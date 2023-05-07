港超聯︱傑志奪冠伍健勉理文繼續努力　朱志光否認全靠人腳取勝

港超聯周日（7日）煞科大戰，結果傑志在長時間踢少一人下，極度戲劇性地2：2逼和理文，近9季6奪港超冠軍。

「藍鳥」會長伍健勉勵對手理文繼續努力，希望兩隊一同踢好波，吸引更多球迷入場。



港超聯煞科大戰傑志長時間踢少一人下極度戲劇性2：2逼和理文，近9季6奪港超冠軍。（袁志浩攝）

傑志會長伍健賽後不斷強調，今場勝在「將士用命」，「每位球員給盡所有力量，最尾球員如跑到無力，最難得是踢少一個追到2：2，這是關鍵。」被問到球隊落後時的心情，伍健稱「贏就贏，輸就輸」，因球隊近9季（連同上年度腰斬球季）已6度贏得港超，「今季如果不行，就下年再來過，唯一可惜是失去亞冠分組賽資格，現在放下了心頭大石。」不過，他避談球會將如何部署來季亞冠，「過了今天才想吧。」

傑志今季跟理文鬥得激烈，直至最後一輪才分勝負，終吸引6489名球迷坐爆旺角大球場。伍健稱賽後有跟理文會長李文恩握手，認為對方今季做得很好，希望彼此一起踢好波吸引更多球迷。「我們球場內打生打死，但離開球場邊界就是好朋友，祝他好運，但當然不包括對我們時好運。」

傑志會長伍健大讚理文今季做得很好，希望彼此一起踢好波吸引更多球迷。（袁志浩攝）

他勉勵理文繼續努力，「我們正等待他們追上來，相信他們是有能力的。每個時代都要鬥得燦爛，像之前晨曦對愉園、南華對傑志，誰贏也好，只要精彩、緊張，當其他球會也慢慢追上來，球市自然更旺盛。」

至於「藍鳥」主教練朱志光就稱，球隊雖然全季攻入76球、只失7球，但仍不足夠，「要到亞洲賽水平爭成績，依然要改變、提升。」他認為傑志非全靠超班人腳取勝，因比賽始終講求場上臨時決定，「變化總比計劃快，不是傑志球員好，擺出來就贏冠軍，現在總算關關難過關關過。」

而今季為傑志於港超上陣12場的羅梓駿，就認為這次奪冠特別不一樣，「踢的比賽比上季更多，加上開季雖然踢得多，但中間教練有調動，出場時間少了，但在季尾最重要比賽又突然派我，一切都要調整心態。」他坦言自己在季中經歷了低潮，「當時嘗試了許多不同的位置，如在港隊踢翼，球會又踢後衛，腦子變得不太清晰、混淆了，總結今季經驗，希望未來踢任何位置，我都要發展得好。」