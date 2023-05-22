乒乓世錦賽｜朱成竹女單女雙齊過關　黃鎮廷何鈞傑男雙反勝晉級

今年世界乒乓球錦標賽朱成竹在南非德班上演，港隊周日（21日）分途出擊，其中朱成竹於女單及女雙同樣晉級。



香港乒乓球隊一共派出4男5女出戰世錦賽，去年在乒乓團體世錦賽彈起的朱成竹，今屆賽事分別出戰女子單打及雙打。

朱成竹女單首圈與尼日利亞36歲老將Offiong Edem碰頭，先輸一局9：11下，隨後一口氣連取4局，對手合共僅得13分，朱成竹在最後一局更「派蛋」，結果以11：6﹑11：2﹑11：5及11：0，以局數4：1反勝對手晉級，下圈將鬥韓國球手Choi Hyojoo。

朱成竹夥拍杜凱琹出戰女雙，面對埃及組合未遇太大壓力，結果以13：11﹑12：10及11：8，直落3局淘汰對手過關。另外，19歲的吳詠琳以局數1：4不敵意大利球手Giorgia Piccolin。

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朱成竹（左）與杜凱琹出戰女雙，首圈輕取埃及組合過關。（香港乒總提供）

至於男子組方面，黃鎮廷與何鈞傑合作征戰男雙，落後一局後連贏3局，結果以局數3：1反勝英格蘭組合晉級；何鈞傑在單打則以局數0：4不敵中華台北的楊子儀。

港隊乒乓世錦賽名單：

男子單打：黃鎮廷、何鈞傑、林兆恒、吳柏男

女子單打：杜凱琹、李皓晴、朱成竹、林依諾、吳詠琳

男子雙打：黃鎮廷／何鈞傑、林兆恒／吳柏男

女子雙打：杜凱琹／朱成竹、李皓晴／吳詠琳

混合雙打：黃鎮廷／杜凱琹、何鈞傑／李皓晴

