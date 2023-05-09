棒球熱話｜投手食波餅場面嚇人　教練大驚：不知血從哪裏流出來

在美國時間周日（7日）的MLB比賽，肯薩斯皇家贏奧克蘭運動家5：1，在第6局發生一件意外，皇家投手耶保治（Ryan Yarbrough）投球，遭運動家擊球手諾達（Ryan Noda）打出，但棒球平飛出去，以時速171公里擊中耶保治的頭部。

耶保治痛苦倒地，狀態清醒，可以在軍醫陪同下步行離場。經初步檢查後，耶保治頭部骨折，但不需要接受手術，被放入15天傷兵名單。



在第6局，31歲的耶保治投出一記時速142公里的球，但被諾達擊出。棒球平飛而去，直擊耶保治的頭部。距離近，球速快，耶保治未能躲避，食了一記時速171公里的波餅。

【耶保治「食波餅」片段】

耶保治馬上跌倒，雙膝跪地，雙手掩臉，手套及帽子都飛脫，皇家的教練、軍醫及隊友都即刻趕去。不幸之中大幸，他仍然清醒，還可站起來，用毛巾掩臉，在其他人協助下，步行離場，未能繼續上陣。

【耶保治離場時清醒，可以步行】

皇家主帥昆達路（Matt Quatraro）賽後說：「實在很可怕！球員席一片寂靜，非常擔憂。這是我在球場上見過最糟糕的事情。幸好，當我們衝到出去，發現他能夠說話，意識到發生了什麼事。不過，他即刻就腫了，而且有流血。你不知道血從什麼地方流出來。」

諾達見到擊球省中耶保治，十分擔憂。（路透社）

皇家的捕手佩雷斯（Salvador Perez）心有餘悸，他說：「非常可怕！我不喜歡見到這個畫面，也不想參與其中。希望他平安無事，沒有不幸的事發生。」

皇家周一透過社交網站更新耶保治的傷情，多謝球迷及媒體的關心，「耶保治情況穩定，持續好轉，從未失去意識。我有多處非移位性骨折，我們相信他不需要接受手術。」

耶保治在場上接受簡單治理。（路透社）

昆達路周一表示，耶保治的右眼眶附近有3處不同的非移位性骨折。皇家暫時將耶保治放入15天傷兵名單之中，但昆達路認為骨折之處需要4到6周痊癒。