘先生（中）因樂天女孩而加入了晉峰球迷會。（袁志浩攝）

球迷因樂天女孩入晉峰球迷會 增入場契機

其中一位球迷潘先生指，已支持樂天桃猿7年，曾赴台灣主場觀戰，身穿印有球員朱育賢名字T-shirt的他，最喜歡樂天女孩成員若潼，但即使對方沒有來港，也感到十分驚喜。「沒想過她們會來，即刻加入晉峰球迷會撲飛，今天早上收工也立即趕來。」

潘先生透露，早年曾支持飛馬及南區，但最近已少看本地波，直至今次樂天女孩來港，或會成為再度入場的契機，「之後會看多一點，始終也加入了球迷會。」據了解，晉峰透過今次活動，估計球迷會增加了約200至300名會員。