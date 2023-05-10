田徑熱話｜大落後兼逢暴雨孤軍作戰　東南亞運包尾女跑手感動人心

周一（8日）的東南亞運動會出現一幕充滿體育精神的畫面，女子5000米跑決賽在雨中舉行，來自柬埔寨的布珊寧（Bou Samnang）比冠軍慢接近6分鐘衝線。

當大部分跑手衝線後，布珊寧還有長長的路未跑，此時微雨突變暴雨。沙沙雨聲下，她仍沒放棄，在這條只得她一個人的跑道上堅持完賽，贏得現場觀眾以至網民的掌聲，有人留言「你輸了但贏得柬埔寨的心」。



經過1分鐘多的比賽後，布珊寧已經開始被其他跑手拋離。這時候現場雨勢不大。（網上片段截圖）

跑到14分鐘多，布珊寧跑得太慢又被領前的跑手超越。（網上片段截圖）

奧運的社交網站也轉載了布珊寧堅持跑到終點的片段，並寫到「儘管你跑最尾，儘管天氣有多壞，儘管你覺得不可能做到，但永不放棄」。

冠軍的越南跑手17分0.33秒衝線，而布珊寧則慢約5分54秒，花了22分54.22秒完成。計一計平均時速，當領先集團衝線時，相信布珊寧還有超過兩個圈未跑。

滂沱大雨下，跑道上只餘布珊寧一人。（網上片段截圖）

當跑手一個又一個衝線，跑道上的人愈來愈少，最後只餘布珊寧一人努力。

布珊寧在暴雨下獨自努力。（網上片段截圖）

可怕，天公不造美，雨勢愈下愈大，雨點打在布珊寧身上，模糊她的視線。

雖然雨聲大，但當布珊寧跑到最後直路，衝線一刻，看台上的歡呼聲更大。

東南亞運動會女子5000米決賽成績。（網上截圖）

衝線後，布珊寧用手抹一抹臉，不知拭去的是汗水、雨水抑或淚水，之後雙手合什，多謝主場觀眾的支持。今屆東南亞運動會在柬埔寨舉行。

她從場邊拿了一面柬埔寨國旗，向看台展示，激動流淚。

外國傳媒引述網民留言，有人表示「你輸了但贏得柬埔寨的心」、「我們與你一起落淚……你一定會如願成功」、「你的堅韌對我們是一大鼓舞」、「你可能沒有贏到比賽但贏得我們對你堅毅精神的尊重及欽佩」。

報道引述賽會工作人員指，布珊寧會獲得柬埔寨資訊部長Khieu Kanharith開出的250美元（約1958港元）獎金。

布珊寧衝線後掩臉，並合什多謝觀眾。（網上片段截圖）