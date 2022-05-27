網球熱話｜女球手摔拍擊中男童只收警告　俄對手遭反勝不滿判決

法網女單次輪賽事再發生球手摔拍事件，羅馬尼亞球手Irina-Camelia Begu今日（27日）雖擊敗俄羅斯對手Ekaterina Alexandrova晉級，但她落後時一度心煩意亂摔拍，結果不小心打中觀眾席上的男童，但只收到一次警告，引起對手不滿。



世界排名63的Irina-Camelia Begu在次圈對上俄羅斯球手Ekaterina Alexandrova，戰至決勝第3盤時，Begu以0：2落後讓她心煩意亂，因而把球拍摔到地上，未料球拍卻反彈擊中了觀眾席上的男童。男童當場爆哭，Begu即緊張地走上前查看其傷勢。

Irina-Camelia Begu摔拍卻反彈擊中了觀眾席上的男童。（Getty Images）

Begu後來與該男童擁抱，雖然主裁判以及賽事人員議論紛紛，但最終只給予Begu一次警告，比賽繼續，Begu終在第3盤反勝對手順利晉級。賽後法網官方發表聲明，指男童並沒有受傷。

男童被球拍擊中後痛哭。（Getty Images）

Begu在賽後表示：「這是很尷尬的時刻，我不想談論太多，我只想道歉。在我的職業生涯中，沒有做過這樣的事，我感到非常糟糕和抱歉。」

而她的摔拍行為僅被裁判判定警告，讓俄羅斯對手非常不滿，後者失望地在社交平台發文：「我盡我所能，但今天的規則似乎對我不利，這（摔拍）不應該發生，我希望在今天的比賽之後，為了每個人的安全，規則會有所改善，因為我們必須為我們的球拍負起責任。」

Irina-Camelia Begu just bounced her racket into the crowd, supervisor has been called. pic.twitter.com/EiIBNDAH2I — Damian Kust (@damiankust) May 26, 2022

在球場上的失控行為通常都會惹來很嚴重的後果，東京奧運金牌阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev），在2月的墨西哥男網賽雙打賽事中，向裁判大罵髒話，亦用球拍狠打裁判椅子，被ATP罰錢外，獎金和所得積分全被取消。

世界球王祖高域（Novak Djokovic）在2020年的美網，也因為用球砸到裁判而被取消資格。