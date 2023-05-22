曼城英超封王｜夏蘭特地標賽季破盡紀錄　一數據反映來季或更恐怖

阿仙奴意外不敵諾定咸森林，曼城安坐家中就能奪冠，完成聯賽三連霸。「藍月亮」周日（21日）主場對車路士已變例行公事，賽後即舉起英超錦標，「三冠王」之路先過首關。

曼城神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland，又譯：哈蘭德）首季來到曼徹斯特，已交出36個聯賽入球，打破不少紀錄，並大有可能榮膺神射手。夏蘭特甫加盟時，外界皆對他能否融入哥迪奧拿的體系有保留，但這名挪威小伙子短短數場就證明大家的憂慮是多餘。不過根據夏蘭特的跑動數據，他的入球數字未來還有上升空間。



夏蘭特加盟曼城一季，隨即成為陣中的頭號球星。（Getty Images）

猶記得艾寧夏蘭特（Erling Haaland）初加盟曼城，首仗披甲在社區盾對利物浦後，外界認為這名挪威尖刀似乎需時融入，我們在開季前的前瞻也有相近的預測：

「哥迪奧拿的戰術細緻程度難以想像，夏蘭特不可能一下子全盤接收，一切尚待持續觀察，夏蘭特能否及時適應過來，是曼城今季一大疑點。」

不過，夏蘭特在開季已狠狠推翻這些擔憂，他在首10輪聯賽狂轟15球、連續8場有進賬、3度連中三元，實實在在的以入球說話，告訴世人他已經完全適應英超。夏蘭特至今在英超攻入36球，拋離哈利卡尼8球，成為神射手只是時間問題。

他先超越沙拿創下的38場賽季入33球紀錄，繼而連舒利亞（Alan Shearer）和高爾（Andy Cole）兩大名宿，分別在1993/94及1994/95球季寫下的34球單季英超入球紀錄也打破，當時球季為42場，較現時多4場，夏蘭特依然能刷新紀錄，入球能力實在恐怖。

夏蘭特英超聯賽36球分布：



禁區內：23球

小禁區內：12球

禁區外：1球



左腳：23球

右腳：6球

頭槌：7球



生波入球：24球

12碼：7球

角球：5球



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夏蘭特來到英超首季，以入球證明自己極速適應英超。（Getty Images）

只發揮六成功力的夏蘭特

夏蘭特屢破紀錄，入球數字驚人，但名宿兼評述員加歷查曾表示，夏蘭特或許選擇錯誤的球會，未能發揮他所有才能，「效力多蒙特的夏蘭特，因為踢法的關係，很多反擊的機會，可以展示他的速度，但在哥迪奧拿麾下的曼城，踢法完全不一樣，我認為他只發揮了六成功力。」

雖然夏蘭特適應了英超的高強度踢法，但他與曼城的踢法仍有不少尚待磨合的地方。在哥迪奧拿的足球哲學中，保持控球是十分重要，貝拿度施華說過：「當有明顯機會時，當然要進攻，但當傳送有風險時，他（哥迪奧拿）不希望我們勉強傳送，因為一旦交失，就會給予對手打反擊的機會。」

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夏蘭特與曼城亦有地方需要磨合。（Getty Images）

曼城踢法「浪費」了他？

今季當夏蘭特有空檔的時候，隊友們未必立即傳送，相反是捨難取易，繼續控球，變相令夏蘭特白跑一場。夏蘭特都曾經向隊友要求，將皮球傳給前點的他。經過時間的融合下，夏蘭特在曼城的進攻參與度愈來愈高，除了入球，偶爾也有助攻。

足球數據網站《Opta》曾經披露，今年1月至2月的4場聯賽中，他每場只得6次或以下的走位接應，最少一仗對狼隊只得4球。根據《The Athletic》今年3月數據，夏蘭特的走位僅得31.6%接應率，遠比其他前鋒為低。夏蘭特隊友艾華利斯同樣只得31.9%，反映不是夏蘭特的問題，而是曼城的風格。

曼城的體系未必經常傳球給夏蘭特，故此令他時常白跑一場。（Getty Images）

哥迪奧拿過往領軍，重用高大前鋒的成效好壞參半，在巴塞隆拿的伊巴謙莫域是著名失敗例子，利雲度夫斯基在拜仁卻空前成功。根據夏蘭特首季入球數字，各大賽事上陣50場攻入52球，場均超過一球的數據，實在難與失敗二字扯上關係。

夏蘭特與哥帥及曼城隊友經過一季磨合，大家都更有默契，若哥迪奧拿為夏蘭特制定度身訂造戰術的話，相信夏蘭特來季的入球數字將更加驚人。

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