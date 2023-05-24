乒乓世錦賽｜黃鎮廷男單過關硬撼樊振東　朱成竹晉級同鬥中國球手

在南非德班舉行的世界乒乓球錦標賽，港隊的黃鎮廷輕取比利時球手晉級，將與「一哥」﹑中國球手樊振東爭奪男單16強席位；女單的朱成竹力克韓國球手過關，同樣與中國球手爭晉級，杜凱琹則不敵羅馬尼亞球手出局。



黃鎮廷男單晉級硬撼一哥

黃鎮廷在男子單打首圈淘汰英格蘭球獲加（Samuel Walker）後，次圈遇上比利時球手Martin Allegro，這名港將先以11：4先開紀錄，即使次局以8：11被追平，其後以11：4﹑11：9及11：8連取3局，以局數4：1淘汰對手晉級，將與「一哥」樊振東爭入16強。

翻查往績，黃鎮廷與樊振東過往在男單4次碰頭，這名港隊一哥全數落敗，近兩年交手更加「吞蛋」而回，黃鎮廷要打入16強的阻力甚大。

男單另一港將林兆恒，與尼日利亞球手馬堤（Taiwo Mati）力戰7局，在領先局數3：2的情況下被對手逆轉，無緣晉級。

乒乓世錦賽｜朱成竹女單女雙齊過關 黃鎮廷何鈞傑男雙反勝晉級

黃鎮廷。（Getty Images）

朱成竹女單過關 女雙拍杜凱琹遭中國組合橫掃

女單方面，朱成竹64強面對韓國球手Choi Hyojoo，局數一度打成2：2，朱成竹最後兩局關鍵時刻無手軟，以12：10及11：9連下兩城，結果以局數4：2晉級，將惡鬥世界排名第5位的中國球手陳幸同。

杜凱琹次圈鬥羅馬尼亞球手Adina Diaconu，連失3局下力追，一度追至2：3落後，可惜最後依然局數2：4落敗。杜凱琹夥拍朱成竹出戰女雙，16強面對中國的孫穎莎／王曼昱，卻慘吞3蛋出局，而李皓晴／吳詠琳的組合同樣無緣晉級，16強止步。