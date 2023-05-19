劍擊｜江旻憓張家朗分途出戰爭獎牌　設電視直播　女花兩將晉正賽

今周劍擊國際賽有重劍世界盃及在上海舉行的花劍大獎賽，世界排名重返第一的女重港將江旻憓及世界排名第二的張家朗，將分別出戰，與一眾港將一同爭取獎牌及奧運積分。

花劍大獎賽首日上演女子資格賽，兩名港將鄭曉為及陳諾思分別打入正賽。



劍擊的巴黎奧運積分周期剛展開不久，便連續有多站賽事，今個周末共有3站劍擊國際賽，分別是女子重劍世界盃富查拉站、男子重劍世界盃伊斯坦堡站及花劍上海大獎賽。

當中只設個人賽的花劍大獎賽，周五（19日）已率先上演女子資格賽，港隊共有兩名運動員出線，分別是陳諾思及鄭曉為，當中去年底曾在青年世界盃封后的陳諾思，由小組賽出線後，先淘汰英國劍手Yasmin Cambell，再擊敗波蘭的Aleksandra Jeglinska，取得出線資格；至於鄭曉為則連挫澳門的顧曉琳及韓國劍手Choi Min Seo，周日會與陳諾思分別出戰正賽。

去年在青年世界盃封后的陳諾思（右）打入正賽。（FIE）

上海花劍大獎賽 Now TV 630及631台 周日下午6時起直播



男花資格賽會在周六（20日）上演，世界排名第二的張家朗以種子劍手身份，直入周日的主賽圈；而港隊有鄭鐵男、蔡俊彥、蔣翱駿、陳建雄、林浩朗、梁千雨、楊子加、吳諾弘、崔浩然、招文韜及李逸朗參加資格賽。由於大獎賽所獲得的積分較世界盃更多，因此在爭取排名和奧運資格方面非常關鍵。

張家朗今站再爭取更多排名及奧運資格積分。（FIE）

女子重劍世界盃方面，早前在哥倫比亞大獎賽封后、重返「世一」的江旻憓以種子身份，將出戰周六的主賽圈，爭取個人今季第四面獎牌，而佘繕妡則在分組賽6戰全勝下，直接晉級；其餘港將包括連翊希、吳卓輶、黎曉瞳和方心仍在作賽。男重世界盃亦已在土耳其伊斯坦堡展開，何瑋桁、黎家俊、方凱申、葉國灝、黃雋軒及吳霆騫均出戰。