足球熱話｜費蘭度托利斯教波發脾氣推舊隊友　「我會打爆你的頭」

撰文：陳旭暉
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馬德里體育會、利物浦前球星費蘭度托利斯（Fernando Torres），退役後在2021年7月成為「床單軍團」U19教練，一直執教至今。
昨日（14日）馬體會U19面對皇家馬德里U19的比賽中，他與擔任對方主帥的紅軍前隊友艾比路亞（Alvaro Arbeloa）發生口角，更因出手推撞及出言威脅對方遭紅牌趕走。

兩隊目前所處的西班牙足球青年榮譽聯賽（División de Honor Juvenil）分為16組，季尾每組前兩名會參加冠軍盃，這場比賽便為馬體會U19對皇馬U19在冠軍盃八強的次回合戰，首回合由後者領先2：0。

費蘭度托利斯與艾比路亞以打吡戰雙方教頭身份再次會面。（Twitter圖片）

費蘭度托利斯與舊隊友艾比路亞賽前友好地擊掌及擁抱致意，馬體會U19今場在他帶領下先發制人，連入兩球將總比數追回至2：2，托利斯在場邊亦面露笑容。

費蘭度托利斯與舊隊友艾比路亞賽前友好地擊掌及擁抱致意。（Twitter影片截圖）

不過皇馬U19及後發力追回一球，補時階段再度破門，以總比數4：2粉碎馬體會U19晉級希望。據英國《每日郵報》報道，這兩名教頭突然發生口角，在場邊走到一起後，費蘭度托利斯說：「我會打爆你的頭。（I'll blow your head off）」，艾比路亞則回應：「隨時奉陪。」

費蘭度托利斯忍不住出手推撞對方，球證隨後向他出示紅牌，艾比路亞亦領到黃牌。

這兩人在2007至2009年間同為利物浦效力，同時他們亦是西班牙國家隊的隊友，一同贏得2010世界盃，以及2008、2012歐國盃冠軍。

費蘭度托利斯與艾比路亞曾在利物浦同效力兩季，亦同為西班牙國家隊隊友。（Getty Images）
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