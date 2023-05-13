空手道K1聯賽｜劉慕裳連續14賽皆有獎牌　周日再戰清水希容爭金

撰文：陳旭暉
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香港空手道女將劉慕裳（Grace）於世界一級空手道超級聯賽（K1）拉巴特站勇闖決賽，連續14個國際賽有獎牌落袋。她將於決賽再對日本老對手兼東京奧運銀牌得主清水希容。

世界排名第2的劉慕裳，在小組賽面對摩洛哥及瑞士的對手兩戰全勝，八強戰擊敗日本的岩本衣美里後，於四強遇上德國選手Jasmin Juettner，她以「一百零八手」獲43.2分，Jasmin Juettner的「雲手」則取得40.3分，繼1月開羅站後，Grace再次殺入決賽。

劉慕裳1月K1超聯開羅站，亦一路殺入決賽。（劉慕裳Facebook）

上次闖入開羅站決賽，劉慕裳不敵清水希容獲得銀牌，今次她的爭金對手同樣是這名世界排名第1的日本老對手。Grace過往面對清水希容輸多贏少，但曾於2018年終結清水的國際賽87連勝紀錄，成為空手道界一時佳話。

拉巴特站決賽周日（14日）展開，劉慕裳延續自2020年起每次參加比賽必有獎牌落袋的戰績，已是連續14次國際賽獲得獎牌。

劉慕裳將在決賽再次面對日本老對手清水希容。（大會官方Instagram@karateinsights）

劉慕裳連續14個比賽戰績：

2020年2月　K1超聯　銅牌
2020年3月　K1超聯　銅牌
2021年5月　K1超聯　銀牌
2021年8月　東京　銅牌
2021年11月　世錦賽　銅牌
2021年12月　亞錦賽　銅牌
2022年2月　K1超聯　銅牌
2022年4月　K1超聯　銀牌
2022年5月　K1超聯　銀牌
2022年7月　世界運動會　銅牌
2022年9月　K1超聯　銀牌
2022年12月　亞錦賽　銀牌
2023年1月　K1超聯　銀牌
2023年5月　K1超聯　決賽將對清水希容爭金

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