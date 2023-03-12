港超聯︱徐宏傑首轟罰球破網　理文後備門將相隔4年再披甲

港超聯爭標進入白熱化階段，理文同日（12日）4：0擊敗晉峰，再度追近傑志。



在曾昭達上任後各項賽事4連勝的理文，前鋒洛迪古斯今場受傷缺陣，需由加維蘭頂替。16分鐘，基華尼頓與艾華頓禁區內撞牆後燙射，被林駿杰救出後由回防的陳肇鈞解圍。

晉峰企穩陣腳後搶回不少攻勢，惟列卡度28分鐘中路遠射，加上完半場前柏保羅左路離門廿多碼罰球，都被陳嘉豪力拒門外。

理文上半場久攻不下。（袁志浩攝）

下半場理文換入中村祐人改變戰局，這位日裔中場遠射被救，基華尼頓控定再狂抽入網；4分鐘後艾華頓射入12碼，加上基華尼頓75分鐘梅開二度，理文贏到3：0。

補時階段，理文在峨眉月內獲罰球，徐宏傑右腳勁射近柱破網，理文終以4：0擊敗晉峰，追至僅落後傑志3分。

徐宏傑主射罰球入網。（理文提供）

徐宏傑首度射入罰球，興奮慶祝。（理文提供）

徐宏傑首轟罰球破網

司職守衛的徐宏傑，職業生涯罕有主射罰球，今場在球隊外援已換走下，終負起重任，更取得第一個罰球入波。「我第二次主射，上次射得近但唔入，其實練習時都有射，多謝隊友及教練給我信心。」

他指自己沒有想太多，只是看見空位就起腳，「會再練習多一點，盡力與外援爭去射，也讓教練或大家知道，我在防守外也有其他能力。」

理文守門員高俊於尾段入替。（袁志浩攝０

另外，理文己段換入守門員高俊，是他自2019年5月對凱景踢足全場後，4年來首度於港超披甲；而他對上一次落場，則是去季（2022年1月）的菁英盃分組賽。主教練曾昭達稱，這是對方努力的結果。

「他練習很勤力，本來上仗菁英盃已想給他機會，今場見晉峰最後收起外援，所以有空間派他出場。這是個獎勵，讓大家知自己都會有機會。」聯賽餘下最後四輪，他表示「每一場都好重要」，「做好自己本份，不會去期望其他人（失分）。」